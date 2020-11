„Az egész egy nonszensz. Az elnök kiváló egészségi állapotban van, semmi kommentálni való nincs” - mondta Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő azt követően, hogy több lapban is megjelentek olyan találgatások, amelyek szerint Vlagyimir Putyinon a Parkinson-kór korai tünetei mutatkoznak, s ezért arra készül, hogy már a jövő év első felében lemondjon az államfői tisztségről. A moszkvai forrásokra hivatkozó lap szerint a 68 éves, húsz éve hatalomban lévő Putyin járás közben furcsán tartja jobb kezét, néha remeg a keze, s fájdalomcsillapítókat is szed. „Az államfő gyönyörű egykori tornászbajnok barátnője, a 37 éves Alina Kabajeva is rimánkodik, hogy Putyin távozzon hivatalából” – írta a The Sun.

Távozásra készülve?

Egy ismert orosz politológus, Valerij Szolovej is úgy tudja, hogy Putyin távozásra készül. „Putyin nem fogja kitölteni mandátumát és még 2024 előtt távozik. Hogy ez miképpen zajlik le, az nagyrészt tőle függ. Oroszországra két éven belül súlyos politikai válság vár, és meg fog változni a rezsim” – mondta Szolovej egy tavalyi nyilatkozatában. Véleményét most is fenntartja, a newsru.com híroldal szerint közölte, Putyin hamarosan új miniszterelnököt nevez ki és még januárban nyilvánosságra hozza a hatalomátadás menetrendjét.

© AFP / Pavel Lisitsyn

Szolovej szavait látszik megerősíteni az, hogy Putyin a közelmúltban két olyan törvénymódosítást is kezdeményezett, amely szabályozza az államfői hatalomból kikerült személyek státusát. Az egyik szerint a mandátumát betöltött, vagy a posztról lemondott elnököt életfogytig tartó mentelmi jog illeti meg, míg a másik értelmében a volt államfők életfogytig tartó tagságot kapnak a parlament felsőházában, a Szövetségi Tanácsban.

Régebbi gyanúk

Putyin állítólagos Parkinson-kórjáról egyébként már öt évvel ezelőtt is felröppentek híresztelések, akkor holland orvosok állították azt, hogy Putyin járása arra utal, hogy az államfőt megtámadta a betegség. Viszont más szakértők azt állították már akkor is, hogy Putyin nem a Parkinson miatt lógatja jobb kezét járás közben, hanem mert ezt tanulta a KGB-s kiképzése során. A szovjet titkosrendőrség tankönyvei szerint a furcsa járásmódra aztért van szükség, hogy az ügynök bármikor elő tudja kapni a belső zsebében lévő pisztolyt. Ezt a véleményt erősíti az is, hogy az orosz vezetés több ex-KGB-s tagja, például Szergej Ivanov is – Putyinhoz hasonlóan jár.

© AP Photo

Az egyetlen olyan Putyin-járású politikus, aki valószínűleg nem kapott titkosszolgálati kiképzést, az Dmitrij Medvegyev volt kormány- illetve államfő, aki viszont mindenben, a járás mellett beszédmódjában is igyekezett Putyint utánozni.

A közismerten józan életet élő, és rendszeresen sportoló orosz államfővel kapcsolatban egyébként egy évtizeddel ezelőtt az terjedt el, hogy komoly gerincbántalmai lehetnek, egy időben valóban furcsán ült le a fotelekbe, és állítólag átmenetileg a sporttal is felhagyott. A gerincbántalmak viszont néhány hónappal később minden bizonnyal elmúltak.

Furcsa videók

Míg a szakértők szerint Putyin járásmódja magyarázható a KGB-s kiképzéssel, akadnak olyan videók, amelyeken valóban nem a megszokott Putyin látható. Az egyiken egy tanácskozás közben meglepő mozdulatokkal rendezgeti beszédjének leírt szövegét, a másikon pedig nem találja el a tárgyalni érkezett kirgiz államfő, Szooronbaj Dzsejenbekov nevét. „Sarman Saripicsnek” nevezte kollégáját, s nem csoda, hogy az orosz állami televíziócsatornákon nem mutatták a találkozó első perceit, a Kreml oldalán megjelent hivatalos leiratban pedig már a kirgiz politikus helyes neve szerepel.

Что такое стремление к порядку: Путин и текст выступления pic.twitter.com/2xogS9AXv8 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 29, 2020

A jelenlegi helyzet szerint Putyin immár 2036-ig maradhat hivatalában, hiszen a néhány hónappal ezelőtt elfogadott alkotmánymódosítás értelmében ugyan egy személy csak kétszer töltheti be az államfői posztot, ám az alaptörvény átalakítása a hivatalos érvelés szerint annyira jelentős volt, hogy úgy döntöttek, nulláról kezdik a számolást, azaz Putyin, akinek 2024-ben jár le egymás utáni két mandátuma, ugyancsak indulhat. Amennyiben a politikus valóban maradni akar, nehezen érthető, hogy miért állt elő éppen most azzal a módosítási javaslattal, melynek értelmében élete végéig tartó mentelmi jogot kap, ha távozik hivatalából.