[{"available":true,"c_guid":"2cfaba98-fc42-44a3-a9ed-3cef131950f2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Enrique Tarriót kedden Washingtonban tartóztatták le rongálásért.","shortLead":"Enrique Tarriót kedden Washingtonban tartóztatták le rongálásért.","id":"20210105_Proud_Boys_USA_letartoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cfaba98-fc42-44a3-a9ed-3cef131950f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e36fadb8-6bec-4967-a7cc-30678b21a560","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_Proud_Boys_USA_letartoztatas","timestamp":"2021. január. 05. 11:55","title":"Letartóztatták az amerikai szélsőjobbos Büszke Fiúk vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e6ae1c1-0e70-46bc-9b32-78da657e67e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autóipar egyértelműen az elektromos meghajtás felé halad, és ez meg is látszik a mostani, leginkább figyelemre méltó járműveket összefoglaló gyűjtésünkben, ahol már háttérbe szorultak a hagyományos hajtású modellek. ","shortLead":"Az autóipar egyértelműen az elektromos meghajtás felé halad, és ez meg is látszik a mostani, leginkább figyelemre méltó...","id":"20210104_10_auto_amit_a_legjobban_varunk_2021ben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e6ae1c1-0e70-46bc-9b32-78da657e67e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907b5c36-7886-4a9b-9fea-86260425707f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210104_10_auto_amit_a_legjobban_varunk_2021ben","timestamp":"2021. január. 04. 17:30","title":"Tíz autó, amit a legjobban várunk 2021-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e365b8-6da1-45d6-8621-3356dbe3c0b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A botrányba keveredett egykori fideszes EP-képviselő teljesen eltűnt a nyilvánosság elől: nem látták sem Brüsszelben, sem Budapesten.","shortLead":"A botrányba keveredett egykori fideszes EP-képviselő teljesen eltűnt a nyilvánosság elől: nem látták sem Brüsszelben...","id":"20210105_szajer_jozsef_diplomata_utlevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61e365b8-6da1-45d6-8621-3356dbe3c0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91555f74-9315-4afe-9156-35a379dab780","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_szajer_jozsef_diplomata_utlevel","timestamp":"2021. január. 05. 06:55","title":"Szájer József megválik a diplomata-útlevelétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0a6198-f01e-4e6b-8408-267498c8a0d4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jack Ma októberben élesen bírálta a kínai állam gazdaságpolitikáját. Azóta eltűnt a nyilvánosság elől. Azóta eltűnt a nyilvánosság elől.","id":"20210104_kina_allam_gazdasag_jack_ma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b0a6198-f01e-4e6b-8408-267498c8a0d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b8a5d7-9ae1-43d5-9a67-a18763e2df5f","keywords":null,"link":"/kkv/20210104_kina_allam_gazdasag_jack_ma","timestamp":"2021. január. 04. 10:49","title":"Eltűnt az Alibaba alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c1e44d-5368-4a96-a3ef-53cdec7fcf7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság a járványügyi szabályok megsértése miatt 60 napra bezárta a Dózsa György úti gázolóhoz köthető éttermet. Kábítószert is találtak.","shortLead":"A hatóság a járványügyi szabályok megsértése miatt 60 napra bezárta a Dózsa György úti gázolóhoz köthető éttermet...","id":"20210104_Rendorseg_szilveszter_buli_M_Richard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2c1e44d-5368-4a96-a3ef-53cdec7fcf7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c101aa02-d206-4448-afb3-e0b27e5b9446","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_Rendorseg_szilveszter_buli_M_Richard","timestamp":"2021. január. 04. 16:59","title":"ATV: M. Richárd szilveszteri bulijára lecsapott a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a Twitteren tudatta a világgal, hogy vizsgálatot indít a különös megbetegedések miatt. Az utána következő események már ismertek.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a Twitteren tudatta a világgal, hogy vizsgálatot indít a különös megbetegedések...","id":"20210104_kina_who_vuhan_koronavirus_jarvany_tudogyulladas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef28726-6404-4212-9182-4dbe455d0cd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_kina_who_vuhan_koronavirus_jarvany_tudogyulladas","timestamp":"2021. január. 04. 10:23","title":"Éppen egy éve közölte a WHO, hogy tüdőgyulladásos esetekről érkeznek hírek Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cfb13ac-4616-4576-bdbd-eea5b0f3df53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra a kérdésre nem érkezett válasz, hogy az eseményt egy későbbi időpontban megtartják-e.","shortLead":"Arra a kérdésre nem érkezett válasz, hogy az eseményt egy későbbi időpontban megtartják-e.","id":"20210104_orban_viktor_jarvany_koronavirus_sajtotajekoztato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cfb13ac-4616-4576-bdbd-eea5b0f3df53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc23a81c-9622-42df-a990-da4a9d221b9e","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_orban_viktor_jarvany_koronavirus_sajtotajekoztato","timestamp":"2021. január. 04. 16:05","title":"Orbán a járvány miatt nem tart év eleji sajtótájékoztatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735a849d-b7e6-4b3c-8feb-8635f52d5047","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár a járvány miatt be kellett zárnia a nyilvánosság előtt a kapuit a Hortobágyi Madárkórháznak, most online bejárhatóvá tették az egész kórházat és az összes röpdét, így virtuálisan az eddiginél is több helyre be lehet lépni.","shortLead":"Bár a járvány miatt be kellett zárnia a nyilvánosság előtt a kapuit a Hortobágyi Madárkórháznak, most online...","id":"20210105_Barki_belephet_a_Hortobagyon_labadozo_vadmadarak_ropdeibe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=735a849d-b7e6-4b3c-8feb-8635f52d5047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a4d91be-f0ac-4a8e-9527-a71bd3b93d7c","keywords":null,"link":"/elet/20210105_Barki_belephet_a_Hortobagyon_labadozo_vadmadarak_ropdeibe","timestamp":"2021. január. 05. 12:35","title":"Bárki beléphet a Hortobágyon lábadozó vadmadarak röpdéibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]