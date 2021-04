Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48a7c956-b67d-41b5-be26-7f34b9bc5fd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy a mobilgyártók számára az elmúlt években milyen fontossá vált az okostelefonok kameráinak fejlesztése, azt jól mutatja, hogy a legtöbb mobilkészítő már együttműködésre lépett valamelyik klasszikus fényképezőgépes vállalattal.","shortLead":"Hogy a mobilgyártók számára az elmúlt években milyen fontossá vált az okostelefonok kameráinak fejlesztése, azt jól...","id":"20210414_samsung_galaxy_s22_samsung_galaxy_z_fold3_kamera_olympus_kepstabilizalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48a7c956-b67d-41b5-be26-7f34b9bc5fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"791cd1b4-3281-4635-b2e8-1eda1f4b2870","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_samsung_galaxy_s22_samsung_galaxy_z_fold3_kamera_olympus_kepstabilizalas","timestamp":"2021. április. 14. 12:03","title":"Különleges kamera kerülhet a Galaxy S22-be, összeállhat a Samsung és az Olympus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e5f1393-24a0-43e6-8e4b-7633131dfe45","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Pfizert vagy Modernát kaphatnak azok, akiket első körben Astrazenecával oltottak.","shortLead":"Pfizert vagy Modernát kaphatnak azok, akiket első körben Astrazenecával oltottak.","id":"20210414_masodik_oltas_astrazeneca_vakcina_nemetorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e5f1393-24a0-43e6-8e4b-7633131dfe45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d095f2f-058b-4076-aa6b-166f7da1eb05","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_masodik_oltas_astrazeneca_vakcina_nemetorszag","timestamp":"2021. április. 14. 13:05","title":"Második oltásként sem adnak AstraZenecát a 60 év alattiaknak Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594b4198-275c-4821-9d5c-6dcefd5d0a14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy gondolják, hogy akár egy beteg gyerek is megfertőzhet egy egész csoportot, a koronavírus okozta betegség pedig egy életre szóló egészségkárosodást is okozhat.","shortLead":"Úgy gondolják, hogy akár egy beteg gyerek is megfertőzhet egy egész csoportot, a koronavírus okozta betegség pedig...","id":"20210415_magyar_orvosok_szakszervezete_iskola_ovoda_nyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=594b4198-275c-4821-9d5c-6dcefd5d0a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13bce9a-360d-4f39-bc60-df1e7dd16e5f","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_magyar_orvosok_szakszervezete_iskola_ovoda_nyitas","timestamp":"2021. április. 15. 16:31","title":"A orvosszakszervezet nyílt levélben kéri Orbántól, hogy halasszák el az iskolák megnyitását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e30ad274-18d4-444f-90b4-4145b7c94e4c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az RTL Klub szerint a férfi ivott, mielőtt autóba ült.","shortLead":"Az RTL Klub szerint a férfi ivott, mielőtt autóba ült.","id":"20210414_Komaban_van_orkenyi_ferfi_vasuti_sinek_Dabas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e30ad274-18d4-444f-90b4-4145b7c94e4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087fc9d4-ec96-4216-bb85-4b242c81f4f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210414_Komaban_van_orkenyi_ferfi_vasuti_sinek_Dabas","timestamp":"2021. április. 14. 20:51","title":"Kómában van az örkényi férfi, aki a vasúti sínekre hajtott Dabason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d7b2f2-f727-43c0-8a4f-72b0c28d8359","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak az iPhone-okon lehetett használni a beszélgetős Clubhouse appot, az alkalmazás egyik fejlesztője azonban bejelentette, hat hét múlva jön az androidos változat.","shortLead":"Eddig csak az iPhone-okon lehetett használni a beszélgetős Clubhouse appot, az alkalmazás egyik fejlesztője azonban...","id":"20210414_clubhouse_beszelgetes_alkalmazas_android_app","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8d7b2f2-f727-43c0-8a4f-72b0c28d8359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b71f71ee-9ccb-42d1-8177-4848362cdda0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_clubhouse_beszelgetes_alkalmazas_android_app","timestamp":"2021. április. 14. 15:03","title":"Májusban jön az új sikeralkalmazás, a Clubhouse androidos verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f754de-c6f4-4f9a-8ef1-589385a4816b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A futurisztikus külsejű és belsejű EQS elektromos autó forgalmazása a nyáron kezdődik meg.","shortLead":"A futurisztikus külsejű és belsejű EQS elektromos autó forgalmazása a nyáron kezdődik meg.","id":"20210416_40_millio_forinttol_indulhat_a_dizelhatotavu_uj_mercedes_eqs_villanyauto_alapmodellje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22f754de-c6f4-4f9a-8ef1-589385a4816b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54285a89-866c-4384-87d4-f40de97795d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210416_40_millio_forinttol_indulhat_a_dizelhatotavu_uj_mercedes_eqs_villanyauto_alapmodellje","timestamp":"2021. április. 16. 07:59","title":"40 millió forinttól indulhat a dízel-hatótávú új Mercedes villanyautó alapmodellje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba4df65-eeed-44a8-a68f-0fe854fd79a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alig több mint két hét múlva indul az érettségi, a tanulási hajrában online videókurzussal készülhetnek a matekra a végzősök.



","shortLead":"Alig több mint két hét múlva indul az érettségi, a tanulási hajrában online videókurzussal készülhetnek a matekra...","id":"20210415_Ingyen_keszit_fel_az_erettsegire_az_orszag_matektanara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dba4df65-eeed-44a8-a68f-0fe854fd79a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8909ee9-e40f-45f0-9960-0aaf0caa71c4","keywords":null,"link":"/elet/20210415_Ingyen_keszit_fel_az_erettsegire_az_orszag_matektanara","timestamp":"2021. április. 15. 10:22","title":"Ingyen készít fel az érettségire az ismert matektanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0a13f7-84a0-4d46-bb49-53daefc5ad9d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Derek Chauvin azt mondta, nem kíván saját magára nézve terhelőnek minősülő tanúvallomást tenni.","shortLead":"Derek Chauvin azt mondta, nem kíván saját magára nézve terhelőnek minősülő tanúvallomást tenni.","id":"20210415_George_Floyd_gyilkossag_targyalas_rendor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b0a13f7-84a0-4d46-bb49-53daefc5ad9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f25e8d-91f7-4b4c-92cc-07a2873f250c","keywords":null,"link":"/vilag/20210415_George_Floyd_gyilkossag_targyalas_rendor","timestamp":"2021. április. 15. 20:46","title":"Nem tett vallomást a George Floyd meggyilkolásával vádolt rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]