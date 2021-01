Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19a974ae-aff9-4627-867d-f4f5b6a78f71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy fest, hogy az Apple AirTag mintájára a Samsung is elkészíti a maga kis eszközét, amely segít megtalálni az elveszett holmikat. Az új mobiljukkal, a Galaxy S21-el mutathatják be.","shortLead":"Úgy fest, hogy az Apple AirTag mintájára a Samsung is elkészíti a maga kis eszközét, amely segít megtalálni...","id":"20210104_samsung_galaxy_smarttag_kulcstarto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19a974ae-aff9-4627-867d-f4f5b6a78f71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c7fed9-773e-4e3c-b66a-bf438d204b73","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_samsung_galaxy_smarttag_kulcstarto","timestamp":"2021. január. 04. 14:23","title":"Jön a Samsung új terméke, egy érdekes kulcstartó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c8fd89-fc73-4a41-a586-8d0ad630cd7a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán rendőrség már decemberben tudott felvételekről, amelyeken a fehérorosz elnök utasítást ad Pavel Serem felrobbantására.","shortLead":"Az ukrán rendőrség már decemberben tudott felvételekről, amelyeken a fehérorosz elnök utasítást ad Pavel Serem...","id":"20210104_hangfelvete_pavel_serem_aljakszandr_lukasenka_merenylet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38c8fd89-fc73-4a41-a586-8d0ad630cd7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46cd4e99-d9d0-4482-8c4c-c4908ddbd7b3","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_hangfelvete_pavel_serem_aljakszandr_lukasenka_merenylet","timestamp":"2021. január. 04. 17:49","title":"Hangfelvételek bizonyítják, hogy Lukasenka tervelte ki az ismert orosz újságíró elleni 2016-os merényletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa655118-caf7-44bb-a9c9-62a1af3a2c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Korábban már elfogatóparancsot is kiadtak az amerikai elnök ellen. Korábban már elfogatóparancsot is kiadtak az amerikai elnök ellen. Irak is együttműködik Iránnal.","id":"20210105_Donald_Trump_Iran_Interpol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa655118-caf7-44bb-a9c9-62a1af3a2c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b09d47-eaed-4e77-a35e-900a7420feb7","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_Donald_Trump_Iran_Interpol","timestamp":"2021. január. 05. 21:44","title":"Donald Trump letartóztatását kéri Irán az Interpoltól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"921863f6-5d42-47ae-9f6e-ea241dafcda3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kásás Tamás minden idők egyik legsikeresebb és legismertebb magyar sportolója. Hogy ért fel a csúcsra ez a jóképű, két méter magas, szőke vízilabdazseni? A hullámvölgyekkel tarkított sztorinak nem minden eleme oly meseszerű, mint hinnénk. Öt részben mutatjuk be "Kása" pályafutását az M. Kiss Csabával közösen, visszavonulása után írt könyv alapján. Hogy ért fel a csúcsra ez a jóképű, két...","id":"20210104_A_jugok_kivegzese_es_a_napolyi_alomszerzodes__Kasas_Tamas_eletutja_4_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=921863f6-5d42-47ae-9f6e-ea241dafcda3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8329c987-0184-4395-9cb4-2b01897b1801","keywords":null,"link":"/360/20210104_A_jugok_kivegzese_es_a_napolyi_alomszerzodes__Kasas_Tamas_eletutja_4_resz","timestamp":"2021. január. 04. 19:00","title":"A jugók \"kivégzése\" és a nápolyi álomszerződés – Kásás Tamás életútja 4. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f4c9f28-f2ab-4426-86e2-6f7c9eb3b610","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Zágráb környékén körülbelül tízévente fordulnak elő komolyabb erősségű rengések.","shortLead":"Zágráb környékén körülbelül tízévente fordulnak elő komolyabb erősségű rengések.","id":"20210104_Horvatorszagi_foldrenges_eddig_tobb_mint_400_utorenges_tortent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f4c9f28-f2ab-4426-86e2-6f7c9eb3b610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b35108f-9d53-4ad6-a668-1143c2184399","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_Horvatorszagi_foldrenges_eddig_tobb_mint_400_utorenges_tortent","timestamp":"2021. január. 04. 20:41","title":"Horvátországi földrengés: eddig több mint 400 utórengés történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c07bd2b-3d15-4e89-9dab-15e1bfe66fac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy nagyon egyszerű megoldással szerintük jelentősen csökkenthető a kabintérben keringő kórokozók száma.","shortLead":"Egy nagyon egyszerű megoldással szerintük jelentősen csökkenthető a kabintérben keringő kórokozók száma.","id":"20210105_Maszkot_huzna_az_autok_legszurojere_a_Honda_a_koronavirus_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c07bd2b-3d15-4e89-9dab-15e1bfe66fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a95d7933-80ee-4c6f-b2ae-90b14be12bbc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210105_Maszkot_huzna_az_autok_legszurojere_a_Honda_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2021. január. 05. 11:06","title":"Maszkot húzna az autók légszűrőjére a Honda a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb29dd7c-2068-4896-a564-4955663a7135","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Erőfölényükkel visszaélés miatti vizsgálatokkal hadakozhat az idén az USA-ban és Európában is a Facebook és a Google. Fölmerült a feldarabolás lehetősége, de valószínűbbek a korlátozásokkal járó gigabírságok.","shortLead":"Erőfölényükkel visszaélés miatti vizsgálatokkal hadakozhat az idén az USA-ban és Európában is a Facebook és a Google...","id":"202053__facebook_es_google__celkeresztben__amerikai_es_europai_vadak__kilovesi_engedely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb29dd7c-2068-4896-a564-4955663a7135&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b11fafe-6706-4e4e-a926-0ed1cfa4be5a","keywords":null,"link":"/360/202053__facebook_es_google__celkeresztben__amerikai_es_europai_vadak__kilovesi_engedely","timestamp":"2021. január. 04. 15:00","title":"Kiadták a kilövési engedélyt a Facebookra és a Google-ra, milliárdos bírságok jöhetnek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a72cd5e-3c4f-4c77-b403-849a4dacabf4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olcsóbb és gyengébb kivitelű SUV első körben Kínában kapható, de a későbbiekben Európába is megérkezhet.","shortLead":"Az olcsóbb és gyengébb kivitelű SUV első körben Kínában kapható, de a későbbiekben Európába is megérkezhet.","id":"20210106_Sporolos_kisebb_motor_a_MercedesMaybach_GLSben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a72cd5e-3c4f-4c77-b403-849a4dacabf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d512f17-5cfc-4048-b23a-9b6d01238509","keywords":null,"link":"/cegauto/20210106_Sporolos_kisebb_motor_a_MercedesMaybach_GLSben","timestamp":"2021. január. 06. 11:48","title":"Kisebb motorral is kapható lesz a Mercedes-Maybach GLS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]