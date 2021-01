Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ecd7ca8-b83f-4895-9bb2-6c2ad1b90f21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Márciusban indítja el a Samsung Display az újfajta kijelző gyártását, amellyel már az idén érkező laptopokat is felszerelhetik a gyártók.","shortLead":"Márciusban indítja el a Samsung Display az újfajta kijelző gyártását, amellyel már az idén érkező laptopokat is...","id":"20210121_samsung_display_oled_kijelzo_90hz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ecd7ca8-b83f-4895-9bb2-6c2ad1b90f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577c83a5-82f4-4e20-8ce6-d9c359561027","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_samsung_display_oled_kijelzo_90hz","timestamp":"2021. január. 21. 11:38","title":"Újfajta kijelzőt kezd gyártani a Samsung, szebb lesz tőle a kép a laptopokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d6a8dec-5320-4be4-9948-321df1c060b2","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzatok helyzetéről tartott konferenciát a Republikon Intézet. Kiderült, hogy a megyei jogú városok vezetőinek találkozói után a polgármesterek attól tartanak, a kormány több hatáskört elvon tőlük, abban pedig teljes az egyetértés, hogy a legnehezebb év most következik.","shortLead":"Az önkormányzatok helyzetéről tartott konferenciát a Republikon Intézet. Kiderült, hogy a megyei jogú városok...","id":"20210121_ellenzeki_polgarmesterek_republikon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d6a8dec-5320-4be4-9948-321df1c060b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea53428-83c4-4a9f-bbe4-f4708726e4fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_ellenzeki_polgarmesterek_republikon","timestamp":"2021. január. 21. 16:10","title":"2021-et kell kihúzni valahogy - Ellenzéki polgármesterek mutatták be a terveiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a12935cb-8646-4a1e-ab9a-b58e5eab6b88","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Levideózták a színészt, amint az autójában ülve megkapta az oltást. A Terminátor klasszikus sorát idézte közben.","shortLead":"Levideózták a színészt, amint az autójában ülve megkapta az oltást. A Terminátor klasszikus sorát idézte közben.","id":"20210121_koronavirus_elleni_vedooltas_vakcina_schwarzenegger_usa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a12935cb-8646-4a1e-ab9a-b58e5eab6b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd336de-79a3-44b9-9e72-7e247208abc7","keywords":null,"link":"/elet/20210121_koronavirus_elleni_vedooltas_vakcina_schwarzenegger_usa","timestamp":"2021. január. 21. 12:20","title":"A Terminátort idézve hív oltásra Arnold Schwarzenegger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38859ec4-9c98-41de-bcea-4e571dea461d","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Orbán Gáspár olyat tett, ami egyedülálló a családjában és a pártban, amelyre rátolják az ügyét, írja szerzőnk: nemzetközi, igazságos, nyílt megméretésben állt helyt. Melyik udvaronc vitte ezt végbe eddig? Vélemény.","shortLead":"Orbán Gáspár olyat tett, ami egyedülálló a családjában és a pártban, amelyre rátolják az ügyét, írja szerzőnk...","id":"202103_igazsagot_orban_gasparnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38859ec4-9c98-41de-bcea-4e571dea461d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e56ba3-7097-4c4e-bfd9-5ddc0bf0f3e3","keywords":null,"link":"/360/202103_igazsagot_orban_gasparnak","timestamp":"2021. január. 21. 15:00","title":"Tóta W.: Igazságot Orbán Gáspárnak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"566592fa-e33d-4a11-9e69-d9a487afcc5f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A balesetben részes autós a helyszínen elhunyt, a buszon 17 ember sérült meg.","shortLead":"A balesetben részes autós a helyszínen elhunyt, a buszon 17 ember sérült meg.","id":"20210121_Fotokon_a_hajnali_godolloi_buszbaleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=566592fa-e33d-4a11-9e69-d9a487afcc5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f5dc43d-cd10-4d88-9cb0-008ba1b3b2c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210121_Fotokon_a_hajnali_godolloi_buszbaleset","timestamp":"2021. január. 21. 12:41","title":"Fotókon a gödöllői halálos buszbaleset helyszíne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e878a7-1f0a-4ca9-9106-efcd521f8c91","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Senki ne egyen a Bonduelle ecetes, szeletelt céklából - kéri a gyártó.","shortLead":"Senki ne egyen a Bonduelle ecetes, szeletelt céklából - kéri a gyártó.","id":"20210120_Ceklat_hiv_vissza_a_forgalombol_a_Bonduelle_a_Sparbol_mert_uvegdarabok_lehetnek_benne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5e878a7-1f0a-4ca9-9106-efcd521f8c91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb3566f-acb7-4542-b954-65fa231a94e8","keywords":null,"link":"/kkv/20210120_Ceklat_hiv_vissza_a_forgalombol_a_Bonduelle_a_Sparbol_mert_uvegdarabok_lehetnek_benne","timestamp":"2021. január. 20. 20:22","title":"Céklát hív vissza a forgalomból a Bonduelle a Sparból, mert üvegdarabok lehetnek benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99ce3e4-f4cf-4c28-a8f1-6d57b407cb2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagyváros két, tömegközlekedésben használt járművét alakították át a fertőzöttek szállítására.","shortLead":"A nagyváros két, tömegközlekedésben használt járművét alakították át a fertőzöttek szállítására.","id":"20210121_covid_beteg_paciens_koronavirus_busz_london","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e99ce3e4-f4cf-4c28-a8f1-6d57b407cb2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45472b5-a3e1-437b-9848-8c61dc632938","keywords":null,"link":"/cegauto/20210121_covid_beteg_paciens_koronavirus_busz_london","timestamp":"2021. január. 21. 17:37","title":"Buszokat fognak be mentőautónak Londonban, annyi a koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Nyelvtudományi Intézetnél 609 új névkérvény landolt 2020-ban, de ezek közül csak 46 női és 21 férfinevet engedélyeztek.","shortLead":"A Nyelvtudományi Intézetnél 609 új névkérvény landolt 2020-ban, de ezek közül csak 46 női és 21 férfinevet...","id":"20210121_anyakonyveztetes_anyakonyv_nevek_keresztnev_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02a851f5-9efc-46d8-9a93-3b32431b827f","keywords":null,"link":"/elet/20210121_anyakonyveztetes_anyakonyv_nevek_keresztnev_2020","timestamp":"2021. január. 21. 22:00","title":"Volt olyan magyar szülő, aki a Pandémia nevet adta volna a gyerekének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]