Semmiféle alkotmányt nem szabatok magamra. Az új alkotmánnyal én már nem fogok önökkel elnökként dolgozni. Nyugodjanak meg!"

– jelentette ki Lukasenka a hatos számú minszki oktatókórház alkalmazottjaival tartott találkozón.

Lukasenka vitatott körülmények közt, nagy valószínűséggel csalással lett hatodjára is elnök Fehéroroszágban. Augusztus 9-i megválasztása óta Minszkben rendszeresek a tüntetések az elnök ellen, a tiltakozók, akik a belarusz hatóságok rendszerint brutálisan bántalmaznak, Lukasenka lemondását és új választásokat követelnek. Ő azonban nem hajlandó lemondani, ehelyett közelebbről meg nem nevezett alkotmányreformokat ígért. Többször is azt állította, hogy a megmozdulásokat "nyugati bábok" külföldről irányítják. Ebben az összefüggésben jó néhányszor említette Lengyelországot és Litvániát.

Mint pénteken mondta: soha nem fogja megengedni, hogy az új alkotmányt felhasználva bárki "meghamisítsa, netán elcsalja a választásokat". Kitért azokra a javaslatokra is, amelyek szerint pártlistás alapon kellene parlamenti választásokat tartani, következésképpen pártokat kellene alapítani. Az elnök szerint ez megosztottságot teremtene a társadalomban, és különböző érdekcsoportok megjelenéséhez vezetne. "De ha ezt akarják, és a nép megszavazza, így lesz" – mondta a BelTA fehérorosz állami hírügynökség jelentése szerint.

Hogy miért? Hát azért, mert a fehérorosz népnek végig kell mennie azon az úton, amelyen végig akar menni. Jobb most, háború nélkül, de rosszabb, ha ezt a háborút ránk kényszerítik"

– magyarázta.

Az elnök kijelentette azt is, hogy a fehérorosz állambiztonság (KGB) bizonyítékokat mutatott be neki arról, hogy Lengyelország beavatkozott a fehérorosz belpolitikába, és támogatást nyújtott az ellenzéknek. Fel is olvasott néhány dokumentumot, amelyekben nyugati politikusoknak a fehérorosz eseményekkel való kapcsolatáról, illetve terveiről esik szó. Lengyel államférfiak kijelentéseit is idézte, amelyeket állítása szerint a titkosszolgálatoktól kapott. Ezek szerint Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök egyebek között azt mondta, hogy "Fehéroroszország jövője alapvetően fontos Varsónak", és kijelentette azt is, hogy "Lengyelország sok konkrét lépést tett a fehérorosz forradalom támogatására".

Lukasenka szavai szerint "Varsóban figyelmesen követték a fehéroroszországi eseményeket, és megpróbáltak mesterséges válságot előidézni az országban".

Lukasenka, mint mondta, azért osztotta meg ezt az információt, hogy az emberek megértsék hangulatát és cselekedeteit, "és hogy néhányan értékeljék saját cselekedeteiket".