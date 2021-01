Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Őrsi Gergely közölte: ők ezzel tudják támogatni a majdani újraindulást.","shortLead":"Őrsi Gergely közölte: ők ezzel tudják támogatni a majdani újraindulást.","id":"20210128_orsi_gergely_terasz_kozterulet_hasznalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5a1a09-b4f6-4f43-89e0-9509d1c7bf78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210128_orsi_gergely_terasz_kozterulet_hasznalat","timestamp":"2021. január. 28. 17:19","title":"Elengedi a teraszbérletet a vendéglősöknek idén a II. kerületi önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11730fef-f6ef-409c-b535-54ac4a590d50","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A francia tulajdonos szerint évek óta veszteségesen termelt az elavult gépparkú üzem, mert már nem kell a vevőknek az ementáli.","shortLead":"A francia tulajdonos szerint évek óta veszteségesen termelt az elavult gépparkú üzem, mert már nem kell a vevőknek...","id":"20210127_zalaegerszeg_sajtgyar_elbocsatas_savencia_pannontej","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11730fef-f6ef-409c-b535-54ac4a590d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb4dffa-ba1b-4889-8776-da1d892b649d","keywords":null,"link":"/kkv/20210127_zalaegerszeg_sajtgyar_elbocsatas_savencia_pannontej","timestamp":"2021. január. 27. 11:27","title":"Bezár az egykori Pannontej sajtgyár Zalaegerszegen, 83 ember kerül az utcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Csak azok kaphatnak Madridban koronavírus-oltást a következő tíz napban, akik már a második adagra várnak.","shortLead":"Csak azok kaphatnak Madridban koronavírus-oltást a következő tíz napban, akik már a második adagra várnak.","id":"20210127_madrid_vakcina_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7e487c-e49f-4d4d-a401-9928b9e87e12","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_madrid_vakcina_oltas","timestamp":"2021. január. 27. 21:37","title":"Részben felfüggesztették Madridban az oltásokat, mert nincs elég vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakértők szóvá is tették az aggályaikat, de a vakcina így is engedélyt kapott.","shortLead":"A szakértők szóvá is tették az aggályaikat, de a vakcina így is engedélyt kapott.","id":"20210127_koronavirus_vakcina_szputnyik_v_klinikai_vizsgalat_ogyei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c02e5d0-ddba-4dfb-afaa-52268daaea28","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_koronavirus_vakcina_szputnyik_v_klinikai_vizsgalat_ogyei","timestamp":"2021. január. 27. 08:21","title":"Népszava: A forgalomba kerülő Szputnyik vakcina nem egyezik a klinikai teszten vizsgálttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b3756f-8cf5-4575-82ff-6c3eacd7de67","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az emberiség már csak 100 másodpercnyire van egy olyan potenciális katasztrófától, ami elpusztíthatja az egész földi civilizációt, úgyhogy: ébresztő! Erre figyelmeztet az Atomtudósok Közlönye, amely minden évben nyilvánosságra hozza, hogy megítélése szerint mennyi választ el bennünket a végső pusztulástól. Az Ítéletnap Órája létezése óta, a második világháború után tavaly került legközelebb éjfélhez, és most ugyanott áll.","shortLead":"Az emberiség már csak 100 másodpercnyire van egy olyan potenciális katasztrófától, ami elpusztíthatja az egész földi...","id":"20210128_Doomsday_Clock_a_vilag_meg_sosem_volt_ilyen_kozel_az_apokalipszishez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5b3756f-8cf5-4575-82ff-6c3eacd7de67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43b76a92-d31f-4ecc-913d-f7c9855dde0b","keywords":null,"link":"/360/20210128_Doomsday_Clock_a_vilag_meg_sosem_volt_ilyen_kozel_az_apokalipszishez","timestamp":"2021. január. 28. 07:01","title":"Doomsday Clock: rekordközelségben maradt a világ az apokalipszishez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A diktatórikus állam, Észak-Korea által fenntartott hackergárda most nem a felhasználókat, hanem az adatvédelemmel foglalkozó szakembereket próbálja behálózni.","shortLead":"A diktatórikus állam, Észak-Korea által fenntartott hackergárda most nem a felhasználókat, hanem az adatvédelemmel...","id":"20210127_eszak_korea_hackerek_kiberbiztonsag_adatvedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608c70e6-7794-423e-b5d5-0872bc679549","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_eszak_korea_hackerek_kiberbiztonsag_adatvedelem","timestamp":"2021. január. 27. 11:05","title":"Észak-Korea hackerei már nem is a felhasználókat támadják, taktikát váltottak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d22e6cd6-bdda-4611-a7e2-41aa75c119ae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két héten belül ez már a második ciklon, amely több tízezer embert sújt.","shortLead":"Két héten belül ez már a második ciklon, amely több tízezer embert sújt.","id":"20210127_mozambik_korhaz_eloise_ciklon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d22e6cd6-bdda-4611-a7e2-41aa75c119ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbf3996-2a60-4057-bb23-535b21bf4def","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_mozambik_korhaz_eloise_ciklon","timestamp":"2021. január. 27. 05:09","title":"76 kórházat és 400 osztálytermet árasztott el az Eloise ciklon Mozambikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"560298a4-763e-4f91-974c-9ade1ca78baf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt években rengeteg zsarolóvírusos támadást indítottak a kiberbűnözők az Emotet segítségével, 2020-ban a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos teendőkre hivatkozó levelekkel a magyar egészségügyi intézmények infrastruktúráit is támadás alá vették vele. Egy nemzetközi rajtaütés során most sikerült lekapcsolni a rendszert.","shortLead":"Az elmúlt években rengeteg zsarolóvírusos támadást indítottak a kiberbűnözők az Emotet segítségével, 2020-ban...","id":"20210128_europol_malware_virus_emotet_kiberbunozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=560298a4-763e-4f91-974c-9ade1ca78baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847469b7-11e9-4286-b2fa-8329b9641894","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_europol_malware_virus_emotet_kiberbunozes","timestamp":"2021. január. 28. 13:03","title":"Lekapcsolták a világ egyik legveszélyesebb hálózatát, amivel magyar kórházakat is támadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]