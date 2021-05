Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"06d57d5d-406c-4dee-90fd-15dda0c1e94b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Nehéz megjósolni, hogyan ér véget minden idők legértékesebb válása. Bill és Melinda Gates vagyonának megosztása jóval bonyolultabb lehet, mint az Amazon alapítójáé, az viszont biztosra vehető, hogy MacKenzie Scotthoz hasonlóan Bill Gates volt felesége is jócskán szán a hirtelen érkező vagyonból jótékonyságra.","shortLead":"Nehéz megjósolni, hogyan ér véget minden idők legértékesebb válása. Bill és Melinda Gates vagyonának megosztása jóval...","id":"20210504_Bill_Gates_Melinda_Gates_Microsoft_valas_alapitvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06d57d5d-406c-4dee-90fd-15dda0c1e94b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455cd6b2-bdb8-4625-8043-98dcbf7b9049","keywords":null,"link":"/kkv/20210504_Bill_Gates_Melinda_Gates_Microsoft_valas_alapitvany","timestamp":"2021. május. 04. 17:55","title":"Bill és Melinda Gates válóperében 39 ezer milliárd forintnyi vagyon a tét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b33e1e32-df21-4cdd-8640-232e19a10985","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság alelnöke szerint túl kicsi a KESMA ahhoz, hogy fel tudjanak lépni ellene.","shortLead":"Az Európai Bizottság alelnöke szerint túl kicsi a KESMA ahhoz, hogy fel tudjanak lépni ellene.","id":"20210503_jourova_kesma_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b33e1e32-df21-4cdd-8640-232e19a10985&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3bf2acc-dac3-4863-b4fa-4d1df5fa244b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210503_jourova_kesma_","timestamp":"2021. május. 03. 17:36","title":"Vera Jourová: Nem találunk fogást a KESMA-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c29a67-5c43-4b41-b677-f86c398dcaa8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Totemben két hétfős celebcsapat csap össze.



","shortLead":"A Totemben két hétfős celebcsapat csap össze.



","id":"20210505_Uj_valosagshowval_jelentkezik_Ordog_Nora_a_TV2n","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43c29a67-5c43-4b41-b677-f86c398dcaa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e892cf-b948-4aa3-903d-0c706ed6bc52","keywords":null,"link":"/elet/20210505_Uj_valosagshowval_jelentkezik_Ordog_Nora_a_TV2n","timestamp":"2021. május. 05. 09:24","title":"Új valóságshow-val jelentkezik Ördög Nóra a TV2-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca2fa0b-26b1-40f5-83ae-2fcc09063f8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most animációkkal tudhatjuk meg a választ a leggyakrabban felmerülő kérdésekre arról, mire is jó a védettségi igazolvány.","shortLead":"Most animációkkal tudhatjuk meg a választ a leggyakrabban felmerülő kérdésekre arról, mire is jó a védettségi...","id":"20210504_gyorfi_pal_mtu_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fca2fa0b-26b1-40f5-83ae-2fcc09063f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e42e6434-8034-4045-93ec-b7a1bd40ca70","keywords":null,"link":"/elet/20210504_gyorfi_pal_mtu_video","timestamp":"2021. május. 04. 20:48","title":"Győrfi Pállal magyarázza el a korlátozásokat a Magyar Turisztikai Ügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bc11bae-3527-4f2f-ae2e-23fce5877af0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Hosszú Menetelés 5B nevű űrrakéta jelenleg 300 km-es magasságban kering a Föld körül, és egyre közelebb kerül a légkörhöz. A szakemberek szerint azonban nem biztos, hogy minden darabja elég majd.","shortLead":"A kínai Hosszú Menetelés 5B nevű űrrakéta jelenleg 300 km-es magasságban kering a Föld körül, és egyre közelebb kerül...","id":"20210504_kina_urraketa_long_march_5b_hosszu_meneteles_5b_becsapodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bc11bae-3527-4f2f-ae2e-23fce5877af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe722ca1-912e-4b62-8103-9d4513777c7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_kina_urraketa_long_march_5b_hosszu_meneteles_5b_becsapodas","timestamp":"2021. május. 04. 10:42","title":"Tudósok attól félnek, lakott területen is becsapódhatnak a kínai űrrakéta darabjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ce24fe-f626-4607-9cc2-c07a8f8ec9ce","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"És ide is jöhetnek a horvátországiak. Erről szerdán állapodott meg a két ország. Ha van igazolvány, nem kell vesződni a teszteléssel és a karanténnal. A megállapodás ezen a héten lép életbe.","shortLead":"És ide is jöhetnek a horvátországiak. Erről szerdán állapodott meg a két ország. Ha van igazolvány, nem kell vesződni...","id":"20210505_koronavirus_oltas_vakcina_oltasigazolvany_utazas_horvatorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1ce24fe-f626-4607-9cc2-c07a8f8ec9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"631383e1-93c0-4143-b31a-79ef0f78dada","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_koronavirus_oltas_vakcina_oltasigazolvany_utazas_horvatorszag","timestamp":"2021. május. 05. 16:50","title":"Lehet majd Horvátországba utazni a hazai oltásigazolvánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7779dbf-4266-4073-b66a-dc04dc5b17ff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy új-zélandi könyvfesztiválnak évek óta az egyik legnépszerűbb programja volt a Harry Potter-regényekről szóló kvíz, de idén inkább nem rendezik meg az írónő transzneműekról szóló megjegyzései miatt.","shortLead":"Egy új-zélandi könyvfesztiválnak évek óta az egyik legnépszerűbb programja volt a Harry Potter-regényekről szóló kvíz...","id":"20210504_Lefujtak_egy_nepszeru_Harry_Potterkvizt_J_K_Rowling_transzfobiajara_hivatkozva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7779dbf-4266-4073-b66a-dc04dc5b17ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba2e1c7-b54c-4abb-86e5-8ac4d80b76e2","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_Lefujtak_egy_nepszeru_Harry_Potterkvizt_J_K_Rowling_transzfobiajara_hivatkozva","timestamp":"2021. május. 04. 12:43","title":"Lefújtak egy népszerű Harry Potter-kvízt J. K. Rowling transzfóbiájára hivatkozva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6587484-4b33-48c3-aea9-8954249282de","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az üzlettel a zenekar kiadója is jól járhat.","shortLead":"Az üzlettel a zenekar kiadója is jól járhat.","id":"20210504_Red_Hot_Chili_Peppers_jogdij_Hipgnosis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6587484-4b33-48c3-aea9-8954249282de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb45e624-3dbc-46bb-9bae-221ff5183bf3","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_Red_Hot_Chili_Peppers_jogdij_Hipgnosis","timestamp":"2021. május. 04. 11:15","title":"A Red Hot Chili Peppers 140 millió dollárért adja el dalainak jogait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]