[{"available":true,"c_guid":"2875b68b-8cec-4463-afae-a99e609e66d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak az embereknél, hanem az állatoknál is problémákat okozhat a koronavírus sokkal fertőzőbbnek tartott brit variánsa.","shortLead":"Nemcsak az embereknél, hanem az állatoknál is problémákat okozhat a koronavírus sokkal fertőzőbbnek tartott brit...","id":"20210324_koronavirus_brit_mutacio_varians_haziallatok_szivizomgyulladas_macska_kutya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2875b68b-8cec-4463-afae-a99e609e66d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024abaa9-bf29-4c46-b493-9dc0572042e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_koronavirus_brit_mutacio_varians_haziallatok_szivizomgyulladas_macska_kutya","timestamp":"2021. március. 24. 08:03","title":"Gond lehet, hogy az újabb vírusmutációk a háziállatokra is veszélyesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd0aa0a9-28ff-4299-9010-1e88e66deafd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerdai kormányülésen született döntéseket ismertette Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter: alakul a nyitási terv, de alapvető változtatásra mostanában ne számítson senki.","shortLead":"A szerdai kormányülésen született döntéseket ismertette Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter: alakul...","id":"20210325_Kormanyinfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd0aa0a9-28ff-4299-9010-1e88e66deafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e87877-ad31-4b49-b5dd-5ddc0f7b7db2","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_Kormanyinfo","timestamp":"2021. március. 25. 11:01","title":"Kormányinfó: 2,5 millió oltás után nyitnak az iskolák, beoltják a pedagógusokat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a6f6cd8-46f4-44f4-aa81-9be5e0b95749","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A döntést aznap jelentette be a kormány, amikor csúcsot döntött az új fertőzöttek és a géppel lélegeztetettek száma. ","shortLead":"A döntést aznap jelentette be a kormány, amikor csúcsot döntött az új fertőzöttek és a géppel lélegeztetettek száma. ","id":"20210323_Soha_ennyi_fertozottet_meg_nem_regisztraltak_Gorogorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a6f6cd8-46f4-44f4-aa81-9be5e0b95749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a9f7562-bdfc-4f0f-822d-beb3b0dba329","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_Soha_ennyi_fertozottet_meg_nem_regisztraltak_Gorogorszagban","timestamp":"2021. március. 23. 21:05","title":"Utazhat Görögországba, aki megkapta az oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd39e9b-d68f-4ec0-b8e7-42b1df4be331","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Letelt az első hét, amikor tömegesen rendeltek ki orvostanhallgatókat, hogy így enyhítsék az egészségügyi ellátásban a Covid miatt jelentkező hiányt. Haldoklók kezét fogják az utolsó pillanatokig, hozzátartozókat kísérnek elbúcsúzni, vagy egyszerűen segítenek az ápolóknak, ahol tudnak. Covid-osztályon dolgozó egyetemistákat kérdeztünk arról, hogyan élték meg a komoly veteránokat is megviselő körülményeket.



","shortLead":"Letelt az első hét, amikor tömegesen rendeltek ki orvostanhallgatókat, hogy így enyhítsék az egészségügyi ellátásban...","id":"20210323_covid_ellatas_orvostanhallgatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffd39e9b-d68f-4ec0-b8e7-42b1df4be331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfce3b05-b31c-450a-92b4-a8452328e4b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_covid_ellatas_orvostanhallgatok","timestamp":"2021. március. 23. 20:00","title":"„Könyörögnek, hogy maradjak még, mert nem bírják elviselni a haláltudatot és a magányt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1173af12-b5d6-4905-b49d-17caf51eeb4f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az enyhén offroad hangulatú kombi új benzines csúcsmodellt kapott. ","shortLead":"Az enyhén offroad hangulatú kombi új benzines csúcsmodellt kapott. ","id":"20210325_magyarorszagon_a_280_loeros_uj_skoda_superb_scout","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1173af12-b5d6-4905-b49d-17caf51eeb4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e69683-838f-445b-8e78-4159a02fc0b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210325_magyarorszagon_a_280_loeros_uj_skoda_superb_scout","timestamp":"2021. március. 25. 07:59","title":"Magyarországon a 280 lóerős új Skoda Superb Scout","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft már teszteli azokat az új ikonokat, amiket a Fájlkezelőhöz készített el.","shortLead":"A Microsoft már teszteli azokat az új ikonokat, amiket a Fájlkezelőhöz készített el.","id":"20210325_microsoft_windows_10_fajlkezelo_uj_ikonok_lomtar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6b29b58-8795-492a-af82-6395012b8ff4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210325_microsoft_windows_10_fajlkezelo_uj_ikonok_lomtar","timestamp":"2021. március. 25. 16:03","title":"Új ikonokat kap a Windows 10, megváltozik a Lomtár és a mappák kinézete is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9908c6-3ab2-44a7-a9de-01ac7e83cb82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megvan a hivatalos nyitási dátuma az első kereskedelmi pontjuknak.","shortLead":"Megvan a hivatalos nyitási dátuma az első kereskedelmi pontjuknak.","id":"20210325_Hamarosan_nyit_a_magyar_Tesla_kirendeltseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f9908c6-3ab2-44a7-a9de-01ac7e83cb82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42bda2a-3c47-4a80-8390-bcb6db0fde80","keywords":null,"link":"/cegauto/20210325_Hamarosan_nyit_a_magyar_Tesla_kirendeltseg","timestamp":"2021. március. 25. 09:17","title":"Hamarosan nyit a magyar Tesla-kirendeltség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b250cc4-e4d3-47df-ba9f-af9c054ac01d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Brabus által kezelésbe vett miniautó árából akár egy 306 lóerős Mercedes-AMG A35 is kijönne.","shortLead":"A Brabus által kezelésbe vett miniautó árából akár egy 306 lóerős Mercedes-AMG A35 is kijönne.","id":"20210325_meregdraga_brabus_tuningot_kapott_az_apro_smart_villanyauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b250cc4-e4d3-47df-ba9f-af9c054ac01d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12ba05a8-67cb-4ca4-853d-346977d2032d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210325_meregdraga_brabus_tuningot_kapott_az_apro_smart_villanyauto","timestamp":"2021. március. 25. 06:41","title":"Méregdrága tuningot kapott az apró Smart villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]