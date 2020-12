Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74aca7d4-240a-48da-9352-12276aa60859","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Több mint 20 milliárd forint hitel jelent meg a TV2 és műsorgyártója, az IKO céges papírjai között.

","shortLead":"Több mint 20 milliárd forint hitel jelent meg a TV2 és műsorgyártója, az IKO céges papírjai között.

","id":"20201215_tv2_iko_hitelek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74aca7d4-240a-48da-9352-12276aa60859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa505fd-cd58-4da1-86dd-e7a17b5a6fa2","keywords":null,"link":"/360/20201215_tv2_iko_hitelek","timestamp":"2020. december. 15. 06:30","title":"Új óriáshitel a TV2-nél, és közben Mészáros Lőrinc is közelebb került a csatornához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4025c080-59f1-4ba3-b723-ea73df8b6c2c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Digitálisan rekonstruálták egy késő triász kori dinoszaurusz agyát a Bristoli Egyetem kutatói, meglepő felfedezésekre jutva az állat étrendjét és mozgását illetően.","shortLead":"Digitálisan rekonstruálták egy késő triász kori dinoszaurusz agyát a Bristoli Egyetem kutatói, meglepő felfedezésekre...","id":"20201215_dinoszaurusz_thecodontosaurus_agya_rekonstrualas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4025c080-59f1-4ba3-b723-ea73df8b6c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54fe2403-3702-4fc8-9b24-b09c16886e3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_dinoszaurusz_thecodontosaurus_agya_rekonstrualas","timestamp":"2020. december. 15. 20:03","title":"205 millió évvel ezelőtt élt dinoszaurusz agyát rekonstruálták a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff4c90b-04ad-4e0d-a224-9892a7802d29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök kabinetfőnöke úgy érvel, hogy aki nem jelentkezik a vakcináért, arról honnan tudnák, hogy be szeretné adatni. ","shortLead":"A miniszterelnök kabinetfőnöke úgy érvel, hogy aki nem jelentkezik a vakcináért, arról honnan tudnák, hogy be szeretné...","id":"20201214_rogan_antal_koronavirus_vakcina_regisztracio_bayer_zsolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ff4c90b-04ad-4e0d-a224-9892a7802d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78e6606f-cba6-40c2-bb6a-d6124207d5da","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_rogan_antal_koronavirus_vakcina_regisztracio_bayer_zsolt","timestamp":"2020. december. 14. 07:46","title":"Rogán: Aki nem regisztrál az oltásra, hátrébb kerül a sorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"182c1f68-8c59-47ca-b099-9a25cde1e24f","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Olyan jogszabályt fogadott el az Európai Parlament, amelytől azt várják, hogy javuljon a csapvíz minősége és csökkenjen a műanyaghulladék mennyisége. Ez azt is jelenti, hogy a kiszolgáltatott társadalmi csoportok könnyebben férnek majd hozzá a vízhez.","shortLead":"Olyan jogszabályt fogadott el az Európai Parlament, amelytől azt várják, hogy javuljon a csapvíz minősége és csökkenjen...","id":"20201215_EP_2022tol_ingyen_csapviz_a_kozepuletekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=182c1f68-8c59-47ca-b099-9a25cde1e24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6031d416-6479-4728-8e4a-2d9ebe97b5dd","keywords":null,"link":"/eurologus/20201215_EP_2022tol_ingyen_csapviz_a_kozepuletekben","timestamp":"2020. december. 15. 13:22","title":"Palackozott víz helyett inkább csapvíz – új jogszabályt fogadott el az Európai Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb8acb66-b36b-43ad-9ae9-23f97c66812b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövő évtől adni és kapni is tilos lesz a hálapénzt, akit rajtakapnak, akár egy évig terjedő szabadságvesztésre számíthat.","shortLead":"A jövő évtől adni és kapni is tilos lesz a hálapénzt, akit rajtakapnak, akár egy évig terjedő szabadságvesztésre...","id":"20201214_orvosi_beremeles_halapenz_paraszolvencia_ellenorzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb8acb66-b36b-43ad-9ae9-23f97c66812b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e7eba8-1073-4c7d-9c1b-06e2011b130d","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_orvosi_beremeles_halapenz_paraszolvencia_ellenorzes","timestamp":"2020. december. 14. 09:04","title":"Januártól ellenőrzik a hálapénztilalom betartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceddbe21-effa-4fc7-bf1a-ca854fc68b48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mentőszolgálat szerint az autós a mentősök vagy akár a szállított beteg életét is veszélyeztethette.\r

","shortLead":"A mentőszolgálat szerint az autós a mentősök vagy akár a szállított beteg életét is veszélyeztethette.\r

","id":"20201215_Szirenazo_mento_BMW_Budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ceddbe21-effa-4fc7-bf1a-ca854fc68b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b4a935-38ee-4645-b25d-41c2ab3f612e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_Szirenazo_mento_BMW_Budapest","timestamp":"2020. december. 15. 21:05","title":"Szirénázó mentő mögött próbált kijutni a dugóból egy BMW-s Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4e8a668-24b9-4121-8fa9-491112ffaf58","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Észak-Amerika leghíresebb indián vezetője volt az 1890-ben 59 éves Ülő Bika, törzsfőnök, hadvezér, sámán, festő, költő, showman. Nevéhez kötődik az indiánok legnagyobb harci sikere, a Little Bighorn-i csata. Halála után és nyomán zajlott le a legszörnyűbb indiánirtás a Sérült térd-pataknál (Wounded Knee Massacre). Aligha lett volna annyira híres, ha nem áll be Buffalo Bill show-műsorába lovas kunsztokkal szórakoztatni a sápadtarcúakat.","shortLead":"Észak-Amerika leghíresebb indián vezetője volt az 1890-ben 59 éves Ülő Bika, törzsfőnök, hadvezér, sámán, festő, költő...","id":"20201215_ulo_bika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4e8a668-24b9-4121-8fa9-491112ffaf58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a694a12-33a4-452b-bd26-2f1a31c69a48","keywords":null,"link":"/360/20201215_ulo_bika","timestamp":"2020. december. 15. 17:00","title":"\"A sast sem lehet kötelezni, hogy úgy éljen, ahogy a varjú\" - 130 éve ölték meg Ülő Bikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c292696-8633-47c6-8ea2-7e89f9d8a5c7","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A BKK vagy maga sem gondolta végig, vagy hadititokként kezeli, hogyan képzeli el megújuló közbringarendszerét. Mindenesetre egy furcsa közbeszerzési eljárás végén a régi üzemeltető egyik fele lesz az új üzemeltető.","shortLead":"A BKK vagy maga sem gondolta végig, vagy hadititokként kezeli, hogyan képzeli el megújuló közbringarendszerét...","id":"202050__kozbringa__nemetmagyar_koprodukcio__kozlekedes__nyeregben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c292696-8633-47c6-8ea2-7e89f9d8a5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc068ed-9f17-402f-af41-4eb4bc6faefc","keywords":null,"link":"/360/202050__kozbringa__nemetmagyar_koprodukcio__kozlekedes__nyeregben","timestamp":"2020. december. 14. 17:00","title":"Senki sem tudja, milyen lesz az új Bubi, de jó eséllyel olyan, mint a régi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]