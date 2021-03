Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ab5970c-6a70-41f9-a62d-b04da4762f99","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világcsúcstartó magyar úszó szerint még van mit javítani az idején, mert az utolsó 50 méter nem úgy sikerült, ahogy tervezte.","shortLead":"A világcsúcstartó magyar úszó szerint még van mit javítani az idején, mert az utolsó 50 méter nem úgy sikerült, ahogy...","id":"20210324_milak_kristof_phelps_uszas_orszagos_bajnoksag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ab5970c-6a70-41f9-a62d-b04da4762f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d804562-3a95-427d-b6e8-225701c55833","keywords":null,"link":"/sport/20210324_milak_kristof_phelps_uszas_orszagos_bajnoksag","timestamp":"2021. március. 24. 12:26","title":"Milák akkora időt úszott, amilyet még Phelps sem tudott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c457ae21-0ea1-4974-9e50-bef931d45847","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szegedi bolt előtt már egymásnak estek a vitába keveredett vevők, az egyikük egy gázpisztollyal fenyegetőzött. 