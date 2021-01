Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7cc76404-1812-417d-b4a8-900e910ccdc5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A forró Jupiternek is nevezett WASP-62b egyik érdekessége, hogy nagyon messze, 575 fényévre van tőlünk.","shortLead":"A forró Jupiternek is nevezett WASP-62b egyik érdekessége, hogy nagyon messze, 575 fényévre van tőlünk.","id":"20210122_csillagaszat_felhok_felho_exobolygo_wasp_62b","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cc76404-1812-417d-b4a8-900e910ccdc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a920e1-ed76-457a-90aa-455042e83f7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210122_csillagaszat_felhok_felho_exobolygo_wasp_62b","timestamp":"2021. január. 22. 20:03","title":"Amerikai csillagászok megtalálták a második olyan exobolygót, amelynek nincsenek felhői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Maduro békülne, csak hát ő tényleg elcsalta a választást.","shortLead":"Maduro békülne, csak hát ő tényleg elcsalta a választást.","id":"20210124_Venezuela_uj_lapot_nyitna_Bidennel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc3160b-c809-4c72-9682-db5da68dfcbd","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Venezuela_uj_lapot_nyitna_Bidennel","timestamp":"2021. január. 24. 08:24","title":"Venezuela új lapot nyitna Bidennel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15aa9a59-be56-450f-a760-c2b0c268a7d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Elégedetlen a Blaha Lujza tér felújításával kapcsolatos tervekkel Vitézy Dávid, az állami Budapest Fejlesztési Központ vezetője. A Városháza már válaszolt is a felvetésekre. ","shortLead":"Elégedetlen a Blaha Lujza tér felújításával kapcsolatos tervekkel Vitézy Dávid, az állami Budapest Fejlesztési Központ...","id":"20210123_Milyen_legyen_a_felujitott_Blaha_Lujza_ter__Vitezy_David_es_polgarmesteri_hivatal_vitazik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15aa9a59-be56-450f-a760-c2b0c268a7d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e708717d-23f1-4987-9477-b7e4a35f9651","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210123_Milyen_legyen_a_felujitott_Blaha_Lujza_ter__Vitezy_David_es_polgarmesteri_hivatal_vitazik","timestamp":"2021. január. 23. 18:25","title":"Vitézynek nem tetszik az új Blaha terve, a városháza visszaszólt neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639df3f9-b62b-4443-a4e3-20893e380d35","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Néhány mintában már itthon is megtalálták a koronavírus brit mutációját, de a szigorú lezárások a vírus terjedését is nehezítik - mondta a hvg.hu-nak adott interjúban Kis Zoltán virológus, a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársa. Ő még nem hallott arról, hogy a kínai koronavírus-vakcina autoimmun folyamatot indítana el egy beoltott szervezetében, sőt szerinte a tesztek előjelei jók.","shortLead":"Néhány mintában már itthon is megtalálták a koronavírus brit mutációját, de a szigorú lezárások a vírus terjedését is...","id":"20210123_Kis_zoltan_nnk_virus_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=639df3f9-b62b-4443-a4e3-20893e380d35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ad7c2f-3b90-4e0f-8670-be635a3cca38","keywords":null,"link":"/itthon/20210123_Kis_zoltan_nnk_virus_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 23. 11:00","title":"Kis Zoltán virológus: A kínai vakcinával beoltottakról nem nagyon jeleztek komoly problémákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47d41d6-18e6-4fe1-9a99-d66acfddfe45","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tombol a koronavírus-járvány Olaszországban, mégis sok kórház van, ahol egyáltalán nincsenek betegek - igaz, orvosok sem. A déli Calabria régióban a felelőtlen irányítás és a maffia mesterkedései miatt sorra kellett bezárni az egészségügyi intézményeket. Ebből lett elege egy nyugdíjas orvosnak és csapatának. A Deutsche Welle riportja.","shortLead":"Tombol a koronavírus-járvány Olaszországban, mégis sok kórház van, ahol egyáltalán nincsenek betegek - igaz, orvosok...","id":"20210123_Nyugdijas_orvosok_foglaltak_el_egy_bezart_korhazat_Olaszoszagban__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c47d41d6-18e6-4fe1-9a99-d66acfddfe45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bfb83ef-7091-4be2-b286-5ddcdfafe23e","keywords":null,"link":"/vilag/20210123_Nyugdijas_orvosok_foglaltak_el_egy_bezart_korhazat_Olaszoszagban__video","timestamp":"2021. január. 23. 11:37","title":"Nyugdíjas orvosok foglaltak el egy bezárt kórházat Olaszoszágban - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"985ca8c6-553d-4c25-96ab-29461c282598","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Megérkezett panorámás garázsába a Normafa sípályájának egyengetésére vásárolt lánctalpas vontató, hogy talán sohase használják. A természetvédők a tömegturizmustól féltik a hegyet.","shortLead":"Megérkezett panorámás garázsába a Normafa sípályájának egyengetésére vásárolt lánctalpas vontató, hogy talán sohase...","id":"202103__normafa_park__minek_aratrak__tomegturizmus__sok_muho_semmiert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=985ca8c6-553d-4c25-96ab-29461c282598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1685e68-c90e-48f1-a6c0-957d325a6932","keywords":null,"link":"/360/202103__normafa_park__minek_aratrak__tomegturizmus__sok_muho_semmiert","timestamp":"2021. január. 23. 08:15","title":"Százmilliós hóegyengető borzolja a kedélyeket a Normafán, és a kormány is készül valamire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f8485f-f0de-4fbd-9420-93c43a2f1d6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Dallas környékén videóztak le egy olyan \"előzést\", amilyenre senki nem számít a forgalomban.","shortLead":"Dallas környékén videóztak le egy olyan \"előzést\", amilyenre senki nem számít a forgalomban.","id":"20210122_Ez_a_legfurabb_elozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23f8485f-f0de-4fbd-9420-93c43a2f1d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a3ffa0-f754-4ea8-849b-4b2e83bbc105","keywords":null,"link":"/cegauto/20210122_Ez_a_legfurabb_elozes","timestamp":"2021. január. 23. 04:40","title":"Ennél szokatlanabb előzést biztosan nehéz lenne találni - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6e73d6-4761-483a-b961-f22ae296f61d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Többségükben terrorizmus a vád, az Iszlám Állam idejéből.","shortLead":"Többségükben terrorizmus a vád, az Iszlám Állam idejéből.","id":"20210124_Tobb_mint_340_halalos_iteletet_hajtanak_vegre_Irakban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac6e73d6-4761-483a-b961-f22ae296f61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c500582-a62e-43ed-a6ec-b3f62a64b970","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Tobb_mint_340_halalos_iteletet_hajtanak_vegre_Irakban","timestamp":"2021. január. 24. 13:36","title":"Több mint 340 halálos ítéletet hajtanak végre Irakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]