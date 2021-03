Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab502e36-ba60-47f1-a0e0-8d565f5899e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az utolsó szerződésmódosítás alapján is át kellett volna adni a 3,7 milliárd forintos komplexumot még tavaly ősszel.","shortLead":"Az utolsó szerződésmódosítás alapján is át kellett volna adni a 3,7 milliárd forintos komplexumot még tavaly ősszel.","id":"20210302_szekszard_uszoda_feljelentes_nyomozas_aquaplus_kft","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab502e36-ba60-47f1-a0e0-8d565f5899e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb034507-08a5-456c-bcfd-83e561bc5e63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_szekszard_uszoda_feljelentes_nyomozas_aquaplus_kft","timestamp":"2021. március. 02. 18:25","title":"Már a rendőrség is nyomoz az évek óta épülő szekszárdi uszoda miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcb0d19b-7bf1-4496-a126-71ef02622c57","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Az önkormányzatok folyamatosan összesítik, hány vállalkozás kért fizetési könnyítést a NAV-tól. ","shortLead":"Az önkormányzatok folyamatosan összesítik, hány vállalkozás kért fizetési könnyítést a NAV-tól. ","id":"20210304_adobevetel_hipa_onkormanyzat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcb0d19b-7bf1-4496-a126-71ef02622c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da705cd-ab1e-416c-9257-49c14cfd1247","keywords":null,"link":"/kkv/20210304_adobevetel_hipa_onkormanyzat","timestamp":"2021. március. 04. 06:15","title":"500 ezertől több milliárd forintig veszítettek az önkormányzatok a hipa felezésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e2d725-5e44-489b-a1cc-c75b6f19184c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gulyás Gergely csak néhány kivételt említett a kormányinfón, amiből több fontos szolgáltató is kimaradt.","shortLead":"Gulyás Gergely csak néhány kivételt említett a kormányinfón, amiből több fontos szolgáltató is kimaradt.","id":"20210304_Akar_a_dohanyboltok_a_bankok_es_a_postak_is_bezarhatnak_hetekre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64e2d725-5e44-489b-a1cc-c75b6f19184c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca09bc3c-bfef-43aa-8774-b8f5b9c281f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_Akar_a_dohanyboltok_a_bankok_es_a_postak_is_bezarhatnak_hetekre","timestamp":"2021. március. 04. 11:55","title":"Akár a dohányboltok, a bankok és a posták is bezárhatnak hetekre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6987005-84e2-406f-a856-126a16719d03","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem készültek el a rendelettel, így a magánszervizek nem dolgozhatnak a külföldről behozott autók műszaki vizsgáztatásán, ezzel pedig nemcsak a szervizek, hanem a kereskedők és a vevők is rosszul járnak.","shortLead":"Nem készültek el a rendelettel, így a magánszervizek nem dolgozhatnak a külföldről behozott autók műszaki...","id":"20210303_auto_szerviz_vizsgaztatas_muszaki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6987005-84e2-406f-a856-126a16719d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e53fb02-aa32-48e8-82b6-0428f9ef99cf","keywords":null,"link":"/kkv/20210303_auto_szerviz_vizsgaztatas_muszaki","timestamp":"2021. március. 03. 10:45","title":"Hiányzik egy miniszteri rendelet, ezért nem kapnak segítséget a magánkézben lévő autószervizek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ferenci Tamás biostatisztikus szerint az oltások kedvező hatásai április elején érződhetnek.","shortLead":"Ferenci Tamás biostatisztikus szerint az oltások kedvező hatásai április elején érződhetnek.","id":"20210303_harmadik_hullam_koronavirus_tetozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0517d107-d20e-427f-a1af-e32df1a1b1c3","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_harmadik_hullam_koronavirus_tetozes","timestamp":"2021. március. 03. 21:30","title":"Március végén tetőzhet leghamarabb a járvány harmadik hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"918a466b-ce2f-4411-8522-0a642de7bde8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Balla György fideszes országgyűlési képviselő külön-külön egyeztet majd a 25 ezer fő feletti vidéki településekkel.

","shortLead":"Balla György fideszes országgyűlési képviselő külön-külön egyeztet majd a 25 ezer fő feletti vidéki településekkel.

","id":"20210303_Onkormanyzatok_Balla_Gyorgy_egyeztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=918a466b-ce2f-4411-8522-0a642de7bde8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa42c9c6-6073-4a56-bd34-d2a6ba360184","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_Onkormanyzatok_Balla_Gyorgy_egyeztetes","timestamp":"2021. március. 03. 15:20","title":"Megvan, ki fog az iparűzési adóról tárgyalni a vidéki önkormányzatokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbad754-ef39-4627-be04-6dbf0c25a1ce","c_author":"HVG","category":"360","description":"A fideszes parlamenti alelnök a befolyása alatt álló szervezetekkel lassan élet-halál ura a hazai közművelődésben.","shortLead":"A fideszes parlamenti alelnök a befolyása alatt álló szervezetekkel lassan élet-halál ura a hazai közművelődésben.","id":"202109_lezsakland","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbbad754-ef39-4627-be04-6dbf0c25a1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac43539f-7ff3-41f6-8d08-1a0f9968719d","keywords":null,"link":"/360/202109_lezsakland","timestamp":"2021. március. 04. 11:00","title":"Ömlenek az állami milliárdok Lezsák Sándor sok mindent maga alá gyűrő birodalmába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d98b4b-4724-4890-8bc9-bca489e15b7c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Marc Jacobs adott egy kis csavart a vakcinaszelfinek.","shortLead":"Marc Jacobs adott egy kis csavart a vakcinaszelfinek.","id":"20210303_Hogyan_oltozzon_oltashoz_egy_divatdiktator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80d98b4b-4724-4890-8bc9-bca489e15b7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12214849-c225-4f07-86b9-1b5570ffb273","keywords":null,"link":"/elet/20210303_Hogyan_oltozzon_oltashoz_egy_divatdiktator","timestamp":"2021. március. 03. 09:51","title":"Hogyan öltözzön oltáshoz egy divatdiktátor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]