Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c19b86de-ef29-4c5a-b9f6-fecc70f91825","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Bár úgy néz ki, hogy Trump alulmarad a Fehér Házért folyó küzdelemben, a populizmus azonban nem került két vállra, sőt az eredmény inkább azt mutatja, hogy nagyon is életképes ez a megosztó politikai irányzat, és nem csak Amerikában – írja a több mint 160 éves tengerentúli politikai hetilap, a The Atlantic. ","shortLead":"Bár úgy néz ki, hogy Trump alulmarad a Fehér Házért folyó küzdelemben, a populizmus azonban nem került két vállra, sőt...","id":"20201106_Atlantic_Barmi_is_lesz_az_elnokvalasztas_eredmenye_a_populizmus_koszoni_jol_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c19b86de-ef29-4c5a-b9f6-fecc70f91825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a709eb2b-8858-4509-a989-edf8a1d30157","keywords":null,"link":"/360/20201106_Atlantic_Barmi_is_lesz_az_elnokvalasztas_eredmenye_a_populizmus_koszoni_jol_van","timestamp":"2020. november. 06. 10:00","title":"Atlantic: Bármi is lesz az elnökválasztás eredménye, a populizmus köszöni, jól van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec8f064-e622-49ec-a800-341ce1aa355e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Parlament előtt lévő jogszabálytervezet lehetővé teszi, hogy a cégek visszaigényeljék az áfát akkor is, ha a vásárló magánszemélyek nem fizették ki a termék vagy a szolgáltatás ellenértékét. Erre korábban kizárólag abban az esetben volt lehetőség, ha a vevő is cég volt. A változás óriási segítség számos vállalatnak, a részletekre is kell azonban figyelni - nem biztos ugyanis hogy minden veszve van akkor, ha első ránézésre nem felelünk meg minden követelménynek.","shortLead":"A Parlament előtt lévő jogszabálytervezet lehetővé teszi, hogy a cégek visszaigényeljék az áfát akkor is, ha a vásárló...","id":"20201107_afatorveny_behajthatatlan_koveteles_b2c","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ec8f064-e622-49ec-a800-341ce1aa355e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be634c79-efd4-4099-84e1-9ac052a11c57","keywords":null,"link":"/kkv/20201107_afatorveny_behajthatatlan_koveteles_b2c","timestamp":"2020. november. 07. 08:48","title":"Nem fizetett a vevő? A jövőben legalább az áfát nem bukja a cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccbd0764-aa4b-4c83-bf3e-43f96bd31bad","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A fellendülést kell előkészíteni a válság idején is a pénzügyminiszter szerint. Varga Mihály arról is beszélt: nem voltak hiábavalók az elmúlt évtized erőfeszítései.","shortLead":"A fellendülést kell előkészíteni a válság idején is a pénzügyminiszter szerint. Varga Mihály arról is beszélt: nem...","id":"20201105_Varga_Mihaly_Magyarorszag_elkerulte_a_jarvany_legsulyosabb_kovetkezmenyeit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccbd0764-aa4b-4c83-bf3e-43f96bd31bad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5397f779-3bf1-4865-9065-abdb37efd48e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201105_Varga_Mihaly_Magyarorszag_elkerulte_a_jarvany_legsulyosabb_kovetkezmenyeit","timestamp":"2020. november. 05. 21:52","title":"Varga Mihály: Magyarország elkerülte a járvány legsúlyosabb következményeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2a7ac3a-756c-4f33-a927-487bc59fe074","c_author":"HVG360","category":"360","description":"„Megviselik”, de egyben „fel is töltik” a Színművészeti körüli események, s kifejezett intelme is akad a diákok számára. „Nem tudom, hogy mennyi kapcsolata van a valósággal a hatalomnak” – foglalja össze kétségeit az Örkény Színház igazgatója arra a felvetésre, hogy talán kifárasztására játszik a politika. ","shortLead":"„Megviselik”, de egyben „fel is töltik” a Színművészeti körüli események, s kifejezett intelme is akad a diákok...","id":"20201106_Macsai_Pal_a_HVG_Teraszon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2a7ac3a-756c-4f33-a927-487bc59fe074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de8c9cc-7fe7-494c-8506-087cfb23aea0","keywords":null,"link":"/360/20201106_Macsai_Pal_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. november. 06. 11:00","title":"„Hangszínileg is ugyanaz történik, mint a 70-es években” – Mácsai Pál a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1beb82dc-5373-45dc-bb45-eeebdbbbdf64","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több időt töltenek a képernyő előtt a koronavírus-járvány nyomán elrendelt korlátozások miatt az iskolások, e miatt nő a netes bullying veszélye – figyelmeztet az UNESCO.","shortLead":"Több időt töltenek a képernyő előtt a koronavírus-járvány nyomán elrendelt korlátozások miatt az iskolások, e miatt nő...","id":"20201106_A_koronavirus_miatt_drasztikusan_no_az_internetes_zaklatas_aranya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1beb82dc-5373-45dc-bb45-eeebdbbbdf64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c17b799c-9ac2-4fff-a12a-1b1e2bf988bc","keywords":null,"link":"/elet/20201106_A_koronavirus_miatt_drasztikusan_no_az_internetes_zaklatas_aranya","timestamp":"2020. november. 06. 09:06","title":"A koronavírus miatt drasztikusan nő az internetes zaklatás aránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fb6462d-906f-41e2-a19e-ca58267113b1","c_author":"Róth Elza","category":"360","description":"Erdélyi világcsavargó, bátor ellenálló, önkényeskedő kultúrállamtitkár. Neki tényleg írói munkásságának része volt a közéleti megnyilvánulás. Bár a műfajt tévesen választotta meg, ő maga végig ugyanaz maradt egy rossz szerepben. ","shortLead":"Erdélyi világcsavargó, bátor ellenálló, önkényeskedő kultúrállamtitkár. Neki tényleg írói munkásságának része volt...","id":"20201106_Jatekos_borzalom_Szocs_Geza_emlekere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fb6462d-906f-41e2-a19e-ca58267113b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023ada98-2e7a-4705-8c48-1160d3576ecd","keywords":null,"link":"/360/20201106_Jatekos_borzalom_Szocs_Geza_emlekere","timestamp":"2020. november. 06. 13:00","title":"Játékos borzalom: Szőcs Géza emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85490df-ee90-4306-b66a-136ad2c549f8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Európai Labdarúgó Szövetség azt szeretné, ha a játékvezetőknek több mérlegelési lehetősége lenne egy-egy esetnél.","shortLead":"Az Európai Labdarúgó Szövetség azt szeretné, ha a játékvezetőknek több mérlegelési lehetősége lenne egy-egy esetnél.","id":"20201105_Az_UEFA_finomitana_a_kezezes_szabalyain","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b85490df-ee90-4306-b66a-136ad2c549f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f796fc5-c0f9-4536-89e5-db388bca3c00","keywords":null,"link":"/sport/20201105_Az_UEFA_finomitana_a_kezezes_szabalyain","timestamp":"2020. november. 05. 16:58","title":"Az UEFA finomítana a kezezés szabályain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99585220-199f-46b2-910a-cfa50f5cbf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szülői Hang felmérésére érkezett válaszok szerint az állam és az iskolák sem jeleskednek a járványügyi szabályok betartásában, de a digitális oktatással is vannak problémák.","shortLead":"A Szülői Hang felmérésére érkezett válaszok szerint az állam és az iskolák sem jeleskednek a járványügyi szabályok...","id":"20201105_oktatas_iskola_felmeres_szuloi_hang_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99585220-199f-46b2-910a-cfa50f5cbf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48657c45-45d7-4c7d-a2b8-1fe66acce6bd","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_oktatas_iskola_felmeres_szuloi_hang_koronavirus","timestamp":"2020. november. 05. 12:23","title":"Szülők: alig tartják be az iskolákban a járványügyi előírásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]