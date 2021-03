Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cda5824b-3800-4655-89c5-a113b08c7dda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását.","shortLead":"A bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását.","id":"20210312_eroszak_kistarcsa_varandos_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cda5824b-3800-4655-89c5-a113b08c7dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c643da-fde5-464a-9173-1eb6b1911853","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_eroszak_kistarcsa_varandos_no","timestamp":"2021. március. 12. 18:24","title":"Megerőszakoltak egy várandós nőt Kistarcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5643bed8-beba-461c-8f70-e8edc9707c8b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó öt évtizeddel ezelőtt leplezte le a legendás Miura sportkocsi ikonikus formatervű utódját.","shortLead":"Az olasz gyártó öt évtizeddel ezelőtt leplezte le a legendás Miura sportkocsi ikonikus formatervű utódját.","id":"20210312_50_eves_a_lamborghini_countach","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5643bed8-beba-461c-8f70-e8edc9707c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25dfb8f-9092-4e75-9cf6-df13011320c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210312_50_eves_a_lamborghini_countach","timestamp":"2021. március. 12. 11:21","title":"50 éves a Lamborghini Countach","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236cc516-def6-49f2-9097-9d17933d9b2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube fél évvel ezelőtt szigorította a tartalomra vonatkozó szabályait, most pedig kiderült, mit jelent ez a gyakorlatban.","shortLead":"A YouTube fél évvel ezelőtt szigorította a tartalomra vonatkozó szabályait, most pedig kiderült, mit jelent...","id":"20210312_youtube_koronavirus_vedooltas_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=236cc516-def6-49f2-9097-9d17933d9b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5261c8-247d-45d8-ad2c-90414f7d260a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_youtube_koronavirus_vedooltas_video","timestamp":"2021. március. 12. 11:33","title":"30 ezer videót törölt a YouTube, mert hazudtak bennük a koronavírus elleni védőoltásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d598f45-c6db-4169-9b15-11448d2dcc74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csapat trükkje országos hírnévre tett szert, ezért az MLSZ is lépett, és még a fegyelmi eljárás végét sem várta meg a rendezési jog felfüggesztésével.","shortLead":"A csapat trükkje országos hírnévre tett szert, ezért az MLSZ is lépett, és még a fegyelmi eljárás végét sem várta meg...","id":"20210312_pomaz_foci_szurkolok_buntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d598f45-c6db-4169-9b15-11448d2dcc74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a6742d-11f0-4523-a86a-383f634802b6","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_pomaz_foci_szurkolok_buntetes","timestamp":"2021. március. 12. 07:46","title":"Nem rendezhetnek focimeccset Pomázon, miután ötven nézőt engedtek be biztonsági őrként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hatóság nemcsak a szerzői jogok megsértésével, de illegális szoftverhasználattal és pénzmosásban való együttműködéssel is megvádolta az olcsó termékkulcsokat használókat. Volt, ahol házkutatást is tartottak.","shortLead":"A hatóság nemcsak a szerzői jogok megsértésével, de illegális szoftverhasználattal és pénzmosásban való...","id":"20210312_microsoft_windows_10_termekkulcs_buncselekmeny_lopas_nemetorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf8d3a5-2baa-4813-a9ba-a91cf7e1ba52","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_microsoft_windows_10_termekkulcs_buncselekmeny_lopas_nemetorszag","timestamp":"2021. március. 12. 10:36","title":"Lecsapott a német rendőrség azokra, akik olcsó Windows-kulcsokat vásároltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c53dd05-a0ca-494b-bc13-eef96557a513","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szergej Lebegyev A Debütáns című műve a titkot, az ürességet és a megfejthetetlenséget járja körül a mai orosz világban, amely tulajdonképpen olyan, mint a régi.","shortLead":"Szergej Lebegyev A Debütáns című műve a titkot, az ürességet és a megfejthetetlenséget járja körül a mai orosz...","id":"202110_konyv__a_mereg_jegyeben_szergej_lebegyev_adebutans","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c53dd05-a0ca-494b-bc13-eef96557a513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815a9560-5d25-4ebc-a47d-372f87adfd6b","keywords":null,"link":"/360/202110_konyv__a_mereg_jegyeben_szergej_lebegyev_adebutans","timestamp":"2021. március. 13. 11:10","title":"Egy új orosz regény, amely még a novicsoknál is jobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1528b98-366b-4338-aa55-47cf71d7f204","c_author":"HVG/MTI","category":"360","description":"Nemzetközi együttműködésre van szükség, a leghatékonyabb szereket azokra a helyekre kell eljuttatni, ahol a legsúlyosabb helyzet, írja az ismert közgazdász a Project Syndicate-ben.","shortLead":"Nemzetközi együttműködésre van szükség, a leghatékonyabb szereket azokra a helyekre kell eljuttatni, ahol...","id":"20210312_Daron_Acemoglu_kozgazdasz_Orultseg_a_vakcinanacionalizmus_Project_Syndicate","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1528b98-366b-4338-aa55-47cf71d7f204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7763a04d-34f2-4ac5-89ea-ced1809f1295","keywords":null,"link":"/360/20210312_Daron_Acemoglu_kozgazdasz_Orultseg_a_vakcinanacionalizmus_Project_Syndicate","timestamp":"2021. március. 12. 07:30","title":"Daron Acemoglu közgazdász: Őrültség a vakcinanacionalizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8e502e-27e9-4d16-9530-857c2117d8d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az NNK szerint minden háziorvos köteles részt venni a védőoltási programban, ez az alapellátási tevékenységben kötelező feladat.","shortLead":"Az NNK szerint minden háziorvos köteles részt venni a védőoltási programban, ez az alapellátási tevékenységben kötelező...","id":"20210312_oltas_haziorvos_hetvege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f8e502e-27e9-4d16-9530-857c2117d8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c43e1e54-9e70-4010-b0e3-f23344c964fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_oltas_haziorvos_hetvege","timestamp":"2021. március. 12. 20:27","title":"A háziorvosoknak május végéig a hétvégi napokon is oltaniuk kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]