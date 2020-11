Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20b8ecd8-dd1c-4b8a-8eef-6c98951736ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft három partnerével közösen már javában dolgozik az új, Pluton névre keresztelt chipen, ami az Apple által kifejlesztett T2-es biztonsági egységéhez hasonló funkciót tölt majd be a számítógépekben.","shortLead":"A Microsoft három partnerével közösen már javában dolgozik az új, Pluton névre keresztelt chipen, ami az Apple által...","id":"20201117_microsoft_biztonsagi_chip_pluton_amd_intel_qualcomm_kiberbiztonsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20b8ecd8-dd1c-4b8a-8eef-6c98951736ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de618b91-2d3f-4256-ad67-b6ac801ba2d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_microsoft_biztonsagi_chip_pluton_amd_intel_qualcomm_kiberbiztonsag","timestamp":"2020. november. 17. 17:03","title":"Saját biztonsági chipet fejleszt a Microsoft, jön a Pluton processzor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07799b4a-12fa-4c01-a60e-7faf45c6a233","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nemcsak az élelmiszer-pazarlás mértékét csökkenti, de a sörfőzés ökológiai lábnyomát is, ha az árpa helyett kenyérmaradékból készítenek sört.","shortLead":"Nemcsak az élelmiszer-pazarlás mértékét csökkenti, de a sörfőzés ökológiai lábnyomát is, ha az árpa helyett...","id":"20201116_Kenyermaradekokbol_csinal_kezmuves_sort_egy_brit_sorfozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07799b4a-12fa-4c01-a60e-7faf45c6a233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc96282-8942-4a32-be79-8f525f0d711b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201116_Kenyermaradekokbol_csinal_kezmuves_sort_egy_brit_sorfozo","timestamp":"2020. november. 16. 12:33","title":"Kenyérmaradékokból készít kézműves sört egy brit sörfőző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3c7ca4-2d80-4f2f-8ac3-5a255e79492b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kórházak intenzív osztályainak telítettsége országosan már 34 százalék. Az egészségügyi hatóságok korábban a 30 százalékos küszöböt jelölték meg kritikus szintként.","shortLead":"A kórházak intenzív osztályainak telítettsége országosan már 34 százalék. Az egészségügyi hatóságok korábban a 30...","id":"20201116_koronavirus_jarvany_fertozes_covid_olaszorszag_szures_koronavirusteszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff3c7ca4-2d80-4f2f-8ac3-5a255e79492b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42a846b-fdfc-44f5-aaaf-99d70bea94a2","keywords":null,"link":"/vilag/20201116_koronavirus_jarvany_fertozes_covid_olaszorszag_szures_koronavirusteszt","timestamp":"2020. november. 16. 19:35","title":"A lezárások ellenére mind több fertőzöttet szűrnek ki Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d8fc380-45dd-408f-b913-723342a83624","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A belarusz hatóságok most is brutálisan léptek fel a demonstrálók ellen, akik vasárnap vonultak az utcákra.","shortLead":"A belarusz hatóságok most is brutálisan léptek fel a demonstrálók ellen, akik vasárnap vonultak az utcákra.","id":"20201116_minszk_feheroroszorszag_kormanyellenes_tuntetok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d8fc380-45dd-408f-b913-723342a83624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5006a972-ebe8-4a77-9773-8be509af4901","keywords":null,"link":"/vilag/20201116_minszk_feheroroszorszag_kormanyellenes_tuntetok","timestamp":"2020. november. 16. 07:03","title":"Kilencszáznál is több kormányellenes tüntetőt vettek őrizetbe Fehéroroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027","c_author":"Thomas Waitz - Schmuck Erzsébet","category":"gazdasag.zhvg","description":"Mi a zöldek álláspontja az európai klímatörvényről? Thomas Waitz, európai parlamenti képviselő és az Európai Zöld Párt (EGP) társelnökének és Schmuck Erzsébet, az LMP társelnökének véleménycikke. ","shortLead":"Mi a zöldek álláspontja az európai klímatörvényről? Thomas Waitz, európai parlamenti képviselő és az Európai Zöld Párt...","id":"20201116_Thomas_Waitz_es_Schmuck_Erzsebet_A_siker_erdekeben_batornak_kell_lennunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43c5787-704d-4d2e-8058-a17996cf4174","keywords":null,"link":"/zhvg/20201116_Thomas_Waitz_es_Schmuck_Erzsebet_A_siker_erdekeben_batornak_kell_lennunk","timestamp":"2020. november. 16. 16:22","title":"Az európai zöldek arra hívják fel a figyelmet, hogy a világjárvány alatt sem feledkezhetünk meg a klímaváltozásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e20e85-5ea0-4a47-8059-8d78099d105f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"2013. június 22-én kerül színre az Alföldi-féle Nemzeti társulatának utolsó előadása, a Mephisto. A bemutatón hatalmas tömeg búcsúztatja a színházigazgatót, és vele egy korszakot is. Nemzeti Dokumentumfilm, negyedik, befejező rész. ","shortLead":"2013. június 22-én kerül színre az Alföldi-féle Nemzeti társulatának utolsó előadása, a Mephisto. A bemutatón hatalmas...","id":"20201117_Doku360_Nemzeti_Dokumentumfilm_negyedik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96e20e85-5ea0-4a47-8059-8d78099d105f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79472df9-0315-4a82-891c-368e708f638c","keywords":null,"link":"/360/20201117_Doku360_Nemzeti_Dokumentumfilm_negyedik_resz","timestamp":"2020. november. 17. 19:00","title":"Doku360: \"Eltűnik, elveszik, szétesik, megszűnik, de megcsináltuk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4e06a9-f75c-48a2-8e08-2673d858e460","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November végéig tesztelik Oszaka városában azt a robotot, melyet üzletekben vetnének be, hogy rászóljon a maszk nélküli vásárlókra: vegyék fel a koronavírus terjedését hatékonyan akadályozó eszközt.","shortLead":"November végéig tesztelik Oszaka városában azt a robotot, melyet üzletekben vetnének be, hogy rászóljon a maszk nélküli...","id":"20201117_robot_japan_oszaka_arcmaszk_viselese_szocialis_tavolsagtartas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a4e06a9-f75c-48a2-8e08-2673d858e460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae185522-2382-41da-99fd-f96d7991562d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_robot_japan_oszaka_arcmaszk_viselese_szocialis_tavolsagtartas_koronavirus","timestamp":"2020. november. 17. 13:03","title":"Egy japán boltban robot szól rá az arcmaszk nélkül vásárlókra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9287a93f-0204-4d76-8a64-910ee2c8e6a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hangok még az élete utolsó szakaszában is előhívták az emlékeit.","shortLead":"A hangok még az élete utolsó szakaszában is előhívták az emlékeit.","id":"20201116_Az_alzheimeres_balerina_videoja_sokat_elmond_a_zene_erejerol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9287a93f-0204-4d76-8a64-910ee2c8e6a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5cbae5c-bae1-4a42-ba29-138a85ef1acf","keywords":null,"link":"/elet/20201116_Az_alzheimeres_balerina_videoja_sokat_elmond_a_zene_erejerol","timestamp":"2020. november. 16. 11:25","title":"Az alzheimeres balerina videója sokat elmond a zene erejéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]