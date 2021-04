Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9da12daf-f602-4cdf-8798-d242061917ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem nézi jó szemmel az Európai Parlament, hogy az élő sportesemények közvetítései olyan oldalakon is felbukkannak, ahol nem lenne szabad. Változás jöhet, ráadásul rövid időn belül.","shortLead":"Nem nézi jó szemmel az Európai Parlament, hogy az élő sportesemények közvetítései olyan oldalakon is felbukkannak, ahol...","id":"20210415_meccsnezes_online_elo_sportkozvetites_europai_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9da12daf-f602-4cdf-8798-d242061917ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd4b0605-b89f-4f52-8a58-62e9e2d73a89","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_meccsnezes_online_elo_sportkozvetites_europai_parlament","timestamp":"2021. április. 15. 14:33","title":"Szokott meccseket nézni az neten? Brüsszel arra készül, hogy 30 perc alatt bezáratja a kiskapukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"addbcbbf-ffdf-47ab-92d6-be1ec5d9d83c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hírekben sokszor hallhatunk arról, milyen következményei vannak a klímaváltozásnak. A Google jól látható módon mutatja meg, melyek ezek.","shortLead":"A hírekben sokszor hallhatunk arról, milyen következményei vannak a klímaváltozásnak. A Google jól látható módon...","id":"20210415_klimavaltozas_google_earth","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=addbcbbf-ffdf-47ab-92d6-be1ec5d9d83c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f763dd3a-41f9-40f1-ab65-737a6eccc73d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_klimavaltozas_google_earth","timestamp":"2021. április. 15. 17:33","title":"Már a Google Earthben is látható, mit művelt eddig a bolygóval a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vártnál egy nappal később, de kiadta a Google a Chrome böngésző 90-es verziószámú változatát. A késlekedés nem volt véletlen: egy fontos biztonsági frissítés is bekerült a csomagba.","shortLead":"A vártnál egy nappal később, de kiadta a Google a Chrome böngésző 90-es verziószámú változatát. A késlekedés nem volt...","id":"20210415_google_chrome_90_bongeszo_https","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5b6763b-2032-435f-9057-ddecfcbd3983","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_google_chrome_90_bongeszo_https","timestamp":"2021. április. 15. 11:33","title":"Chrome böngészőt használ? Frissítse most, biztonságosabb lett a használata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e00e97b-e133-4c58-8cd9-2212fbc20958","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"A 85 éves korában elhunyt Törőcsik Marival a HVG 2000 szeptemberében készített portré-interjút. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül.","shortLead":"A 85 éves korában elhunyt Törőcsik Marival a HVG 2000 szeptemberében készített portré-interjút. Ezt közöljük most újra...","id":"20210416_Torocsik_Mari_hvgportre_2000","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e00e97b-e133-4c58-8cd9-2212fbc20958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf6cc70-5ab5-42b7-b25b-2bac88bd5175","keywords":null,"link":"/360/20210416_Torocsik_Mari_hvgportre_2000","timestamp":"2021. április. 16. 10:30","title":"Törőcsik Mari 2000-ben: Ismerik a színész-mondást: „ha meghalok, bérlet leszek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3efe5d36-c35a-4647-aaa7-ad02d5224274","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A református és az evangélikus templomok csak májusban nyitnak.","shortLead":"A református és az evangélikus templomok csak májusban nyitnak.","id":"20210416_katolikus_templomok_mise_nyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3efe5d36-c35a-4647-aaa7-ad02d5224274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3e15ce-731f-45f5-9774-a14dda6f6cd9","keywords":null,"link":"/elet/20210416_katolikus_templomok_mise_nyitas","timestamp":"2021. április. 16. 17:44","title":"Már szombaton nyitnak a katolikus templomok, és lehet miséket tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c0950fc-75d2-4046-9aa4-bf5c3eee6a75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik férfit lefejelték, egy másikat úgy meglöktek, hogy földre esett és agyrázkódást kapott.","shortLead":"Az egyik férfit lefejelték, egy másikat úgy meglöktek, hogy földre esett és agyrázkódást kapott.","id":"20210415_Biztonsagi_or_legenybucsu_Siofok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c0950fc-75d2-4046-9aa4-bf5c3eee6a75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bec51f7-5e07-464d-aaf2-456a490bff30","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_Biztonsagi_or_legenybucsu_Siofok","timestamp":"2021. április. 15. 09:53","title":"Biztonsági őrök támadtak egy legénybúcsúzó társaságra Siófokon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e5175f-d348-48bb-bb5b-a3127594e6c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyolcvanöt éves korában elhunyt Törőcsik Mari, a Nemzet Színésze és a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, háromszoros Kossuth-, kétszeres Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas színművésznő, érdemes és kiváló művész. Sosem kellett nélkülöznie a közönség szeretetét és az elismeréseket, cserébe szinte élete végéig játszott. Tehetségét, munkáját külföldön is elismerték már a pályája kezdetétől, de ő azt vallotta, hogy színész csak a saját anyanyelvén lehet valaki és csak a saját országában. Életkedvét sosem veszítette, 2008-ban a klinikai halálból tért vissza a színpadra.","shortLead":"Nyolcvanöt éves korában elhunyt Törőcsik Mari, a Nemzet Színésze és a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, háromszoros...","id":"20210416_Meghalt_Torocsik_Mari","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59e5175f-d348-48bb-bb5b-a3127594e6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04ec2fa8-33c4-4860-88fc-7a14c15181ca","keywords":null,"link":"/kultura/20210416_Meghalt_Torocsik_Mari","timestamp":"2021. április. 16. 08:00","title":"Meghalt Törőcsik Mari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80575767-64fb-4dcb-bb45-a30256c131e8","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Bernie Madoff 150 éves börtönbüntetését töltötte.","shortLead":"Bernie Madoff 150 éves börtönbüntetését töltötte.","id":"20210414_Hollywoodi_nagysagokat_holokauszttulelot_is_megkarositott_a_pilotajatek_most_meghalt_kiralya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80575767-64fb-4dcb-bb45-a30256c131e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4283cb82-706b-4a76-ab8b-d6a579a8ff1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_Hollywoodi_nagysagokat_holokauszttulelot_is_megkarositott_a_pilotajatek_most_meghalt_kiralya","timestamp":"2021. április. 14. 18:55","title":"Hollywoodi nagyságokat, holokauszttúlélőt is megkárosított a pilótajáték most meghalt királya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]