[{"available":true,"c_guid":"9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megjelentek a szálláshelyek állami kompenzációjáról szóló részletszabályok, de ez alapján továbbra is az jár jól, aki a foglalásait a turisztikai adatszolgáltató rendszeren keresztül is vezeti, márpedig a kis szállásadók rendszerint nem ilyenek.","shortLead":"Megjelentek a szálláshelyek állami kompenzációjáról szóló részletszabályok, de ez alapján továbbra is az jár jól, aki...","id":"20201126_mtu_szallashely_ntak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a6dabf-3bbe-4f80-bef4-3b0b2e68329d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201126_mtu_szallashely_ntak","timestamp":"2020. november. 26. 07:20","title":"Már igényelhetik a szállodák az állami támogatást az elmaradt foglalásaik utáni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b31cffef-6e25-4c68-9442-2a45c5ecba8a","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A fele sem igaz annak, amit a kormánytagok mondanak a gazdaság védelmével kapcsolatban. Ez szó szerint így van például a turisztikai szállásadók novemberre adott támogatása esetében, de tucatnyi egyéb lódítással is kénytelenek szembesülni a gazdaság szereplői.","shortLead":"A fele sem igaz annak, amit a kormánytagok mondanak a gazdaság védelmével kapcsolatban. Ez szó szerint így van például...","id":"202048__akciozas_agazdasagban__aktualis_csusztatasok__tarsadalmi_arokasas__a_cehlada_fosztogatoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b31cffef-6e25-4c68-9442-2a45c5ecba8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49413ced-2785-4c0e-802b-a88f3f9e6a06","keywords":null,"link":"/360/202048__akciozas_agazdasagban__aktualis_csusztatasok__tarsadalmi_arokasas__a_cehlada_fosztogatoi","timestamp":"2020. november. 26. 06:30","title":"Ha kamuméter mérné a kormány ígéreteit, nem hitegethetné a járvány kárvallottjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59a02ad-c082-4b0f-9211-34b6763dce45","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Orbán Viktor szerint a Project Syndicate letiltotta a Soros Györgynek válaszoló írását, a szervezet mást mond.","shortLead":"Orbán Viktor szerint a Project Syndicate letiltotta a Soros Györgynek válaszoló írását, a szervezet mást mond.","id":"20201125_Orban_Viktor_Project_Syndicatevelemenycikk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f59a02ad-c082-4b0f-9211-34b6763dce45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c246632-a6ff-4abc-a665-2602cd7e17b9","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_Orban_Viktor_Project_Syndicatevelemenycikk","timestamp":"2020. november. 25. 18:29","title":"Project Syndicate: \"Orbán Viktor miniszterelnök véleménycikke nem felel meg a sztenderdjeinknek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7dcffe8-7a60-4eaa-85ff-acc0c52950cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA volt elnökének pártja, az Új Világ Néppárt is nehéz helyzetbe kerül, ha módosítják a választási törvényt.","shortLead":"Az MTA volt elnökének pártja, az Új Világ Néppárt is nehéz helyzetbe kerül, ha módosítják a választási törvényt.","id":"20201125_palinkas_valasztasi_torveny_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7dcffe8-7a60-4eaa-85ff-acc0c52950cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654648dd-7220-48c6-ac66-ed5054437d61","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_palinkas_valasztasi_torveny_fidesz","timestamp":"2020. november. 25. 17:21","title":"Pálinkás József: \"A Fidesz fél a választásoktól\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közepesen súlyos tünetei voltak a Semmelweis Egyetem rektorának.","shortLead":"Közepesen súlyos tünetei voltak a Semmelweis Egyetem rektorának.","id":"20201126_Merkely_Bela_felepult_es_ujra_gyogyit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658847cd-4405-4fb4-bc40-e2ea6dc4734e","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_Merkely_Bela_felepult_es_ujra_gyogyit","timestamp":"2020. november. 26. 09:54","title":"Merkely Béla felépült és újra gyógyít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a861bdc9-8954-4b14-9bcf-289a85cade84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi TTS Competition Plus turbós benzinmotorja 10 lóerővel gazdagabb lett.","shortLead":"Az Audi TTS Competition Plus turbós benzinmotorja 10 lóerővel gazdagabb lett.","id":"20201125_megerkezett_az_audi_tts_erosebb_uj_valtozata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a861bdc9-8954-4b14-9bcf-289a85cade84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240eb5a5-4a9b-4a66-8d4a-2dad9cfcd0e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201125_megerkezett_az_audi_tts_erosebb_uj_valtozata","timestamp":"2020. november. 25. 07:59","title":"Megérkezett az Audi TTS erősebb új változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd9edb35-9220-4f0e-894b-b11bd522b3e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sussex hercegnéje a New York Times számára írt cikkében először beszél a nyilvánosság előtt a vetélésről. ","shortLead":"Sussex hercegnéje a New York Times számára írt cikkében először beszél a nyilvánosság előtt a vetélésről. ","id":"20201125_Meghan_Markle_elviselhetetlen_gyaszrol_masodik_gyermekenek_elveszteserol_irt_vallomast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd9edb35-9220-4f0e-894b-b11bd522b3e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d502f541-63b7-4216-9359-12d54b2cbf79","keywords":null,"link":"/elet/20201125_Meghan_Markle_elviselhetetlen_gyaszrol_masodik_gyermekenek_elveszteserol_irt_vallomast","timestamp":"2020. november. 25. 10:24","title":"Meghan Markle „elviselhetetlen gyászról”, második gyermekének elvesztéséről írt vallomást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6710d3f6-3fd3-400e-9274-3dbc27c8f466","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"A raktárak számára az előrelépés útja egyértelműen az automatizáció, a logisztikai szektor pedig nem fél rálépni a hatékonyságnövelő útvonalra. De mit jelent ez a gyakorlatban? Ennek jártunk utána.\r

","shortLead":"A raktárak számára az előrelépés útja egyértelműen az automatizáció, a logisztikai szektor pedig nem fél rálépni...","id":"jungheinrich_20201126_automatizacio_legjobb_befektetes_logisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6710d3f6-3fd3-400e-9274-3dbc27c8f466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c68aa8-a4df-4a05-98e5-db09a528d0b8","keywords":null,"link":"/brandchannel/jungheinrich_20201126_automatizacio_legjobb_befektetes_logisztika","timestamp":"2020. november. 26. 11:30","title":"Az automatizációba fektetett pénz az egyik legjobb befektetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":"jungheinrich"}]