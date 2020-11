Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb1fe97e-8edd-4ee9-a051-ec62c3781a9f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Négyezerrel több dolgozótól kell megválniuk, mint azt korábban tervezték.","shortLead":"Négyezerrel több dolgozótól kell megválniuk, mint azt korábban tervezték.","id":"20201126_Alkalmazott_Disney","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb1fe97e-8edd-4ee9-a051-ec62c3781a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb5da10-ef42-4a97-a52c-641fdb50ccb3","keywords":null,"link":"/kkv/20201126_Alkalmazott_Disney","timestamp":"2020. november. 26. 11:30","title":"Több mint 30 ezer alkalmazottat küld el a Disney","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid időn belül másodjára módosítja az amerikai kereskedelmi minisztérium a TikTok amerikai üzletágának eladására megszabott határidőt. Ha az üzlet addig nem köttetik meg, betilthatják a használatát az Egyesült Államokban – ha egyáltalán van még valós szándék a régóta lebegtetett fenyegetés mögött.","shortLead":"Rövid időn belül másodjára módosítja az amerikai kereskedelmi minisztérium a TikTok amerikai üzletágának eladására...","id":"20201126_tiktok_bytedance_egyesult_allamok_betiltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f91eef2-590d-4e38-9bcd-cf70b74c31e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201126_tiktok_bytedance_egyesult_allamok_betiltas","timestamp":"2020. november. 26. 13:03","title":"Újabb haladékot kapott a TikTok, még nem tiltják be Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157f7f3f-e788-4233-8a6f-e1386d07dbbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki nem szereti más kezébe adni a telefonját, de ezt kénytelen megtenni, egy apró beállítás segítségével könnyen megvédheti adatait.","shortLead":"Aki nem szereti más kezébe adni a telefonját, de ezt kénytelen megtenni, egy apró beállítás segítségével könnyen...","id":"20201126_android_biztonsag_alkalmazas_kepernyo_rogzitese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=157f7f3f-e788-4233-8a6f-e1386d07dbbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a833695b-e4d7-4903-a062-f1e7f91262aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201126_android_biztonsag_alkalmazas_kepernyo_rogzitese","timestamp":"2020. november. 26. 08:03","title":"Van egy remek védelmi funkció az androidos mobilokban – így hívhatja elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb50662-1c9c-41d9-82ff-4ba8a08226e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jack Buser, a Stadia egyik igazgatója egy interjúban árult el néhány fontos tudnivalót a szolgáltatásról. ","shortLead":"Jack Buser, a Stadia egyik igazgatója egy interjúban árult el néhány fontos tudnivalót a szolgáltatásról. ","id":"20201125_google_stadia_jatek_streaming_jatekfeljesztes_jack_buser","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2eb50662-1c9c-41d9-82ff-4ba8a08226e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c0b8db-516b-43c1-8a6a-82df91da7c00","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_google_stadia_jatek_streaming_jatekfeljesztes_jack_buser","timestamp":"2020. november. 25. 11:33","title":"Nagyobb sebességre kapcsol a Google, 400 új játék jön a Stadiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00eb998b-1797-42cf-a764-da457e12abeb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fél év elég volt a felkészülésre, egyébként is több megoldás van, hogy minden üzlet bevezesse január 1-jétől az elektronikus fizetést – írta a Pénzügyminisztérium a halasztást kérő kereskedőknek.","shortLead":"Fél év elég volt a felkészülésre, egyébként is több megoldás van, hogy minden üzlet bevezesse január 1-jétől...","id":"20201125_kereskedok_fizetes_vasarlas_elektronikus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00eb998b-1797-42cf-a764-da457e12abeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14be6495-b5a1-4754-875f-cde6ae52470c","keywords":null,"link":"/kkv/20201125_kereskedok_fizetes_vasarlas_elektronikus","timestamp":"2020. november. 25. 14:22","title":"Hiába kérték a kereskedők, nem halaszt a kormány, kötelező lesz bevezetni az elektronikus fizetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a9d775-cb5f-4430-befd-ecb8408b6c79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szívmelengető, lelkesítő levelet írt a szülőknek, a diákoknak és a tanároknak egy iskolaigazgató. Szerinte mindenki hős, aki részt vesz a karanténoktatásban.","shortLead":"Szívmelengető, lelkesítő levelet írt a szülőknek, a diákoknak és a tanároknak egy iskolaigazgató. Szerinte mindenki...","id":"20201125_Elkepesztoek_vagytok_Toljatok_ezt_a_digitalis_oktatasnak_nevezett_amator_esportot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31a9d775-cb5f-4430-befd-ecb8408b6c79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3768a1-9393-4340-829e-570e2daff9af","keywords":null,"link":"/elet/20201125_Elkepesztoek_vagytok_Toljatok_ezt_a_digitalis_oktatasnak_nevezett_amator_esportot","timestamp":"2020. november. 25. 10:01","title":"„Elképesztőek vagytok! Toljátok ezt a digitális oktatásnak nevezett amatőr e-sportot”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d99275-033d-49bc-8bd3-fdc2dc5a080c","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A kisebb magánszállásadókról van szó, akiknek azért nem jár a 80 százalékos foglalási visszatérítés, mert nem a \"megfelelő\" platformon rögzítik vendégeik adatait. Érdekükben már az iparkamara is megkereste az adatszolgáltatási központot felügyelő Magyar Turisztikai Ügynökséget.","shortLead":"A kisebb magánszállásadókról van szó, akiknek azért nem jár a 80 százalékos foglalási visszatérítés, mert nem...","id":"20201125_szallasadok_gazdasagvedelem_covid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74d99275-033d-49bc-8bd3-fdc2dc5a080c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c9bf24-8f41-4011-ba87-43a14213abc3","keywords":null,"link":"/kkv/20201125_szallasadok_gazdasagvedelem_covid","timestamp":"2020. november. 25. 11:20","title":"Furcsa hiba: egy kedvezmény miatt maradnak ki szállásadók ezrei az állami kártérítésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"135291cb-2cd7-46e3-9ba4-84f16208a416","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság bemutatta akciótervét, amelyben a migránsok integrációjára és befogadására tesznek javaslatot, a következő hétéves uniós költségvetés kereteit is felhasználva. Összesen négy területen hatvan programot javasol Brüsszel a tagállamoknak.","shortLead":"Az Európai Bizottság bemutatta akciótervét, amelyben a migránsok integrációjára és befogadására tesznek javaslatot...","id":"20201124_34_millio_migranst_kellene_Europanak_integralnia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=135291cb-2cd7-46e3-9ba4-84f16208a416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0969c826-62ef-4abf-91b4-5e81720728bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201124_34_millio_migranst_kellene_Europanak_integralnia","timestamp":"2020. november. 24. 18:15","title":"34 millió migránst kellene Európának integrálnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]