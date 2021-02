Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa3ba5c9-5ac7-478e-9106-4e4a991918c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vádat emel az ügyészség Donáth László evangélikus lelkész ellen a Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetházban történtek miatt – értesült a hvg.hu. A lelkészt az otthonban dolgozó egyik takarítónő jelentette fel.","shortLead":"Vádat emel az ügyészség Donáth László evangélikus lelkész ellen a Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetházban...","id":"20210205_Vadat_emelnek_Donath_Laszlo_evangelikus_lelkesz_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa3ba5c9-5ac7-478e-9106-4e4a991918c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b912fe8-6c99-4699-afd8-2c453179b450","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Vadat_emelnek_Donath_Laszlo_evangelikus_lelkesz_ellen","timestamp":"2021. február. 05. 10:38","title":"Vádat emeltek Donáth László evangélikus lelkész ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442be9cf-63e9-4d7a-8fcd-e95d14548362","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Egy adott helyre nem feltétlen fognak 200 kilométerről szállítani egy másik féle vakcinát - mondja az egészségügyi jogász a választás lehetőségéről. ","shortLead":"Egy adott helyre nem feltétlen fognak 200 kilométerről szállítani egy másik féle vakcinát - mondja az egészségügyi...","id":"20210206_Kovacsy_Zsombor_Az_az_eletszeru_ha_egy_oltoponton_egyfele_vakcina_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=442be9cf-63e9-4d7a-8fcd-e95d14548362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc3cd46-545a-417f-b021-71fb52f4e710","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Kovacsy_Zsombor_Az_az_eletszeru_ha_egy_oltoponton_egyfele_vakcina_lesz","timestamp":"2021. február. 06. 11:00","title":"Kovácsy Zsombor: Az az életszerű, ha egy oltóponton egyféle vakcina lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Drámai szavak kíséretében hagyta el a színt 2017-ben az MSZP akkori miniszterelnök-jelöltje, Botka László, de többen úgy gondolják, hogy most eljött az ő ideje. Noha Botka egyre aktívabb és médiát is épít, forrásaink szerint mindez nem jelenti az országos visszatérését. Karácsony közben vidéki polgármesterekkel tárgyal, amit úgy értelmeznek egyesek, hogy keresi az embert maga helyett a kormányfőjelöltségre. Több politikustársa szerint úgysem fog mást találni, így ő indul majd.","shortLead":"Drámai szavak kíséretében hagyta el a színt 2017-ben az MSZP akkori miniszterelnök-jelöltje, Botka László, de többen...","id":"20210205_Botka_Laszlo_miniszterelnok_jeloltseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5beb6a2a-82d0-47e3-9d0b-fdbbf15f6661","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Botka_Laszlo_miniszterelnok_jeloltseg","timestamp":"2021. február. 05. 13:30","title":"Próbálják rávenni Botka Lászlót, hogy induljon a miniszterelnökségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A tavaly még annyira önfeláldozónak tűnő kormányok hirtelen fürkésszé és portyázóvá váltak, amint piacra kerültek a koronavírus-vakcinák. A vakcinanacionalizmus mögött jól felfogott gazdasági érdekek húzódnak meg, ám kérdés az, elég-e, ha egy országban magas az oltottak aránya.","shortLead":"A tavaly még annyira önfeláldozónak tűnő kormányok hirtelen fürkésszé és portyázóvá váltak, amint piacra kerültek...","id":"20210205_vakcinanacionalizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767bd761-6995-48a8-a4ee-b3d7b32b8d42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210205_vakcinanacionalizmus","timestamp":"2021. február. 05. 17:10","title":"A vakcinanacionalizmus áll nyerésre az oltásháborúban, Magyarország csak szépíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"074a64b4-820a-4ec4-97bd-4c45ed5c0ef5","c_author":"Kőrösi Boglárka","category":"360","description":"Egyszerű „otthoni kiegészítőket” készít a budapesti MOME-n végzett vajdasági formatervező Szalai Bálint társával, Király Adrienn-nel, hogy lendületbe hozzák az egykoron ígéretes adai kézművesipart.","shortLead":"Egyszerű „otthoni kiegészítőket” készít a budapesti MOME-n végzett vajdasági formatervező Szalai Bálint társával...","id":"202105__szalai_balint_es_kiraly_adrienn__kezmuvessegrol_tudatossagrol__kezdeti_fazis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=074a64b4-820a-4ec4-97bd-4c45ed5c0ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b9485e-233d-4bda-b189-971746a375c2","keywords":null,"link":"/360/202105__szalai_balint_es_kiraly_adrienn__kezmuvessegrol_tudatossagrol__kezdeti_fazis","timestamp":"2021. február. 06. 10:00","title":"Tömegtermékek helyett kézműves munka és tudatosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8662e158-a932-48c4-afd0-d9402c4fb08d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"K. Gábort azzal gyanúsítják, hogy 1999. április 25-én egy budapesti lakásban lelőtte egyik ismerősét.","shortLead":"K. Gábort azzal gyanúsítják, hogy 1999. április 25-én egy budapesti lakásban lelőtte egyik ismerősét.","id":"20210204_Gyilkossag_TEK_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8662e158-a932-48c4-afd0-d9402c4fb08d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc0bfa6-ed25-4b06-8627-6e283e6dc828","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_Gyilkossag_TEK_rendorseg","timestamp":"2021. február. 04. 15:59","title":"Videó: Egy 22 évvel ezelőtti gyilkosság feltételezett elkövetőjét fogta el a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bba09f-3679-4b48-a30f-892ff8155665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem teljesen egyértelmű, amit Orbán Viktor az oltásról mondott, ráadásul be se számolt róla az MTI.","shortLead":"Nem teljesen egyértelmű, amit Orbán Viktor az oltásról mondott, ráadásul be se számolt róla az MTI.","id":"20210206_Orban_Az_oltas_beadasakor_tudhatjuk_csak_meg_milyen_vakcinat_kapunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51bba09f-3679-4b48-a30f-892ff8155665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19658706-09f3-4c07-bdfa-fa5a43fc97da","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Orban_Az_oltas_beadasakor_tudhatjuk_csak_meg_milyen_vakcinat_kapunk","timestamp":"2021. február. 06. 08:03","title":"Orbán: Az oltás beadásakor tudhatjuk csak meg, milyen vakcinát kapunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bea3e8-9e68-46d5-975f-12a1b948d729","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mianmari junta az egész internetet lezárta szombaton az országban, míg előző nap még csak a közösségi médiát nem lehetett használni.","shortLead":"A mianmari junta az egész internetet lezárta szombaton az országban, míg előző nap még csak a közösségi médiát nem...","id":"20210206_Lekapcsoltak_az_internetet_Mianmarban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4bea3e8-9e68-46d5-975f-12a1b948d729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"642c29d2-b892-4882-b908-f95696121dec","keywords":null,"link":"/tudomany/20210206_Lekapcsoltak_az_internetet_Mianmarban","timestamp":"2021. február. 06. 10:29","title":"Lekapcsolták az internetet Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]