[{"available":true,"c_guid":"1073f3d2-7d99-4151-9520-088aa1ce3e30","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Eredmények a labdarúgó NB I-ből.","shortLead":"Eredmények a labdarúgó NB I-ből.","id":"20201219_Kilencpontos_elonnyel_zarta_a_Fradi_az_oszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1073f3d2-7d99-4151-9520-088aa1ce3e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6336d3a2-88f5-4b92-88bd-4e38b62bc64f","keywords":null,"link":"/sport/20201219_Kilencpontos_elonnyel_zarta_a_Fradi_az_oszt","timestamp":"2020. december. 19. 21:55","title":"Kilencpontos előnnyel zárta a Fradi az őszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31998ae3-4ffe-43dc-8f13-07283b646f8a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A háttérben az húzódhat, hogy az önkormányzati cég nehéz anyagi helyzetben van.","shortLead":"A háttérben az húzódhat, hogy az önkormányzati cég nehéz anyagi helyzetben van.","id":"20201220_All_a_bal_a_Gyori_Hulladekkezelonel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31998ae3-4ffe-43dc-8f13-07283b646f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41776a45-ff6d-43c9-952c-abcf01fbae65","keywords":null,"link":"/kkv/20201220_All_a_bal_a_Gyori_Hulladekkezelonel","timestamp":"2020. december. 20. 12:41","title":"Áll a bál a Győri Hulladékkezelőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f3f281-4ed9-4d59-a58d-cf6164df9de0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem oktatói közleményben számoltak be egyik társuk, Faur Anna szakmai indokokkal nem alátámasztható elbocsátásáról. Az eljárást kicsinyesnek és elfogadhatatlannak nevezik, amelyből hiányzik az emberség.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem oktatói közleményben számoltak be egyik társuk, Faur Anna szakmai indokokkal nem...","id":"20201219_Egy_elbocsatas_margojara_hogyan_rugtak_ki_Faur_Anna_SZFEoktatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4f3f281-4ed9-4d59-a58d-cf6164df9de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a0f1fe-e27b-4255-bfa9-fc804b989388","keywords":null,"link":"/elet/20201219_Egy_elbocsatas_margojara_hogyan_rugtak_ki_Faur_Anna_SZFEoktatot","timestamp":"2020. december. 19. 12:18","title":"Egy elbocsátás margójára: hogyan rúgták ki Faur Anna SZFE-oktatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ab79362-073a-44ad-865e-f87ad38d7bb6","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Megalázóan alacsony bérek, munkaerőhiány, elviselhetetlen munkakörülmények, a Covid ehhez már csak a kegyelemdöfés volt - így jellemezték a gyermekotthonok egy részében uralkodó állapotokat az ott dolgozó, vagy a gyermekotthonok életére még a karantén alatt is rálátó forrásaink. A dolgozókat nem tesztelik, több otthonban felütötte már a fejét a koronavírus. A gyámok nem tudják látogatni a gyerekeket, egyes otthonokban gyereknek és gondozónak lenni is óriási kihívás. Az intézmények sokszor már abnormális szinten szorulnak adományozók, civilszervezetek segítségére. A kormány mindeközben szűkíti az örökbefogadás lehetőségeit, vagyis a már így is jócskán túlterhelt rendszerben még több gyerek maradhat benne.","shortLead":"Megalázóan alacsony bérek, munkaerőhiány, elviselhetetlen munkakörülmények, a Covid ehhez már csak a kegyelemdöfés volt...","id":"20201220_aldatlan_allapotok_az_aldott_unnepre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ab79362-073a-44ad-865e-f87ad38d7bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda4b8c4-94a8-4b72-951d-168cc33835ee","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_aldatlan_allapotok_az_aldott_unnepre","timestamp":"2020. december. 20. 14:00","title":"Áldatlan állapotok vannak az áldott ünnepeken egyes gyermekotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b11683c9-c875-4d3c-abf4-3978ba4e6512","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 75 éves Czombos József már nyáron kérte nyugdíjazását idős kora miatt, de mivel paphiány van a környéken, még maradt egy kicsit.","shortLead":"A 75 éves Czombos József már nyáron kérte nyugdíjazását idős kora miatt, de mivel paphiány van a környéken, még maradt...","id":"20201218_Hiaba_vart_a_gyasznep_elfelejtette_a_temetest_egy_varsanyi_pap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b11683c9-c875-4d3c-abf4-3978ba4e6512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eea82d4-0a98-4f92-a621-ec2a97855ac2","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_Hiaba_vart_a_gyasznep_elfelejtette_a_temetest_egy_varsanyi_pap","timestamp":"2020. december. 18. 20:42","title":"Hiába várt a gyásznép, elfelejtette a temetést egy varsányi pap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A távozó elnök saját külügyminiszterének mondott ellent, egyben ismét féknyúzozott egyet. ","shortLead":"A távozó elnök saját külügyminiszterének mondott ellent, egyben ismét féknyúzozott egyet. ","id":"20201219_Trump_szerint_Kina_all_a_hackertamadasok_mogott_es_a_szavazast_is_igy_csaltak_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d56ecf36-636c-4186-8690-25034dc76919","keywords":null,"link":"/vilag/20201219_Trump_szerint_Kina_all_a_hackertamadasok_mogott_es_a_szavazast_is_igy_csaltak_el","timestamp":"2020. december. 19. 21:19","title":"Trump szerint Kína áll a hackertámadások mögött, és a szavazást is így csalták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az iparűzési adó csökkentését magyarázza az MKIK elnöke.","shortLead":"Az iparűzési adó csökkentését magyarázza az MKIK elnöke.","id":"20201220_Parragh_Laszlo_Senkinek_nem_erdeke_az_onkormanyzatok_ellehetetlenitese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f49160-2506-4675-add0-446a8e8bfc57","keywords":null,"link":"/kkv/20201220_Parragh_Laszlo_Senkinek_nem_erdeke_az_onkormanyzatok_ellehetetlenitese","timestamp":"2020. december. 20. 16:13","title":"Parragh László: Senkinek nem érdeke az önkormányzatok ellehetetlenítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e8ceb2f-f84d-4e78-804a-d5a4578f4afc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor miniszterelnök a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) vezetőségével tárgyalt szombat délelőtt a Karmelita kolostorban a gazdasági akcióterv új elemeinek előkészítését célzó konzultációsorozat keretében.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) vezetőségével tárgyalt szombat délelőtt...","id":"20201219_Orban_mar_a_varosvezetokkel_targyal_az_uj_gazdasagi_lepesekrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e8ceb2f-f84d-4e78-804a-d5a4578f4afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323b9b1b-3ac2-4296-88d4-444484959878","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201219_Orban_mar_a_varosvezetokkel_targyal_az_uj_gazdasagi_lepesekrol","timestamp":"2020. december. 19. 10:48","title":"Orbán már a városvezetőkkel tárgyal az új gazdasági lépésekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]