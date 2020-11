Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6541747-1052-49ac-b958-f066aec8605e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ki nem szállhatnak, de az állampolgári jogukkal élhetnek. ","shortLead":"Ki nem szállhatnak, de az állampolgári jogukkal élhetnek. ","id":"20201103_Autoba_egyesult_allamok_szavazat_koronavirusfertozott_Missouri","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6541747-1052-49ac-b958-f066aec8605e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56ffcbd-bcd8-42dd-8a53-25bf27fa2ef4","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_Autoba_egyesult_allamok_szavazat_koronavirusfertozott_Missouri","timestamp":"2020. november. 03. 21:03","title":"Autóban adhatják le a szavazatukat a koronavírus-fertőzöttek Missouriban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec2efb1-fcaf-4309-9c12-ff119b8fa93d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt megtriplázódtak a mobiltárcás tranzakciók.","shortLead":"Egy év alatt megtriplázódtak a mobiltárcás tranzakciók.","id":"20201103_Mar_felmillio_magyar_bankkartya_koltozott_mobiltelefonba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ec2efb1-fcaf-4309-9c12-ff119b8fa93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d59bc2e4-ec8d-4a3a-a1e9-e80178b7b51f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201103_Mar_felmillio_magyar_bankkartya_koltozott_mobiltelefonba","timestamp":"2020. november. 03. 17:25","title":"Már félmillió magyar bankkártya költözött mobiltelefonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df283d0-e023-44d0-b510-c3e66de6502c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb fejlesztéssel állt elő a Raspberry Pi Foundation. Ezúttal egy olyan számítógépet terveztek, amihez már csak egy monitorra és egy egérre lesz szükség.","shortLead":"Újabb fejlesztéssel állt elő a Raspberry Pi Foundation. Ezúttal egy olyan számítógépet terveztek, amihez már csak...","id":"20201102_raspberry_pi_400_miniatur_szamitogep_billentyuzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0df283d0-e023-44d0-b510-c3e66de6502c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e92b1b-d5f0-4d22-86f1-bac4050ad53f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_raspberry_pi_400_miniatur_szamitogep_billentyuzet","timestamp":"2020. november. 02. 20:03","title":"42 ezer forint a Raspberry új, billentyűzetbe épített számítógépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b9a760-e732-44f6-bbba-2e37edb01b6a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 77 éves Hercska Gyulát a miskolci kórházban kezelték koronavírus-fertőzéssel, kedden hunyt el.","shortLead":"A 77 éves Hercska Gyulát a miskolci kórházban kezelték koronavírus-fertőzéssel, kedden hunyt el.","id":"20201103_koronavirus_elhalalozas_markoth_ferenc_korhaz_hercska_gyula_foorvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43b9a760-e732-44f6-bbba-2e37edb01b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1aad86-3d03-4d19-8834-2923cd831cce","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_koronavirus_elhalalozas_markoth_ferenc_korhaz_hercska_gyula_foorvos","timestamp":"2020. november. 03. 18:32","title":"Koronavírus-fertőzésben hunyt el az egri kórház szülész-nőgyógyász főorvosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erősödéssel nyitották a napot a régiós devizák.","shortLead":"Erősödéssel nyitották a napot a régiós devizák.","id":"20201103_Szokatlanul_jo_napja_van_a_forintnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13224d11-5d13-4751-ab8e-ea9696109b4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201103_Szokatlanul_jo_napja_van_a_forintnak","timestamp":"2020. november. 03. 12:04","title":"Szokatlanul jó napja van a forintnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb88126-a2ef-4b9c-ac01-f2aab3c82c64","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három forgatókönyv volt az asztalon, de se a Budapest Bank megtartása, se az eladása nem lett volna olyan jó opció, mint beadni az MKB és a Takarékbank fúziójába.","shortLead":"Három forgatókönyv volt az asztalon, de se a Budapest Bank megtartása, se az eladása nem lett volna olyan jó opció...","id":"20201103_Mager_Andrea_elmeselte_hogyan_hazasodik_ossze_Meszaros_Lorinccel_az_allam_az_uj_szuperbankban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bb88126-a2ef-4b9c-ac01-f2aab3c82c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"631f55aa-7d50-45e9-9602-7cabc57209c6","keywords":null,"link":"/kkv/20201103_Mager_Andrea_elmeselte_hogyan_hazasodik_ossze_Meszaros_Lorinccel_az_allam_az_uj_szuperbankban","timestamp":"2020. november. 03. 17:14","title":"Mager Andrea elmesélte, miért házasodik össze Mészáros Lőrinccel az állam az új szuperbankban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4c6c8f-9cd0-44bb-8ebf-94c7790ad13f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A texasi egyetem mérnökei egy olyan új eszközt dolgoztak ki, ami vizet nyer ki a levegő páratartalmából, majd azzal öntözi a növényeket. ","shortLead":"A texasi egyetem mérnökei egy olyan új eszközt dolgoztak ki, ami vizet nyer ki a levegő páratartalmából, majd azzal...","id":"20201104_Onontozo_folddel_forgatnak_fel_a_mezogazdasagot_amerikai_kutatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa4c6c8f-9cd0-44bb-8ebf-94c7790ad13f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d0ea63-833d-4253-a85d-beae0be67e7e","keywords":null,"link":"/zhvg/20201104_Onontozo_folddel_forgatnak_fel_a_mezogazdasagot_amerikai_kutatok","timestamp":"2020. november. 04. 10:15","title":"Saját magát öntöző földdel forgatnák fel a mezőgazdaságot amerikai kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469db106-8e39-485a-b9bf-3bda7b4119f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha nem lett volna járvány, Donald Trump arra építette volna fel a kampányát, hogy egész jól működött az amerikai gazdaság – igaz, a társadalmi különbségek nem csökkentek az ő elnöksége alatt. Trump most úgy várhatja a választás napját, hogy, ahogy négy éve, úgy most is meglepetés volna az ő győzelme, csak 2016-tal ellentétben most már többen tudják, mit jelent az, hogy a közvélemény-kutatók statisztikai hibahatárral dolgoznak. Az elmúlt négy év teljesítményének értékeléséhez gyűjtöttünk adatokat. ","shortLead":"Ha nem lett volna járvány, Donald Trump arra építette volna fel a kampányát, hogy egész jól működött az amerikai...","id":"20201102_Donald_Trump_negy_ev_grafikon_szamok_usa_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=469db106-8e39-485a-b9bf-3bda7b4119f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de37282-2ec3-4792-a9a8-bcc253f7afaa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201102_Donald_Trump_negy_ev_grafikon_szamok_usa_valasztas","timestamp":"2020. november. 02. 16:00","title":"Donald Trump négy éve kilenc adatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]