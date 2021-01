Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az egészségügyi szabályok betartására kérte a németeket Angela Merkel az utolsó, kancellárként adott szilveszteri köszöntésében.","shortLead":"Az egészségügyi szabályok betartására kérte a németeket Angela Merkel az utolsó, kancellárként adott szilveszteri...","id":"20201231_Merkel_oltas_jarvany_ujev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"567a5c6e-8581-49e9-a8f8-150df685b6bd","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_Merkel_oltas_jarvany_ujev","timestamp":"2020. december. 31. 18:39","title":"Merkel: Az oltás reményt hoz, de addig is mindenki legyen szabálykövető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c943e65-b261-48a7-aeb4-7b85c899180f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy gödöllői hipermarket parkolójában árult egy férfi pirotechnikai termékeket, amikor megérkeztek a rendőrök.","shortLead":"Egy gödöllői hipermarket parkolójában árult egy férfi pirotechnikai termékeket, amikor megérkeztek a rendőrök.","id":"20201231_3233_pirotechnikai_termeket_foglaltak_le_a_rendorok_Godollon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c943e65-b261-48a7-aeb4-7b85c899180f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b40796c-20ce-4bcb-9f7d-bad8350369bb","keywords":null,"link":"/itthon/20201231_3233_pirotechnikai_termeket_foglaltak_le_a_rendorok_Godollon","timestamp":"2020. december. 31. 19:46","title":"3233 pirotechnikai terméket foglaltak le a rendőrök Gödöllőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0f958f-4ebf-4416-b354-f47063d55425","c_author":"MTI","category":"elet","description":"II. Erzsébet királynő Hamilton mellett kitüntette a koronavírus-járvány elleni küzdelem hőseit, és lovagi rangra emelte Roger Deakins operatőrt is. ","shortLead":"II. Erzsébet királynő Hamilton mellett kitüntette a koronavírus-járvány elleni küzdelem hőseit, és lovagi rangra emelte...","id":"20201231_Lovagi_rangot_kapott_Lewis_Hamilton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc0f958f-4ebf-4416-b354-f47063d55425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee8ef81c-b4ae-410d-a1d2-0fd1c49a29c8","keywords":null,"link":"/elet/20201231_Lovagi_rangot_kapott_Lewis_Hamilton","timestamp":"2020. december. 31. 10:55","title":"Lovagi rangot kapott Lewis Hamilton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e567e16f-6647-4edc-a6e9-44ba89f828fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"64 éves korában elhunyt Mondok József, aki 1998 és 2019 között, majd idén ősztől haláláig volt Izsák polgármestere.","shortLead":"64 éves korában elhunyt Mondok József, aki 1998 és 2019 között, majd idén ősztől haláláig volt Izsák polgármestere.","id":"20201231_Meghalt_Mondok_Jozsef","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e567e16f-6647-4edc-a6e9-44ba89f828fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07781e79-4bc4-442b-a614-06d05274a7dd","keywords":null,"link":"/itthon/20201231_Meghalt_Mondok_Jozsef","timestamp":"2020. december. 31. 14:18","title":"Meghalt Mondok József, Izsák polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a76748-227e-43ba-9596-b61c72928b49","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Majdnem minden második ember az ezüstös pontyfélére, régi nevén ónos jászra voksolt a Magyar Haltani Társaság szavazásán.","shortLead":"Majdnem minden második ember az ezüstös pontyfélére, régi nevén ónos jászra voksolt a Magyar Haltani Társaság...","id":"20210101_az_ev_hala_2021ben_a_jaszkeszeg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15a76748-227e-43ba-9596-b61c72928b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dab7a4a-bc86-41ee-9704-e38ae669538f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210101_az_ev_hala_2021ben_a_jaszkeszeg","timestamp":"2021. január. 01. 10:56","title":"A jászkeszeg lett az év hala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8171ea-8503-4b50-807c-f8914051640a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A svájci lapban megjelent kommentár többsebességes uniót javasol, hogy a közösség egyetlen ügyben se válhasson béna kacsává egyes tagállamok vétója miatt. ","shortLead":"A svájci lapban megjelent kommentár többsebességes uniót javasol, hogy a közösség egyetlen ügyben se válhasson béna...","id":"20201231_Neue_Zurcher_Zeitung_eu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb8171ea-8503-4b50-807c-f8914051640a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7415fd98-9032-4c00-a71c-e2043ab11fd6","keywords":null,"link":"/360/20201231_Neue_Zurcher_Zeitung_eu","timestamp":"2020. december. 31. 08:15","title":"Neue Zürcher Zeitung: Dönthessen az EU a magyarok és a lengyelek nélkül is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922ba595-855a-4198-8259-82600af57091","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Isiász okozta fájdalmai vannak a katolikus egyházfőnek.","shortLead":"Isiász okozta fájdalmai vannak a katolikus egyházfőnek.","id":"20201231_ferenc_papa_mise_ujev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=922ba595-855a-4198-8259-82600af57091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6b300b-b1eb-40cf-979e-bac210d700ee","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_ferenc_papa_mise_ujev","timestamp":"2020. december. 31. 14:55","title":"Egészségügyi okok miatt nem a pápa tartja a vatikáni újévi misét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0eb45b-f0f4-4b98-9720-11640992a73c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Arton Capital Hajós utcai irodájába 2017 áprilisában törtek be ismeretlenek.","shortLead":"Az Arton Capital Hajós utcai irodájába 2017 áprilisában törtek be ismeretlenek.","id":"20201230_arton_capital_letelepedesi_kotveny_betores","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c0eb45b-f0f4-4b98-9720-11640992a73c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13eebf79-f3d5-47db-ae24-f4ac484cf84f","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_arton_capital_letelepedesi_kotveny_betores","timestamp":"2020. december. 30. 21:22","title":"Eltelt három év, de még senkit nem hallgattak ki a kirabolt letelepedési cég ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]