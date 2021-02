Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08f079b8-aa73-4b9e-a00b-0027406ebbda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy palackot vágott a garázdaság miatt korábban már elítélt labdarúgó a szurkoló fejéhez.","shortLead":"Egy palackot vágott a garázdaság miatt korábban már elítélt labdarúgó a szurkoló fejéhez.","id":"20210210_szemkidobas_foci_somogy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08f079b8-aa73-4b9e-a00b-0027406ebbda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ebbf8d1-8c82-4fa1-a65b-2be830a7b9e1","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_szemkidobas_foci_somogy","timestamp":"2021. február. 10. 12:06","title":"Három évet is kaphat a szurkolót fél szemére megvakító somogyvári focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad06467-a53b-435e-81ff-e3a3f67d3850","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Három mérkőzéslabdát hárítva győzte le Fucsovics Márton a háromszoros Grand Slam-bajnok svájcit az ausztrál nyílt teniszbajnokság második fordulójában.","shortLead":"Három mérkőzéslabdát hárítva győzte le Fucsovics Márton a háromszoros Grand Slam-bajnok svájcit az ausztrál nyílt...","id":"20210210_fucsovics_marton_stan_wawrinka_aus_open","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ad06467-a53b-435e-81ff-e3a3f67d3850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf48d94-ebc6-4efa-9119-0b0a1b5cbaf7","keywords":null,"link":"/sport/20210210_fucsovics_marton_stan_wawrinka_aus_open","timestamp":"2021. február. 10. 06:44","title":"Hatalmas csatában ejtette ki Fucsovics Wawrinkát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80bd3d5b-b1be-431b-a673-a488076fa761","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A fókák felugrottak a hajó vízből kilógó orr-részére az ingyen fuvarért.","shortLead":"A fókák felugrottak a hajó vízből kilógó orr-részére az ingyen fuvarért.","id":"20210209_oroszlanfoka_ausztralia_hajoorr","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80bd3d5b-b1be-431b-a673-a488076fa761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ecee35-aca6-4a94-b339-3907793eeb87","keywords":null,"link":"/zhvg/20210209_oroszlanfoka_ausztralia_hajoorr","timestamp":"2021. február. 09. 16:35","title":"Oroszlánfókák utaztak egy ausztrál hajó orrán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"655d4575-17f8-4592-8c89-02b3cc2b7dc8","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A nyilvánosság imádta Verdit, ő viszont gyűlölte a nyilvánosságot. Mindent elkövetett, hogy a nagyvilág ne tudjon róla semmit. A nagyvilág viszont mindent tudni akart a 120 éve elhunyt maestróról.","shortLead":"A nyilvánosság imádta Verdit, ő viszont gyűlölte a nyilvánosságot. Mindent elkövetett, hogy a nagyvilág ne tudjon róla...","id":"202105__giuseppe_verdi__kiravaszkodott_temetes__nagyopera__szerencses_agonia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=655d4575-17f8-4592-8c89-02b3cc2b7dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff829713-d4a4-4d40-b6f9-46a4435badc8","keywords":null,"link":"/360/202105__giuseppe_verdi__kiravaszkodott_temetes__nagyopera__szerencses_agonia","timestamp":"2021. február. 09. 17:00","title":"A népszerűség és a hatalom felülírta Verdi puritán végrendeletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51be796c-d432-4071-bece-3f0f7f4f311c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Arsenal edzőkirálya, a Papa, vagyis Arsène Wenger önéletrajzi könyvében Isten is felbukkan, és nem képzelhető el másképp, mint hogy szereti a focit.","shortLead":"Az Arsenal edzőkirálya, a Papa, vagyis Arsène Wenger önéletrajzi könyvében Isten is felbukkan, és nem képzelhető el...","id":"202105_konyv__a_papa_palyaja_arsene_wenger_eletem_pirosfeherben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51be796c-d432-4071-bece-3f0f7f4f311c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7b0fbf-73c6-4081-b08f-a7e861ad2a8f","keywords":null,"link":"/360/202105_konyv__a_papa_palyaja_arsene_wenger_eletem_pirosfeherben","timestamp":"2021. február. 10. 10:30","title":"Életem piros-fehérben – Öt nyelven beszélt, de a fociét tudta a legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ef0281-51bb-4a30-8643-5cd20835971e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az angolul, arabul és törökül is beszélő Dmitrij Peszkov külügyminisztériumi fordítóként kezdte, ma már ő tolmácsolja a világnak az orosz államfő álláspontját. Kontúr.","shortLead":"Az angolul, arabul és törökül is beszélő Dmitrij Peszkov külügyminisztériumi fordítóként kezdte, ma már ő tolmácsolja...","id":"20210209_Kezdetben_taxizassal_kereste_a_mellekest_ma_mar_fenyuzo_luxuseletet_el_Putyin_szovivoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9ef0281-51bb-4a30-8643-5cd20835971e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4ace17-4483-4a18-894c-2e51222d9f5c","keywords":null,"link":"/360/20210209_Kezdetben_taxizassal_kereste_a_mellekest_ma_mar_fenyuzo_luxuseletet_el_Putyin_szovivoje","timestamp":"2021. február. 09. 15:00","title":"Kezdetben taxizással kereste a mellékest, ma már fényűző luxuséletet él Putyin szóvivője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"280961a9-60e7-4325-93e9-7cd3b21a6a2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A biztonságos internet napja alkalmából egy magyar nyelvű oktatóvideó került fel a Facebookra, ami a gyerekeknek, szülőknek és tanároknak is megmutatja, hogyan lehet biztonságosan használni a közösségi oldalt.","shortLead":"A biztonságos internet napja alkalmából egy magyar nyelvű oktatóvideó került fel a Facebookra, ami a gyerekeknek...","id":"20210209_facebook_kiberbiztonsag_facebookozas_online_zaklatas_bullying","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=280961a9-60e7-4325-93e9-7cd3b21a6a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e5fc92-f3c5-4ef2-8ebe-54b2bca1a4db","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_facebook_kiberbiztonsag_facebookozas_online_zaklatas_bullying","timestamp":"2021. február. 09. 19:05","title":"Ha szeretné, hogy a gyereke biztonságban facebookozzon, vele nézze meg ezt a videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04bc4e4c-031b-4f08-885a-d9748f39c016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köznevelési államtitkár az előző évek átlagának megfelelő eredményekről beszélt, ami szerinte azt bizonyítja, sikeres volt a köznevelés a járványhelyzet alatt.","shortLead":"A köznevelési államtitkár az előző évek átlagának megfelelő eredményekről beszélt, ami szerinte azt bizonyítja, sikeres...","id":"20210209_maruzsa_zoltan_felveteli_eredmenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04bc4e4c-031b-4f08-885a-d9748f39c016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c06dcba-8586-4088-a1e6-fb369b111236","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_maruzsa_zoltan_felveteli_eredmenyek","timestamp":"2021. február. 09. 13:45","title":"Az elmúlt évek leggyengébb felvételi eredményeit írta le átlagosnak Maruzsa Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]