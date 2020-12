A sokak által vártnál később, de november közepén a magyar kormány is úgy döntött, korlátozások bevezetésével próbálja megfékezni a koronavírus-járvány második hullámát. A döntés pillanatában napi ötezer új fertőzöttet azonosítottak, és jobbára 50 és 100 között járt a vírus következtében 24 órán belül elhunytak száma. Az első lépés részleges lezárást jelent, de kérdés, hogy ez mennyire hatékony. Kövesse híreinket!

Ötszáz halálesetről és 14 432 új fertőzöttről számolt be Németországban a Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) kedden. Az országban a járványnak eddig 22 475-en estek áldozatául és összesen 1 351 510-en fertőzöttek meg.

Jens Spahn német egészségügyi miniszter arról számolt be a ZDF-nek, hogy a nyár végéig beoltanák a 80 milliós ország lakosságának a 60 százalékát. Ezzel megcélozzák az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által meghatározott arányszámot, ami szerint a járvány leküzdéséhez 60-70 százalékos átoltottság szükséges. A Pfizer/Biontech oltóanyagának az engedélyeztetése várhatóan december 29-én fog megszületni az Európai Gyógyszerügynökségnél, ezután indulhatnak az oltások. Spahn azt is elmondta, hogy 2021 első negyedévében Németország 12-13 millió oltóanyag-dózissal számolhat.

Szerdától Németországban a koronavírus-járvány gyorsulása miatt ismét bevezetik a társadalmi és gazdasági élet legtöbb területét befagyasztó országos zárlatot. Az új korlátozások december 16-án lépnek életbe, és legkorábban január 10-én vonják vissza őket.

Csak az alapvető létszükségleti cikkeket árusító boltok tarthatnak nyitva, és felfüggesztik a közvetlen testi kapcsolatot igénylő szolgáltatásokat is, így bezárnak például a fodrászatok. A napközbeni gyermekellátás és a közoktatás rendszerét ügyeleti üzemmódra állítják át, a munkaadókat felkérik, hogy a lehető legszélesebb körben tegyék lehetővé az otthoni munkavégzést.