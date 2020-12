Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezt bizonyítja be egy orosz művész.","shortLead":"Ezt bizonyítja be egy orosz művész.","timestamp":"2020. december. 04. 13:54","title":"Minden állatnak jól állna, ha cicafeje lenne"},{"c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2021-től elérhető lakásfelújítási támogatás igénylésével otthonunk korszerűsítési költségeinek felét – legfeljebb 3 millió forintot – utólag visszakaphatunk a Magyar Államkincstártól. Ehhez azonban vállalkozási szerződésre van szükség, vagyis szakembert kell megbíznunk olyan munkák esetében is, amelyeket mi magunk is el tudnánk végezni. Nem támogatják például a festéket, ha mi magunk festjük ki a lakást, mint ahogy a megvásárolt laminált parkettát sem számolhatjuk el, ha mi raktuk le azokat. A Bankmonitor szakértői ezért annak jártak utána, hogy mikor érheti meg a támogatást kihasználni, és mikor érdemesebb inkább magunknak elvégezni a munkát, még ha emiatt el is esünk az „ingyen" pénztől.","shortLead":"A 2021-től elérhető lakásfelújítási támogatás igénylésével otthonunk korszerűsítési költségeinek felét – legfeljebb 3...","timestamp":"2020. december. 03. 09:10","title":"Felújítási támogatás: néha megéri inkább magunknak végezni a munkát, még ha emiatt le is mondunk az ingyenpénzről"},{"c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy koala zavarta meg az idei karácsony ezüst-rózsaszín-kék tematikáját McCormickéknél.","shortLead":"Egy koala zavarta meg az idei karácsony ezüst-rózsaszín-kék tematikáját McCormickéknél.","timestamp":"2020. december. 04. 11:56","title":"Nem várt szőrös dísz bukkant fel egy ausztrál család karácsonyfáján"},{"c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzt orvosi felszerelésekre, védőeszközökre, valamint mobilegységekre lehet fordítani.","shortLead":"A pénzt orvosi felszerelésekre, védőeszközökre, valamint mobilegységekre lehet fordítani.","timestamp":"2020. december. 04. 16:17","title":"Az EU bankja 58 milliárd forinttal segíti a magyar egészségügyet a koronavírus miatt"},{"c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A brüsszeli botrány után Szájer kilépett a Fideszből is. ","shortLead":"A brüsszeli botrány után Szájer kilépett a Fideszből is. ","timestamp":"2020. december. 04. 09:16","title":"Schmidt Mária közalapítványából is távozik Szájer"},{"c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utasoknak csak egy érvényes jegyre vagy bérletre van szükségük a hétvégén.","shortLead":"Az utasoknak csak egy érvényes jegyre vagy bérletre van szükségük a hétvégén.","timestamp":"2020. december. 03. 17:43","title":"Újabb három hónapig ingyen lehet szállítani a kerékpárokat a BKV járatain"},{"c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gépi lélegeztetésre 663 ember szorul.

","shortLead":"Gépi lélegeztetésre 663 ember szorul.\r

","timestamp":"2020. december. 03. 09:16","title":"182 koronavírusos beteg halt meg, majdnem 7700-an vannak kórházban"},{"c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Miután a kormány megnövelte az önkormányzatok terheit és leszűkítette a pénzügyi mozgásterüket, Tállai András elmagyarázta, nem érti, miért akarnának egyes önkormányzatok adót emelni.","shortLead":"Miután a kormány megnövelte az önkormányzatok terheit és leszűkítette a pénzügyi mozgásterüket, Tállai András...","timestamp":"2020. december. 03. 10:32","title":"Tállai: A kormány megvédi az embereket az önkormányzati adóemeléstől"}]