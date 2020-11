Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4119acd4-3c2b-420a-b55f-59a22555b96f","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Mindezt szerinte csak azért nem láthatja a nyilvánosság, mert a sajtó nem juthat be az intézményekbe, a munkavállalókat pedig titoktartás köti.","shortLead":"Mindezt szerinte csak azért nem láthatja a nyilvánosság, mert a sajtó nem juthat be az intézményekbe, a munkavállalókat...","id":"20201107_Orvos_szakszervezet_elnoke_Mar_most_bergamoi_helyzet_van_a_korhazakban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4119acd4-3c2b-420a-b55f-59a22555b96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b5526b-d66e-4df6-bd98-1105f6800684","keywords":null,"link":"/itthon/20201107_Orvos_szakszervezet_elnoke_Mar_most_bergamoi_helyzet_van_a_korhazakban","timestamp":"2020. november. 07. 08:12","title":"Orvosszakszervezet elnöke: Már most bergamói helyzet van a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely főpolgármester korábban bejelentette, hogy százezer antigénteszt beszerzését indítják vállalja a főváros, hogy a járvány megfékezését elősegítsék. 