[{"available":true,"c_guid":"ce8c52fc-1522-45fb-bbfa-f93d9f005d7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság még ebben a hónapban begördül az európai kereskedésekbe.","shortLead":"Az újdonság még ebben a hónapban begördül az európai kereskedésekbe.","id":"20210202_10_eves_a_nissan_leaf_villanyauto_itt_a_jubileumi_limitalt_szeria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce8c52fc-1522-45fb-bbfa-f93d9f005d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0f244c-3acf-4b66-a81f-0456d50e8f1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210202_10_eves_a_nissan_leaf_villanyauto_itt_a_jubileumi_limitalt_szeria","timestamp":"2021. február. 02. 10:59","title":"10 éves a Nissan Leaf, itt a jubileumi limitált széria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a00bf1c-ffe8-456d-b9d4-a1c784559715","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jóval a hivatalosan elismert koronavírus-járvány előtt szokatlan egészségügyi panaszokról számoltak be az európai twitterezők, és ezzel tulajdonképpen előre jelezték a pandémiát.","shortLead":"Jóval a hivatalosan elismert koronavírus-járvány előtt szokatlan egészségügyi panaszokról számoltak be az európai...","id":"20210201_twitter_posztok_vizsgalata_a_koronavirusos_megbetegedesek_szempontjabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a00bf1c-ffe8-456d-b9d4-a1c784559715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"837635a4-7805-4804-911f-f16a68f7bbf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_twitter_posztok_vizsgalata_a_koronavirusos_megbetegedesek_szempontjabol","timestamp":"2021. február. 01. 10:03","title":"Hamarabb tudhattuk volna, hogy kitör a világjárvány, ha odafigyeltünk volna a Twitterre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd7dd17-9ffd-40fb-86d7-5ccc22f4c086","c_author":"HVG","category":"360","description":"Lélegző csomagolást talált ki a kanadai üzletasszony, amivel „életben” tartható az étel, és még környezettudatos is.","shortLead":"Lélegző csomagolást talált ki a kanadai üzletasszony, amivel „életben” tartható az étel, és még környezettudatos is.","id":"202104_friss_megoldas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dd7dd17-9ffd-40fb-86d7-5ccc22f4c086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2723105c-2037-4fb3-8168-8db8c0084d32","keywords":null,"link":"/360/202104_friss_megoldas","timestamp":"2021. február. 02. 15:00","title":"Megoldotta, hogyan tartsuk sokkal tovább frissen az ételt, mégis kiröhögték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d31a5286-7a81-4835-a04b-776f23e91c2b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy jó mém többet mond ezer szónál – tudják ezt a Duma Aktuálnál is. Kovács András Péter összeszedte, mivel kellene próbálkoznia az állami szerveknek az interneten, hogy kicsit lazábbnak tűnjenek. Kovács András Péter összeszedte, mivel kellene...","id":"20210201_Duma_Aktual_Allami_memek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d31a5286-7a81-4835-a04b-776f23e91c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcffc4e3-a3fb-4a5e-b9a6-9d68d76370c6","keywords":null,"link":"/360/20210201_Duma_Aktual_Allami_memek","timestamp":"2021. február. 01. 19:00","title":"Duma Aktuál: Ilyen lenne, ha KAP posztolhatna az állam nevében ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9456ff-4459-4bc6-83b7-234931272fc7","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A tömegparanoiával és összeesküvés-elméletekkel foglalkozó politológus nem hátrál meg, de nem tudja nem komolyan venni az ellene kormányzati hátszéllel zajló lejárató kampányt, miután halálos fenyegetéseket is kapott. Portré-interjú Krekó Péterrel.","shortLead":"A tömegparanoiával és összeesküvés-elméletekkel foglalkozó politológus nem hátrál meg, de nem tudja nem komolyan venni...","id":"202104_kreko_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f9456ff-4459-4bc6-83b7-234931272fc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2472e5a9-0ecd-4bc6-b703-13875b7c22d9","keywords":null,"link":"/360/202104_kreko_peter","timestamp":"2021. február. 02. 13:00","title":"Krekó Péter: \"Mostantól is azt fogom mondani, amit gondolok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7e57599-7625-493f-9887-b953616f940e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrök gumibottal és sokkolóval estek a Navalnij-ítélet miatt tiltakozóknak.","shortLead":"A rendőrök gumibottal és sokkolóval estek a Navalnij-ítélet miatt tiltakozóknak.","id":"20210203_navalnij_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7e57599-7625-493f-9887-b953616f940e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44132d2-495b-45dd-9301-12d077f80016","keywords":null,"link":"/vilag/20210203_navalnij_tuntetes","timestamp":"2021. február. 03. 08:29","title":"Több, mint 1400 embert vettek őrizetbe az oroszországi tüntetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90186bd0-e3c5-4fab-95bb-d47ecf83b0cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ijesztő adatokat közölt az amerikai Nemzeti Kémelhárító- és Biztonsági Központ egykori vezetője, Bill Evanina. A szakember szerint Kína minden amerikai személyes adatait be akarja kebelezni, és ehhez igen jó úton jár.","shortLead":"Ijesztő adatokat közölt az amerikai Nemzeti Kémelhárító- és Biztonsági Központ egykori vezetője, Bill Evanina...","id":"20210202_kinai_kommunista_part_hackerek_amerikai_egyesult_allamok_adatlopas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90186bd0-e3c5-4fab-95bb-d47ecf83b0cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b93f363a-212c-47a6-8043-db940a07afa6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_kinai_kommunista_part_hackerek_amerikai_egyesult_allamok_adatlopas","timestamp":"2021. február. 02. 13:13","title":"Az amerikai felnőttek 80 százalékától próbálnak személyes adatokat lopni a kínai hackerek – köztük DNS-t is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napközben akár 10-12 fok is lehet.","shortLead":"Napközben akár 10-12 fok is lehet.","id":"20210203_onos_eso_riasztas_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d17ad83-9036-44f2-b7b5-1f62335307c2","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_onos_eso_riasztas_idojaras","timestamp":"2021. február. 03. 05:38","title":"Ónos eső miatt adtak ki riasztást a fővárosra és Észak-Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]