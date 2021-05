Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) bejelentette, hogy megkezdi a kínai Sinovac gyógyszergyár által kifejlesztett vakcina uniós bevizsgálását. Ez nem azonos a Magyarországon is használt kínai – Sinopharm – oltással, de ugyanúgy elölt vírust tartalmaz.","shortLead":"Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) bejelentette, hogy megkezdi a kínai Sinovac gyógyszergyár által kifejlesztett...","id":"20210504_ema_sinovac_vizsgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f306f9-9a31-4551-82f9-7ed7b89453b3","keywords":null,"link":"/eurologus/20210504_ema_sinovac_vizsgalat","timestamp":"2021. május. 04. 13:47","title":"Az Európai Gyógyszerügynökség megkezdte a Sinovac vakcinájának vizsgálatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8edf18a8-06d3-4b64-8b1a-64521f119612","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre nagyobb arányban vannak jelen a pénzügyi szolgáltatások piacán a minősített fogyasztóbarát hitelek és biztosítások; ezek közül a legfiatalabb a fogyasztóbarát személyi kölcsön, melyet jelenleg hét hitelintézet kínál az ügyfeleknek. Mivel tudnak többet ezek a hitelek, mint a hagyományos személyi kölcsönök? Tényleg olcsóbbak, vagy találhatunk kedvezőbbet is a piacon? Ezeknek a kérdéseknek jártak utána a Bank360.hu elemzői.","shortLead":"Egyre nagyobb arányban vannak jelen a pénzügyi szolgáltatások piacán a minősített fogyasztóbarát hitelek és...","id":"20210505_fogyasztobarat_hitel_szemelyi_kolcson_bank360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8edf18a8-06d3-4b64-8b1a-64521f119612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c295a62-3ac8-4bd6-8122-b81e38b2b5e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_fogyasztobarat_hitel_szemelyi_kolcson_bank360","timestamp":"2021. május. 05. 12:57","title":"Tényleg olcsóbb a fogyasztóbarát személyi kölcsön a hagyományosnál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Karbonsemlegesítési szolgáltatást indított a Shell.","shortLead":"Karbonsemlegesítési szolgáltatást indított a Shell.","id":"20210504_shell_toltoallomas_benzinkut_uzemanyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d34813-62c0-4ff2-912a-ade8f3794e6b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210504_shell_toltoallomas_benzinkut_uzemanyag","timestamp":"2021. május. 04. 19:48","title":"Újfajta környezetvédő szolgáltatást vehetnek igénybe a magyar autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c46aff-538e-47cd-b7cb-a379b9dd4fd5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Simán átrepült a katona a hajóra a hátára és a karjaira szerelt hajtóművekkel.","shortLead":"Simán átrepült a katona a hajóra a hátára és a karjaira szerelt hajtóművekkel.","id":"20210504_jetpack_tengereszet_katonasg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9c46aff-538e-47cd-b7cb-a379b9dd4fd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e0fac3-5df8-42a4-9daf-008058f3bf2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_jetpack_tengereszet_katonasg","timestamp":"2021. május. 04. 11:36","title":"Videó: Jetpackkel repült egy hajóra egy brit katona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A parlament június elején már szavazhat is a büdzséről.","shortLead":"A parlament június elején már szavazhat is a büdzséről.","id":"20210504_A_kormany_benyujtotta_Magyarorszag_2022es_koltsegveteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9174010-9944-4bde-bef5-5139e90fd0c0","keywords":null,"link":"/kkv/20210504_A_kormany_benyujtotta_Magyarorszag_2022es_koltsegveteset","timestamp":"2021. május. 04. 13:17","title":"Benyújtotta a kormány Magyarország 2022-es költségvetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f60eb2-c27e-4ab7-8ff9-c7c441e35272","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Május 3-ig már több mint 4,2 millió ilyen igazolványt gyártottak le.","shortLead":"Május 3-ig már több mint 4,2 millió ilyen igazolványt gyártottak le.","id":"20210504_vedettsegi_igazolvany_koncert_fesztival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87f60eb2-c27e-4ab7-8ff9-c7c441e35272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e7808f-fb31-4fe5-abdd-d6017d4c0544","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_vedettsegi_igazolvany_koncert_fesztival","timestamp":"2021. május. 04. 15:40","title":"Augusztusig fesztiválokhoz és koncertekhez is szükség lehet a védettségi igazolványra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6ca4b0f-2fe8-4fd8-9e38-f0cffa5e58f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"2020 nem az az év volt, amikor az autógyárak túl sok sikertörténetről számolhattak be, hiszen a legtöbbjük jelentős eladáscsökkenést könyvelt el. Mindezek ellenére a vezetőségekben ülők többségében nem kerestek emiatt rosszabbul.","shortLead":"2020 nem az az év volt, amikor az autógyárak túl sok sikertörténetről számolhattak be, hiszen a legtöbbjük jelentős...","id":"20210504_Mennyit_kerestek_a_legnagyobb_autogyarak_vezetoi_tavaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6ca4b0f-2fe8-4fd8-9e38-f0cffa5e58f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fecfac2-8ed2-4da2-93eb-6243306fd67d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210504_Mennyit_kerestek_a_legnagyobb_autogyarak_vezetoi_tavaly","timestamp":"2021. május. 04. 16:09","title":"Mennyit kerestek a legnagyobb autógyárak vezetői tavaly?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d9978a-4c1e-4b23-acf7-307695b786fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erről megállapodás is született.","shortLead":"Erről megállapodás is született.","id":"20210505_gvh_versenyhatosag_miniszterelnokseg_kozbeszerzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46d9978a-4c1e-4b23-acf7-307695b786fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ecbbe54-bc2e-45ab-be15-c8c8c639338f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_gvh_versenyhatosag_miniszterelnokseg_kozbeszerzes","timestamp":"2021. május. 05. 14:35","title":"Együttműködik a GVH és a Miniszterelnökség a közbeszerzési kartellek feltárása érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]