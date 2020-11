Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e91320c-05b1-4bca-8b7a-f1d330cca2b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éjféltől jön egy új szabály, ezt az M1-nek adott interjúban jelentette be. Később kiderült, a 10 ezer főnél nagyobb települések egyes közterületein teszik azt kötelezővé, és a polgármesterekre bízzák a részletszabályokat.","shortLead":"Éjféltől jön egy új szabály, ezt az M1-nek adott interjúban jelentette be. Később kiderült, a 10 ezer főnél nagyobb...","id":"20201110_Orban_Kozteruleten_is_kell_maszkot_hordani_ejfeltol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e91320c-05b1-4bca-8b7a-f1d330cca2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7eae7c-ab92-44fa-b74a-6cde6f44c802","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_Orban_Kozteruleten_is_kell_maszkot_hordani_ejfeltol","timestamp":"2020. november. 10. 20:11","title":"Orbán: Közterületen is kell maszkot hordani éjféltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c057ca13-8eb4-4355-a8f5-6bdde628d324","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Ötven százalék az esélye, hogy kitart az egészségügyi rendszer – mondta a köztévén kedden este a miniszterelnök. Hetekig tarthat, amíg bármit érzékelünk majd a most bevezetett szigorítások járványra gyakorolt hatásából. Jó lenne tudni, hogy most pontosan mekkora a teher az egészségügyön, de a hatóságok titkolják az adatokat. ","shortLead":"Ötven százalék az esélye, hogy kitart az egészségügyi rendszer – mondta a köztévén kedden este a miniszterelnök...","id":"20201111_koronavirus_jarvany_egeszsegugy_korhaz_orvos_orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c057ca13-8eb4-4355-a8f5-6bdde628d324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7290096-7882-4133-ae26-0a90566e8ebf","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_koronavirus_jarvany_egeszsegugy_korhaz_orvos_orban","timestamp":"2020. november. 11. 13:01","title":"Gyors javulásra ne számítsunk, de a tragédiát talán elkerüljük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56419ba-5f13-4a39-977e-b314409f7651","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jim Bridenstine az elnökválasztás eredményét látva úgy vélekedik, hogy az új vezetésben már nincs helye. A szakember közölte: akkor sem marad, ha Bidenék erre kérik.","shortLead":"Jim Bridenstine az elnökválasztás eredményét látva úgy vélekedik, hogy az új vezetésben már nincs helye. A szakember...","id":"20201110_nasa_jim_bridenstine_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e56419ba-5f13-4a39-977e-b314409f7651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f3592d-9440-4436-a814-a6916d6213df","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_nasa_jim_bridenstine_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas","timestamp":"2020. november. 10. 08:36","title":"A NASA vezetője nem akar együtt dolgozni Bidenékkel, inkább felmond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26486652-8c93-42e8-953a-8cf8b2b00b37","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb információ szivárgott ki arról, milyen lesz a Samsung januárban érkező új csúcsmobilja.","shortLead":"Újabb információ szivárgott ki arról, milyen lesz a Samsung januárban érkező új csúcsmobilja.","id":"20201110_samsung_galaxy_s21_ultra_specifikacio_kijelzo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26486652-8c93-42e8-953a-8cf8b2b00b37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077d220d-2d7f-4461-9270-7fd737b7d3ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_samsung_galaxy_s21_ultra_specifikacio_kijelzo","timestamp":"2020. november. 10. 17:03","title":"Lassan összeáll a kép: ilyen lehet a Samsung Galaxy S21 Ultra kijelzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce1dbe0-770f-4bc5-93e7-f3ce5bb04c2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a 10 ezer főnél nagyobb településeken lesz kötelező a maszkviselés és ott is a polgármester dönti el, pontosan hol. ","shortLead":"Csak a 10 ezer főnél nagyobb településeken lesz kötelező a maszkviselés és ott is a polgármester dönti el, pontosan...","id":"20201110_A_nagyvarosokban_a_polgarmesterek_dontenek_hol_kell_maszk_a_kistelepuleseken_nem_lesz_kotelezo_a_viselese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ce1dbe0-770f-4bc5-93e7-f3ce5bb04c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d2af79a-93a1-4fa2-8351-bcd2ee9caed7","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_A_nagyvarosokban_a_polgarmesterek_dontenek_hol_kell_maszk_a_kistelepuleseken_nem_lesz_kotelezo_a_viselese","timestamp":"2020. november. 10. 22:09","title":"A nagyvárosokban a polgármesterek döntenek, hol kell maszk, a kistelepüléseken nem lesz kötelező a viselése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több szobát is szétvertek a kollégisták a Schönherzben Orbán bejelentése után, feloldják a blokádot az SZFE diákjai.","shortLead":"Több szobát is szétvertek a kollégisták a Schönherzben Orbán bejelentése után, feloldják a blokádot az SZFE diákjai.","id":"20201111_Radar360_Koztereken_is_kell_a_maszk_kiderult_hogy_ki_lehet_apa_es_anya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b224d3a-03f7-45b0-9c14-e6bb7035c086","keywords":null,"link":"/360/20201111_Radar360_Koztereken_is_kell_a_maszk_kiderult_hogy_ki_lehet_apa_es_anya","timestamp":"2020. november. 11. 08:03","title":"Radar360: Köztereken is kell a maszk, kiderült, hogy ki lehet apa és anya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden vasútállomáson és megállóban kötelezően maszkot kell viselni.","shortLead":"Minden vasútállomáson és megállóban kötelezően maszkot kell viselni.","id":"20201111_MAV_Volanbusz_menetrend_kijarasi_tilalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a267f106-b16b-43ce-bbf4-d04f817bb1fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_MAV_Volanbusz_menetrend_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. november. 11. 18:44","title":"A vonatok és a távolsági buszok továbbra is az eredeti menetrend szerint közlekednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c992ddea-340e-438a-a023-5fc9d1d3161d","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Bulgáriában több mint egy hónapja zajlanak tüntetések. Szófia utcáin tízezrek gyűltek és gyűlnek össze azóta is a kormány maffiaszerű működése, korrupciós botrányai és oligarchái ellen tiltakozva, illetve Bojko Boriszov miniszterelnök lemondását követelve. A fővárosban egyre erősebben érezhető a dzsentrifikáció gazdasági és társadalmi hatása, s miközben kihasználatlan épületek omladoznak üresen, tilos a házfoglalás. Boriszov nem hajlandó lemondani, a tüntetők pár hete már az éjszakát is az utcán töltik. A pandémia okozta globális és helyi válságok nyomán megváltozott a légkör, megváltoztak a reakciók is.","shortLead":"Bulgáriában több mint egy hónapja zajlanak tüntetések. Szófia utcáin tízezrek gyűltek és gyűlnek össze azóta is...","id":"20201110_Beszelgetes_Voin_de_Voin_bolgar_kepzomuvesszel_az_ther_Sofia_alapitojaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c992ddea-340e-438a-a023-5fc9d1d3161d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c3ef2c-11ad-4ad9-8271-bdfbaa9464e5","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20201110_Beszelgetes_Voin_de_Voin_bolgar_kepzomuvesszel_az_ther_Sofia_alapitojaval","timestamp":"2020. november. 10. 09:55","title":"Kapocs a személyes és a politikai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]