Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"435becd4-097b-4f71-aa2f-be4d57fb31ed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Fellebezni akart egy demonstráció betiltása miatt, ezért foghatták el Rihor Kasztuszjeut.","shortLead":"Fellebezni akart egy demonstráció betiltása miatt, ezért foghatták el Rihor Kasztuszjeut.","id":"20210413_feheroroszorszag_rihor_kasztuszjeu_ellenzeki_partvezeto_orietben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=435becd4-097b-4f71-aa2f-be4d57fb31ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128bfae2-e111-484f-8ae3-5b14312a701a","keywords":null,"link":"/vilag/20210413_feheroroszorszag_rihor_kasztuszjeu_ellenzeki_partvezeto_orietben","timestamp":"2021. április. 13. 09:31","title":"A fehérorosz KGB fogságába került a legrégebbi ellenzéki párt vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f958e92-c971-4263-8de6-2af1b2c18c35","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Negyven köztéri plakátot helyeztek ki a kerületben. ","shortLead":"Negyven köztéri plakátot helyeztek ki a kerületben. ","id":"20210414_Esterhazy_Peter_plakatok_III_kerulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f958e92-c971-4263-8de6-2af1b2c18c35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ed599e-c73e-4af2-80dd-8a92094fbb28","keywords":null,"link":"/elet/20210414_Esterhazy_Peter_plakatok_III_kerulet","timestamp":"2021. április. 14. 09:26","title":"Esterházy Péter születésének évfordulója alkalmából az író idézeteivel plakátolták tele a III. kerületet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d07b727a-99df-4c3b-b05b-0a708a53c70a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz fővárosban négy meccset rendeznek, köztük a nyitómeccset, amelyen Olaszország játszik Törökországgal.","shortLead":"Az olasz fővárosban négy meccset rendeznek, köztük a nyitómeccset, amelyen Olaszország játszik Törökországgal.","id":"20210413_Foci_Eb_Roma_Olimpiai_Stadion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d07b727a-99df-4c3b-b05b-0a708a53c70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f096bfe-28cb-4889-be75-b0dae5ec5e5d","keywords":null,"link":"/sport/20210413_Foci_Eb_Roma_Olimpiai_Stadion","timestamp":"2021. április. 13. 19:29","title":"Foci-Eb: Olaszország negyedházat mert bevállalni a római Olimpiai Stadionban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e755b731-501e-4c20-848b-2c4e36748329","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy globális kezdeményezés szerint nem csak a hulladékon és a kibocsátáson, de a költségeken is sokat spórolhatnak a kórházak a fenntarthatóbb gyakorlatokkal. A kórházakban és a klinikákon keletkezik ugyanis a legtöbb egyszer használatos műanyaghulladék. ","shortLead":"Egy globális kezdeményezés szerint nem csak a hulladékon és a kibocsátáson, de a költségeken is sokat spórolhatnak...","id":"20210412_A_vilagjarvany_okozta_kihivasok_ellenere_is_probal_az_egeszsegugy_csokkenteni_a_kibocsatasan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e755b731-501e-4c20-848b-2c4e36748329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a90c965d-94f0-4599-9935-3eb1c161bdd0","keywords":null,"link":"/zhvg/20210412_A_vilagjarvany_okozta_kihivasok_ellenere_is_probal_az_egeszsegugy_csokkenteni_a_kibocsatasan","timestamp":"2021. április. 12. 18:20","title":"Azzal is csökkenne a károsanyag-kibocsátás, ha megkérdeznék a kórházakban, mit kér enni a beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74bb4ca-60d7-4137-a3be-c1c8e7d69845","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava számításai szerint eddig körülbelül 500-600 ezer embert oltottak be Magyarországon a kínai oltóanyaggal.","shortLead":"A Népszava számításai szerint eddig körülbelül 500-600 ezer embert oltottak be Magyarországon a kínai oltóanyaggal.","id":"20210414_kinai_vakcina_sinopharm_oltas_ellenanyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b74bb4ca-60d7-4137-a3be-c1c8e7d69845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a6140b-2c91-4142-bb8f-e1ccb0f94ee9","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_kinai_vakcina_sinopharm_oltas_ellenanyag","timestamp":"2021. április. 14. 07:38","title":"10-20 ezer forintért ellenőrizhető a kínai vakcina hatásossága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d76049-ec84-4fa2-8728-3c28fe9cc0d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hideg abroncsokkal előadott manőver után egy embert kellett kórházba szállítani.","shortLead":"A hideg abroncsokkal előadott manőver után egy embert kellett kórházba szállítani.","id":"20210412_Ilyen_egy_totalisan_rosszul_kivitelezett_izomautozas__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4d76049-ec84-4fa2-8728-3c28fe9cc0d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15309daa-f049-4d47-bea9-52449e2985b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210412_Ilyen_egy_totalisan_rosszul_kivitelezett_izomautozas__video","timestamp":"2021. április. 13. 04:24","title":"Ilyen egy totálisan rosszul végződő izomautózás – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2046ed3-17cc-4aa0-b514-975ca9851b86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A legfeljebb két és fél órás, átszállás nélküli vonatúttal elérhető helyekre nem indulhatnak repülők az új szabályozás szerint. ","shortLead":"A legfeljebb két és fél órás, átszállás nélküli vonatúttal elérhető helyekre nem indulhatnak repülők az új szabályozás...","id":"20210413_francia_belfoldi_repulojaratok_korlatozasa_kibocsatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2046ed3-17cc-4aa0-b514-975ca9851b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cca9c3e-f423-47a2-bbed-d6329b85572c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210413_francia_belfoldi_repulojaratok_korlatozasa_kibocsatas","timestamp":"2021. április. 13. 11:30","title":"Belföldi repülőjáratokat tiltanak Franciaországban ott, ahol vonattal is lehet menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Illetve a favipiravir nevű gyógyszer is.","shortLead":"Illetve a favipiravir nevű gyógyszer is.","id":"20210413_taj_szam_koronavirus_oltas_favipiravir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c21c202-643b-4aee-868f-de8ba4da2e6b","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_taj_szam_koronavirus_oltas_favipiravir","timestamp":"2021. április. 13. 06:15","title":"Akkor is jár és ingyenes a koronavírus elleni oltás, ha érvénytelen a TAJ-szám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]