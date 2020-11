Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Tréleren szállított autók gyulladtak ki Szikszón, a Kassai úton kedd hajnalban.","shortLead":"Tréleren szállított autók gyulladtak ki Szikszón, a Kassai úton kedd hajnalban.","id":"20201103_szikszo_kigyulladt_auto_3_as_ut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b4dcd6-fdd0-447f-a571-291efb8680c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_szikszo_kigyulladt_auto_3_as_ut","timestamp":"2020. november. 03. 06:46","title":"Több autó is kigyulladt Szikszó közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd4acbb-3ab6-460b-b936-d45862a9a53f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bertone által rajzolt négykerekűek láttán nemcsak az 50-es években, hanem 2020-ban is sokunknak leesik az álla.","shortLead":"A Bertone által rajzolt négykerekűek láttán nemcsak az 50-es években, hanem 2020-ban is sokunknak leesik az álla.","id":"20201103_47_milliard_forintert_cserelt_gazdat_harom_ikonikus_designauto_bertone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bd4acbb-3ab6-460b-b936-d45862a9a53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b88a0f62-240d-473e-a4b1-763286ec6eb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_47_milliard_forintert_cserelt_gazdat_harom_ikonikus_designauto_bertone","timestamp":"2020. november. 03. 11:21","title":"4,7 milliárd forintért cserélt gazdát három ikonikus designautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d0cb73-9340-4e64-bcfd-0851d7eb4285","c_author":"Oroszi Babett - Windisch Judit","category":"360","description":"Több hónapnyi levelezés, majd a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalhoz érkezett bejelentés után a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) kiadta lapunknak a lélegeztetőgépek vásárlásával kapcsolatos szerződések mellékleteit, amelyekből kiderül, kitől mennyi eszközt vett és mennyiért. Amennyiben a korlátozások november vége után is érvényben maradnak, az esés akár 2 százalékpont is lehet.","shortLead":"A novemberi zárlat további 1 százalékponttal csökkentheti a német GDP-t – vélik a legtekintélyesebb német...","id":"20201101_Igy_esik_a_nemet_gazdasag_a_korlatozasok_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80fcf8bf-08a8-4cf2-a1f8-2cc0308f1321","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201101_Igy_esik_a_nemet_gazdasag_a_korlatozasok_miatt","timestamp":"2020. november. 01. 18:04","title":"Így esik a német gazdaság a korlátozások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]