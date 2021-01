Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b538eac-b1f1-44b1-8ebf-6e0339b28ac2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai közösségi oldalra, a Weibóra kerültek fel azok a fotók, melyeket egy eddig nem látott Xiaomi-eszközről készített valaki a kínai metrón. A jelek szerint a cég jól áll az összecsukható telefon fejlesztésével.","shortLead":"A kínai közösségi oldalra, a Weibóra kerültek fel azok a fotók, melyeket egy eddig nem látott Xiaomi-eszközről...","id":"20210115_xiaomi_hajlithato_kijelzos_telefon_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b538eac-b1f1-44b1-8ebf-6e0339b28ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"331be0a4-454d-46ed-9269-6e53aa25905a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_xiaomi_hajlithato_kijelzos_telefon_foto","timestamp":"2021. január. 15. 11:33","title":"A kínai metrón készült lesifotó a Xiaomi összehajtható okostelefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7033ac45-556f-4f84-b901-7c5908516432","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jobban meg kéne gondolniuk a kapusoknak, hogy állítanak-e sorfalat a szabadrúgók elé, mert a látszólagos védelem sokszor inkább hátrányukra válik – vélekednek a belfasti Queen's Egyetem kutatói. ","shortLead":"Jobban meg kéne gondolniuk a kapusoknak, hogy állítanak-e sorfalat a szabadrúgók elé, mert a látszólagos védelem...","id":"202102_veszelyes_sorfal_belatjak_hogy_nem_latjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7033ac45-556f-4f84-b901-7c5908516432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9f3572-602d-4779-8383-f8e3e0b65d64","keywords":null,"link":"/360/202102_veszelyes_sorfal_belatjak_hogy_nem_latjak","timestamp":"2021. január. 15. 16:00","title":"A kapus félelme szabadrúgásnál: nem mindig kell sorfal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2863454e-2677-475b-8b36-4e63039d18c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Élénk volt a luxuscikkek piaca 2020-ban is a BÁV Aukciósház szerint.","shortLead":"Élénk volt a luxuscikkek piaca 2020-ban is a BÁV Aukciósház szerint.","id":"20210115_bav_aukcioshaz_luxuscikkek_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2863454e-2677-475b-8b36-4e63039d18c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d09353b7-03cc-4ef2-919c-ae2d989420bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_bav_aukcioshaz_luxuscikkek_2020","timestamp":"2021. január. 15. 12:14","title":"Több mint 11 milliót fizetett valaki egy fülbevalóért a BÁV aukcióján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925ea596-513d-4632-8b30-06361754ed96","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Olcsó intézkedés a fiatalok szja-mentessége, mert a fiatal foglalkoztatottak kevesen vannak, csak 280 ezren, és ők keresnek a legrosszabbul. Az országgyűlési választások kampányában viszont jól eladható intézkedés. Ha a mentesség sávos lesz, ahogy ígérik, akkor a Fidesz lényegében kukába hajítja az egykulcsos szja ideáját.","shortLead":"Olcsó intézkedés a fiatalok szja-mentessége, mert a fiatal foglalkoztatottak kevesen vannak, csak 280 ezren, és ők...","id":"20210115_A_Fidesz_egy_stadion_arat_adja_a_fiatal_dolgozoknak_a_valasztas_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=925ea596-513d-4632-8b30-06361754ed96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3faf300-59ef-43cf-8b68-118d312b44f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_A_Fidesz_egy_stadion_arat_adja_a_fiatal_dolgozoknak_a_valasztas_elott","timestamp":"2021. január. 15. 11:30","title":"A Fidesz egy stadion árát adja a fiatal dolgozóknak a választás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db67ecea-00c3-4dd9-9f4a-cb41a7da2b2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig a 150 főnél nagyobb intézményekben oltották a lakókat és a dolgozókat. Magyarországra összesen 130 ezer adag koronavírus elleni oltás érkezett, amiből 106 ezret adtak már be – derült ki az operatív törzs pénteki tájékoztatóján. ","shortLead":"Eddig a 150 főnél nagyobb intézményekben oltották a lakókat és a dolgozókat. Magyarországra összesen 130 ezer adag...","id":"20210115_koronavirus_jarvanyhelyzet_operativ_torzs_tajekoztatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db67ecea-00c3-4dd9-9f4a-cb41a7da2b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a703594-0d8c-4e5c-898b-3ae536d28986","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_koronavirus_jarvanyhelyzet_operativ_torzs_tajekoztatoja","timestamp":"2021. január. 15. 11:55","title":"Operatív törzs: A hétvégén megkezdik az oltást a 100 főnél nagyobb idősotthonokban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa009f98-f5e4-449d-a9c3-376102858bc6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négyüléses ritkaság árát 7-9,5 millió dollár közé saccolják.","shortLead":"A négyüléses ritkaság árát 7-9,5 millió dollár közé saccolják.","id":"20210114_50_evig_rejtozkodott_ez_a_Bugatti_ami_most_elado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa009f98-f5e4-449d-a9c3-376102858bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9860e3-e041-4137-8fc7-12f8dc103834","keywords":null,"link":"/cegauto/20210114_50_evig_rejtozkodott_ez_a_Bugatti_ami_most_elado","timestamp":"2021. január. 15. 04:24","title":"50 évig rejtőzködött ez a Bugatti, ami most 2,8 milliárd forintot érhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c410abb7-58ba-46c8-bd13-aaf6f30ba2bd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutató most már csak arra vágyik, hogy a munkájára koncentráljon és a régi életét élhesse.","shortLead":"A kutató most már csak arra vágyik, hogy a munkájára koncentráljon és a régi életét élhesse.","id":"20210115_kariko_katalin_koronavirus_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c410abb7-58ba-46c8-bd13-aaf6f30ba2bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae7bddd-5d1f-4025-a5f4-5af9d555f566","keywords":null,"link":"/elet/20210115_kariko_katalin_koronavirus_oltas","timestamp":"2021. január. 15. 13:45","title":"Karikó Katalin már védett lehet a koronavírussal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3159429c-dbf2-4700-9eb5-2f15447a043d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hózáporok és napsütés váltják majd egymást. Veszélyjelzést nem adott ki a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Hózáporok és napsütés váltják majd egymást. Veszélyjelzést nem adott ki a meteorológiai szolgálat.","id":"20210115_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3159429c-dbf2-4700-9eb5-2f15447a043d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f90801-7f07-4f24-8b8c-9665cefae67a","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_idojaras","timestamp":"2021. január. 15. 05:54","title":"A hó pénteken sem olvad el, sőt, lesz, ahol még több esik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]