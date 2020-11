Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dafc52e-ef98-4f21-97a6-3a45f794db00","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy gyerekdal verte el nézettségben az eddigi rekordert.","shortLead":"Egy gyerekdal verte el nézettségben az eddigi rekordert.","id":"20201102_Minden_idok_legnezetteb_YouTubevideoja_Mar_nem_a_Despacito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dafc52e-ef98-4f21-97a6-3a45f794db00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f850de-6b9e-499b-894a-dcc2794e0ef3","keywords":null,"link":"/elet/20201102_Minden_idok_legnezetteb_YouTubevideoja_Mar_nem_a_Despacito","timestamp":"2020. november. 02. 11:12","title":"Minden idők legnézetteb YouTube-videója? Már nem a Despacito","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a837566c-afee-4f00-97e2-b7ddb19018c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Méltatlan dolog azt firtatni, hogy levehető-e a maszk két korty között – mondta az országos tiszti főorvos hétfőn.","shortLead":"Méltatlan dolog azt firtatni, hogy levehető-e a maszk két korty között – mondta az országos tiszti főorvos hétfőn.","id":"20201102_operativ_torzs_hetfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a837566c-afee-4f00-97e2-b7ddb19018c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d1f209-ef48-4f7f-869b-f9008a65c129","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_operativ_torzs_hetfo","timestamp":"2020. november. 02. 13:09","title":"Müller Cecília: Veszélyes is lehet a szelepes orvosi maszkok viselése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fdde93c-43b7-40d9-9621-cd3e9691dd59","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 44 éves sofőrt a gázolást követően néhány órával elkapták a rendőrök.","shortLead":"A 44 éves sofőrt a gázolást követően néhány órával elkapták a rendőrök.","id":"20201102_Elgazolt_gyalogos_a_Hegyvidek_video_cserbenhagyas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fdde93c-43b7-40d9-9621-cd3e9691dd59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12ca6aac-26ad-4475-8c5d-84f992c1346d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_Elgazolt_gyalogos_a_Hegyvidek_video_cserbenhagyas","timestamp":"2020. november. 02. 17:17","title":"Zebrán átkelő nénit gázolt el, majd megállás nélkül továbbhajtott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd78f02c-5787-4d02-bcc7-4b51a74ea686","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügylet hónapok óta ismert volt, de most meg is történt.","shortLead":"Az ügylet hónapok óta ismert volt, de most meg is történt.","id":"20201102_spar_zimbo_perbal_husuzem_felvasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd78f02c-5787-4d02-bcc7-4b51a74ea686&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900f5491-3946-43fd-a227-e4d9d0251968","keywords":null,"link":"/kkv/20201102_spar_zimbo_perbal_husuzem_felvasarlas","timestamp":"2020. november. 02. 13:42","title":"A Spar ismeretlen összegért megvásárolta a perbáli Zimbo-gyárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb21ec9d-5ade-4871-8c10-9eda6429f331","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feltételezett elkövetőt már elfogták a rendőrök.\r

","shortLead":"A feltételezett elkövetőt már elfogták a rendőrök.\r

","id":"20201102_kifosztas_magatehetetlen_ferfi_ors_vezer_tere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb21ec9d-5ade-4871-8c10-9eda6429f331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9d7ebd-9d66-429c-8e39-d663553553f2","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_kifosztas_magatehetetlen_ferfi_ors_vezer_tere","timestamp":"2020. november. 02. 06:48","title":"Magatehetetlen férfit fosztottak ki fényes nappal az Örs vezér tere közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d4475c3-a221-4f64-bfc1-dd0c49116d38","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem álltak le a próbák a Nemzeti Színházban annak ellenére sem, hogy az igazgató, a Rómeó és Júlia rendezője, Vidnyánszky Attila koronavírustesztje a múlt héten pozitív lett.","shortLead":"Nem álltak le a próbák a Nemzeti Színházban annak ellenére sem, hogy az igazgató, a Rómeó és Júlia rendezője...","id":"20201103_vidnyanszky_attila_koronavirus_probak_folytatja_nemzeti_szinhaz_romeo_es_julia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d4475c3-a221-4f64-bfc1-dd0c49116d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f01f90-a7eb-4598-bee8-fb608b0d5d02","keywords":null,"link":"/elet/20201103_vidnyanszky_attila_koronavirus_probak_folytatja_nemzeti_szinhaz_romeo_es_julia","timestamp":"2020. november. 03. 11:18","title":"Vidnyánszky Attila koronavírus-fertőzése ellenére, online folytatja a próbákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fde9e93-9bba-4265-a54c-b6ce9bf8382b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Semmi nem utal erre az osztrák belügyminiszter szerint. A terrortámadásban négyen haltak meg, és 22-en megsebesültek. A rendőrök 14 embert vettek őrizetbe a támadás után.","shortLead":"Semmi nem utal erre az osztrák belügyminiszter szerint. A terrortámadásban négyen haltak meg, és 22-en megsebesültek...","id":"20201103_becsi_terrortamadas_nincs_masodik_elkoveto_4_serult_22_sebesult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fde9e93-9bba-4265-a54c-b6ce9bf8382b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b39e5d8-e5bd-4a8d-9c6c-b5d073758c47","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_becsi_terrortamadas_nincs_masodik_elkoveto_4_serult_22_sebesult","timestamp":"2020. november. 03. 16:11","title":"Osztrák belügy: Nem volt második támadó Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63fe76d-793a-4e30-807f-3e29458c859e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadó pozitív tesztje miatt azokat a rendőröket és mentőket is vizsgálják, akik ártalmatlanították őt.","shortLead":"A támadó pozitív tesztje miatt azokat a rendőröket és mentőket is vizsgálják, akik ártalmatlanították őt.","id":"20201103_nizza_merenylet_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e63fe76d-793a-4e30-807f-3e29458c859e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c03892f-ee98-40d6-a198-3d4a86edb0de","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_nizza_merenylet_koronavirus","timestamp":"2020. november. 03. 05:05","title":"Koronavírusos a nizzai merénylő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]