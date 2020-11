Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író szombaton hunyt el.","shortLead":"Az író szombaton hunyt el.","id":"20201109_Meghalt_Revai_Gabor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b033dd-784e-4a6d-a8aa-ee911a898528","keywords":null,"link":"/kultura/20201109_Meghalt_Revai_Gabor","timestamp":"2020. november. 09. 09:57","title":"Meghalt Révai Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e720425d-6680-4e7f-b6b5-c900d28af9be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miután törölték a törökországi gyárépítési terveket, a Volkswagen jelentős fejlesztés hajt végre a pozsonyi üzemében.","shortLead":"Miután törölték a törökországi gyárépítési terveket, a Volkswagen jelentős fejlesztés hajt végre a pozsonyi üzemében.","id":"20201109_Torokorszag_helyett_Szlovakiaban_kolt_el_egymilliard_eurot_a_Volkswagen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e720425d-6680-4e7f-b6b5-c900d28af9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b892cd95-3a49-4a93-8696-cc73cf2d1733","keywords":null,"link":"/cegauto/20201109_Torokorszag_helyett_Szlovakiaban_kolt_el_egymilliard_eurot_a_Volkswagen","timestamp":"2020. november. 09. 16:11","title":"Törökország helyett Szlovákiában költ el egymilliárd eurót a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24e11fd-2386-49c2-ac4e-f8b10fa68994","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindez azután történt, hogy Szarka Gábor kancellár pénteken megtiltotta az oktatást az egyetemen. ","shortLead":"Mindez azután történt, hogy Szarka Gábor kancellár pénteken megtiltotta az oktatást az egyetemen. ","id":"20201108_SZFE_oktatok_Neptun","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a24e11fd-2386-49c2-ac4e-f8b10fa68994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76080774-9ed7-48e9-9eb2-d541999a3019","keywords":null,"link":"/elet/20201108_SZFE_oktatok_Neptun","timestamp":"2020. november. 08. 18:03","title":"SZFE: Elvették az oktatók Neptun-hozzáférését, pedig vizsgákat kellene kiírniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9be0d983-8b77-47b1-acea-be8b865449b5","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"A hüvelyszárazságról, a vaginális atrófia meglehetősen zavaró tünetéről nem szívesen beszélünk, pedig sok nőt érint, főleg a kor előrehaladtával. Az ösztrogénszint csökkenése számos kellemetlen tünetet, köztük hüvelyszárazságot okozhat. Egy alapos nőgyógyászati kivizsgálással azt is megtudhatjuk, hogy a panaszaink enyhítésére elegendő-e egy hidratáló összetevőket tartalmazó hüvelyi készítmény – kenőcs vagy kúp – kúraszerű használata, vagy esetleg hormonterápiára van-e szükségünk a hüvelyhám helyreállításához, illetve ahhoz, hogy megszabaduljunk a mindennapokat megnehezítő irritációtól.\r

","shortLead":"A hüvelyszárazságról, a vaginális atrófia meglehetősen zavaró tünetéről nem szívesen beszélünk, pedig sok nőt érint...","id":"cikatridina_20201109_Beszeljunk_szakertovel_a_huvelyszarazsagrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9be0d983-8b77-47b1-acea-be8b865449b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5df833c-5b37-4cd4-b308-b49cc345ba54","keywords":null,"link":"/brandchannel/cikatridina_20201109_Beszeljunk_szakertovel_a_huvelyszarazsagrol","timestamp":"2020. november. 09. 07:30","title":"Beszéljünk szakértővel a hüvelyszárazságról!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"b24a14bc-6bc0-4e06-80e2-5d1b0397975b","c_partnertag":"Cikatridina"},{"available":true,"c_guid":"943b5882-8079-4d89-859b-054dd76862da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb egymillió favipiravir tabletta érkezett Kínából a külgazdasági és külügyminiszter karanténból tett bejelentése szerint. ","shortLead":"Újabb egymillió favipiravir tabletta érkezett Kínából a külgazdasági és külügyminiszter karanténból tett bejelentése...","id":"20201109_szijjarto_peter_koronavirus_faviripavir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=943b5882-8079-4d89-859b-054dd76862da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5aa2816-5a82-4103-8018-993d34ce4512","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_szijjarto_peter_koronavirus_faviripavir","timestamp":"2020. november. 09. 14:09","title":"Szijjártó úgy érzi magát, „mint egy komplett influenzabeteg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca1e2a6-6e1b-4356-836c-1395291ae6c5","c_author":"Csatlós Hanna","category":"360","description":"Nagyot futott a napokban Fliegauf Bence rendező írása David Attenborough-ról. Ezért kerestük meg őt, interjúnkban pedig nemcsak azt árulta el, hogy egy pusztító gombafajról készítene sorozatot, hanem azt is, hogy a Csernobil-filmterve mégsem veszett ügy. Megosztotta vízióját a zöld digitális autokráciákról, véleményét az SZFE-ről, és elmesélte, hogy miért nem vették fel annak idején az egyetemre.","shortLead":"Nagyot futott a napokban Fliegauf Bence rendező írása David Attenborough-ról. Ezért kerestük meg őt, interjúnkban pedig...","id":"20201110_Fliegauf_Bence_david_attenborough_magyar_filmek_filmintezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bca1e2a6-6e1b-4356-836c-1395291ae6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c416fdd5-dce4-4fd7-b30e-732ac6b0f053","keywords":null,"link":"/360/20201110_Fliegauf_Bence_david_attenborough_magyar_filmek_filmintezet","timestamp":"2020. november. 10. 07:00","title":"Fliegauf Bence: Orbán szerint Homo Christianusokra, szerintem Homo Ecologicusokra van szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ae6d49-a0fc-4d2b-993d-8665a2bf7061","c_author":"CMS Budapest","category":"brandcontent","description":"Nem kell megvárni, amíg egy adós már nem tudja fizetni a hiteleit, van lehetőség elkerülni e helyzet kialakulását, amit az új uniós előírások átvétele is segíthet. Ezzel azért is fontos tisztában lenni, mert a jelen állás szerint 2021 közepéig tartó hitelmoratórium végét követően szinte bizonyosan a csődök és felszámolások elszaporodására lehet számítani. Cikkünkben a legfontosabb megelőző intézkedésekről a CMS Budapest szakjogászai beszélnek.\r

\r

","shortLead":"Nem kell megvárni, amíg egy adós már nem tudja fizetni a hiteleit, van lehetőség elkerülni e helyzet kialakulását, amit...","id":"20201005_Hitelmoratorium_fizeteskeptelenseg_nemteljesto_hitelek_CMS_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13ae6d49-a0fc-4d2b-993d-8665a2bf7061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b245ea2-59e2-48df-a674-48d20fe6555e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201005_Hitelmoratorium_fizeteskeptelenseg_nemteljesto_hitelek_CMS_Budapest","timestamp":"2020. november. 09. 10:30","title":"Mi történik akkor, ha lejár a hitelmoratórium? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20201108_koronavirus_antitestek_iphone_12_kameraja_huawei_android_airbus_hold_oxigen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20a2ecc2-4fa8-4bf1-aeec-1349b68db77f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201108_koronavirus_antitestek_iphone_12_kameraja_huawei_android_airbus_hold_oxigen","timestamp":"2020. november. 08. 12:03","title":"Ez történt: kiderült, hogy a koronavírus helyett a szervezetet is megtámadhatják az antitestek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]