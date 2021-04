Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"896df7f5-78d6-4254-95bd-eedcf73f37f9","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A fotórealista piktúra európai hírű és rangú svájci mesterének 90. születésnapját köszönti az osztrák intézmény, munkásságának csúcspontjáról, a hetvenes évekből válogatott nemzetközi anyaggal, a burgdorfi Museum Franz Gertsch közreműködésével.","shortLead":"A fotórealista piktúra európai hírű és rangú svájci mesterének 90. születésnapját köszönti az osztrák intézmény...","id":"20210420_Gertsch_hetvenes_evek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=896df7f5-78d6-4254-95bd-eedcf73f37f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c743360-c673-431e-aa2f-d34685d46796","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20210420_Gertsch_hetvenes_evek","timestamp":"2021. április. 24. 09:31","title":"Gertsch, hetvenes évek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec8c74d-07f9-4a4e-8e75-ea983484e75b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Már csak négy csapat van, amelyik nem lépett vissza hivatalosan a Szuperligától. Aleksander Ceferin szerint az ő sorozataik nélkülük is jók lesznek.","shortLead":"Már csak négy csapat van, amelyik nem lépett vissza hivatalosan a Szuperligától. Aleksander Ceferin szerint az ő...","id":"20210423_ceferin_szuperliga_kizaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fec8c74d-07f9-4a4e-8e75-ea983484e75b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d3723c-ce51-4d5d-82cc-31039a83a082","keywords":null,"link":"/sport/20210423_ceferin_szuperliga_kizaras","timestamp":"2021. április. 23. 20:57","title":"Az UEFA elnöke kizárással fenyegette meg a Barcelonát és a Real Madridot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21beb10e-fad6-4552-b3ec-7746a2b122bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Secrets of the Whales című produkciónak már az előzetese is nagyon látványos.","shortLead":"A Secrets of the Whales című produkciónak már az előzetese is nagyon látványos.","id":"20210423_secrets_of_the_whales_trailer_james_cameron_sigourney_weaver","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21beb10e-fad6-4552-b3ec-7746a2b122bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d58a90-306b-40ce-a0b3-ef5c292cf8ad","keywords":null,"link":"/zhvg/20210423_secrets_of_the_whales_trailer_james_cameron_sigourney_weaver","timestamp":"2021. április. 23. 11:32","title":"Lenyűgöző természetfilmben dolgozott együtt újra James Cameron és Sigourney Weaver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74fc717c-0021-45b0-8ffb-4d1922cb3a76","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nepálba szigorú feltételek mellett beengedik a hegymászókat külföldről, de úgy tűnik, a kötelező karantén sem elég.","shortLead":"Nepálba szigorú feltételek mellett beengedik a hegymászókat külföldről, de úgy tűnik, a kötelező karantén sem elég.","id":"20210423_mount_everest_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74fc717c-0021-45b0-8ffb-4d1922cb3a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a70fb608-5fdb-4616-a78b-b659327b96ba","keywords":null,"link":"/vilag/20210423_mount_everest_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2021. április. 23. 15:30","title":"Már a Mount Everesten is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Szkeptikus Társaság szerint ők tették a legtöbbet a tudomány és a józan ész társadalmi elfogadottsága ellen.","shortLead":"A Szkeptikus Társaság szerint ők tették a legtöbbet a tudomány és a józan ész társadalmi elfogadottsága ellen.","id":"20210423_godeny_gyorgy_orvosok_a_tisztanlatasert_laposfold_szkeptikus_tarsasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb45b63-ae1f-45b6-ac8b-8350601fb6d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_godeny_gyorgy_orvosok_a_tisztanlatasert_laposfold_szkeptikus_tarsasag","timestamp":"2021. április. 23. 21:00","title":"Gődényhez és társaihoz került az első Laposföld-díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3d02ca-a058-498f-8cf4-9a8287a0c525","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A párizsi Musée National d’Art Moderne – Center Pompidou gyűjteményébe került Keserü Ilona 1990-es Rekonstrukció című képe, ez a lehető legmagasabb nemzetközi elismerésnek számít a képzőművészet világában.

","shortLead":"A párizsi Musée National d’Art Moderne – Center Pompidou gyűjteményébe került Keserü Ilona 1990-es Rekonstrukció című...","id":"20210423_Keseru_Ilonakepet_vett_a_parizsi_Pompidou_kozpont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee3d02ca-a058-498f-8cf4-9a8287a0c525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39a4e284-ca22-4c47-aa6f-b9610f385bad","keywords":null,"link":"/kultura/20210423_Keseru_Ilonakepet_vett_a_parizsi_Pompidou_kozpont","timestamp":"2021. április. 23. 09:06","title":"Hatalmas elismerés Párizsból egy magyar festménynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d26052-5473-491d-a359-057a662007bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Acer után az Apple egyik beszállítóját, a Quanta nevű céget is megtámadta az orosz REvil nevű hackercsoport. A megszerzett adatokért cserébe most is pénzt követelnek a bűnözők.","shortLead":"Az Acer után az Apple egyik beszállítóját, a Quanta nevű céget is megtámadta az orosz REvil nevű hackercsoport...","id":"20210423_apple_kibertamadas_quanta_hacker_revil_valtsagdij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36d26052-5473-491d-a359-057a662007bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c28e7caf-9425-4b12-b9d1-98ded2500dab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_apple_kibertamadas_quanta_hacker_revil_valtsagdij","timestamp":"2021. április. 23. 09:33","title":"Ellopták az Apple terveit, 15 milliárd forintos váltságdíjat követelnek az orosz hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8e502e-27e9-4d16-9530-857c2117d8d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csökkent az aktív fertőzöttek száma, de még mindig 813-an vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Csökkent az aktív fertőzöttek száma, de még mindig 813-an vannak lélegeztetőgépen.","id":"20210424_Koronavirus_szombat_szamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f8e502e-27e9-4d16-9530-857c2117d8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc73d732-8589-4d44-a8cc-b0b2fb276ae3","keywords":null,"link":"/itthon/20210424_Koronavirus_szombat_szamok","timestamp":"2021. április. 24. 09:25","title":"Koronavírus: 212 beteg hunyt el, 2796 új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]