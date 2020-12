Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf41071b-976e-47db-9a95-d659b33fb16b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik a külügyminiszteri körút: a politikus ezúttal az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) vezetőjével, Norbert Hoferrel találkozott Bécsben. ","shortLead":"Folytatódik a külügyminiszteri körút: a politikus ezúttal az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) vezetőjével, Norbert Hoferrel...","id":"20201211_ujabb_szelsojobboldali_politikusnal_jart_szijjarto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf41071b-976e-47db-9a95-d659b33fb16b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ef1987-6d3c-46c0-af55-1bd567feeda3","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_ujabb_szelsojobboldali_politikusnal_jart_szijjarto","timestamp":"2020. december. 11. 15:10","title":"Szijjártó újabb szélsőjobboldali európai politikussal találkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3baf6067-7e11-4cf7-869e-6758f225c0da","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Pénteken azonnali hatállyal elbocsátották a cég szakszervezeti vezetőit.","shortLead":"Pénteken azonnali hatállyal elbocsátották a cég szakszervezeti vezetőit.","id":"20201212_Birosaghoz_fordul_a_Vasas_Szakszervezet_a_Dunaferrnel_kialakult_helyzet_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3baf6067-7e11-4cf7-869e-6758f225c0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63b04b7-7fd0-447e-90ae-6c7fb5551007","keywords":null,"link":"/kkv/20201212_Birosaghoz_fordul_a_Vasas_Szakszervezet_a_Dunaferrnel_kialakult_helyzet_miatt","timestamp":"2020. december. 12. 10:50","title":"Bírósághoz fordul a Vasas Szakszervezet a Dunaferrnél kialakult helyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b732806c-0542-4c53-97d2-68368147d7a9","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Magyarországtól eltérően a németek hamar megnyitották a titkosszolgálat irattárát. – Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Magyarországtól eltérően a németek hamar megnyitották a titkosszolgálat irattárát. – Eljött a paradicsom című...","id":"20201212_Maiziere_Stasi_1990_december_17","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b732806c-0542-4c53-97d2-68368147d7a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8373a180-86f8-4222-8632-194f6d4af3bc","keywords":null,"link":"/360/20201212_Maiziere_Stasi_1990_december_17","timestamp":"2020. december. 12. 16:30","title":"Nagy bukás: tégla volt az NDK utolsó miniszterelnöke – 1990. december 17.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fél-egy órával nőtt a vonatok menetideje az esztergomi vonalon, Pilisvörösvár és Piliscsaba között pótlóbuszok járnak.","shortLead":"Fél-egy órával nőtt a vonatok menetideje az esztergomi vonalon, Pilisvörösvár és Piliscsaba között pótlóbuszok járnak.","id":"20201211_Egyoras_kesessel_es_kimarado_jaratokkal_kell_szamolni_az_esztergomi_vasutvonalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46c9c5d6-5ab3-44cc-b4a6-2ede46bb1b1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201211_Egyoras_kesessel_es_kimarado_jaratokkal_kell_szamolni_az_esztergomi_vasutvonalon","timestamp":"2020. december. 11. 19:04","title":"Egyórás késéssel és kimaradó járatokkal kell számolni az esztergomi vasútvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d934a8a9-66dd-4713-a95c-ef940ccbf076","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább hat ember megsérült, többeket kórházba szállítottak a nagyjából ötven fős megmozdulás résztvevői közül. A jármű sofőrjét őrizetbe vették.","shortLead":"Legalább hat ember megsérült, többeket kórházba szállítottak a nagyjából ötven fős megmozdulás résztvevői közül...","id":"20201212_Auto_hajtott_egy_Black_Lives_Mattertuntetes_resztvevoi_koze_Manhattanben_tobben_megserultek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d934a8a9-66dd-4713-a95c-ef940ccbf076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35fd4fa-abe1-4f99-9cca-4488c2e1bda6","keywords":null,"link":"/vilag/20201212_Auto_hajtott_egy_Black_Lives_Mattertuntetes_resztvevoi_koze_Manhattanben_tobben_megserultek","timestamp":"2020. december. 12. 08:58","title":"Autó hajtott egy Black Lives Matter-tüntetés résztvevői közé Manhattanben, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b75ad20-0661-4d6e-83ed-a545f22c510c","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A magasabb hozam és a fokozott, ámde csökkenő kockázat között kell manővereznie annak, aki az ázsiai befektetési célpontok felé fordul – véli Al-Hilal István, a Fidelity International befektetési alap közép-európai régiót vezető igazgatója. Interjú.","shortLead":"A magasabb hozam és a fokozott, ámde csökkenő kockázat között kell manővereznie annak, aki az ázsiai befektetési...","id":"202050__alhilal_istvan__azsiai_befektetesi_lehetosegekrol__meses_kelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b75ad20-0661-4d6e-83ed-a545f22c510c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a832b5-4173-46f2-8587-581611206ead","keywords":null,"link":"/360/202050__alhilal_istvan__azsiai_befektetesi_lehetosegekrol__meses_kelet","timestamp":"2020. december. 11. 14:00","title":"Ázsiai befektetésekre csábíthat, hogy nyugaton nulla százalék körüli a hozam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aabd0438-68f8-4594-90d7-fa5aed7a5b42","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Ha valaki túlél egy ilyen pandémiát, az mindent túlél - gondolja a piac a cégről.","shortLead":"Ha valaki túlél egy ilyen pandémiát, az mindent túlél - gondolja a piac a cégről.","id":"20201211_Tobb_mint_ketszeres_arral_debutalt_a_tozsden_az_Airbnb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aabd0438-68f8-4594-90d7-fa5aed7a5b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105f24dc-2781-49c8-aada-9c6e4afad887","keywords":null,"link":"/kkv/20201211_Tobb_mint_ketszeres_arral_debutalt_a_tozsden_az_Airbnb","timestamp":"2020. december. 11. 16:19","title":"Több mint kétszeres árral debütált a tőzsdén az Airbnb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0dbd16d-5e8f-4807-8300-45d7232df69d","c_author":"HVG","category":"360","description":"John Lennon élete is, halála is különös volt. Előtte is tudta a világ, de idén negyven éve mindenképp világossá vált, hogy nélküle másképp alakult volna a 20. század kultúrája. Sőt, és ez jelzi fontosságát, a 21-iké is.","shortLead":"John Lennon élete is, halála is különös volt. Előtte is tudta a világ, de idén negyven éve mindenképp világossá vált...","id":"202050_john_lennon__egy_nehez_nap_negyven_eve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0dbd16d-5e8f-4807-8300-45d7232df69d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efa62dbd-dff6-49c5-ad4a-0c59c6cc53d8","keywords":null,"link":"/360/202050_john_lennon__egy_nehez_nap_negyven_eve","timestamp":"2020. december. 12. 16:00","title":"„Nem volt semmi személyes” - mondta John Lennon gyilkosa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]