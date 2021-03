Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus az egyes bűncselekménytípusokra is hatással volt.","shortLead":"A koronavírus az egyes bűncselekménytípusokra is hatással volt.","id":"20210329_baleset_csalas_jarvany_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42eb09a1-569d-4556-bf13-fc587da2e9ab","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_baleset_csalas_jarvany_rendorseg","timestamp":"2021. március. 29. 16:21","title":"Balesetből kevesebb, csalásból sokkal több lett a járvány első évében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed23aca2-974e-4a29-a34f-53ef6f222026","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SpaceX Csillaghajójának prototípusa, az SN11 gond nélkül érte el a 10 kilométeres magasságot, utána viszont beütött a baj.","shortLead":"A SpaceX Csillaghajójának prototípusa, az SN11 gond nélkül érte el a 10 kilométeres magasságot, utána viszont beütött...","id":"20210330_spacex_starship_sn11_prototipus_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed23aca2-974e-4a29-a34f-53ef6f222026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73aabc02-da67-47b9-b7e2-f2e4fc352bdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_spacex_starship_sn11_prototipus_teszt","timestamp":"2021. március. 30. 20:33","title":"Megsemmisült a SpaceX negyedik Csillaghajója is – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ff4ce7a-af71-4d4e-a16a-ee28c3d9ba9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többször is megvádolták már a legnépszerűbb zenei streamingszolgáltatót, hogy nem fizet eleget a művészeknek, akiknek dalait elérhetővé teszi. A Spotify egy új weboldallal próbálja bizonyítani, alaptalanok ezek a vádak.","shortLead":"Többször is megvádolták már a legnépszerűbb zenei streamingszolgáltatót, hogy nem fizet eleget a művészeknek, akiknek...","id":"20210331_spotify_loud_and_clear_zenei_jogdijak_elosztasa_eloadok_mennyit_kapnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ff4ce7a-af71-4d4e-a16a-ee28c3d9ba9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5249dc05-cd05-4b09-981d-f0e656543cfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_spotify_loud_and_clear_zenei_jogdijak_elosztasa_eloadok_mennyit_kapnak","timestamp":"2021. március. 31. 10:03","title":"Érdekes weboldallal öntene tiszta vizet a pohárba a Spotify","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90be225a-8443-499d-bec6-0e4c6278ea69","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy rendkívüli körülményekről született rendkívüli könyvet adaptáltak a filmvászonra a Russo-fivérek. Főszerepben a Pókember filmekből ismert Tom Holland.","shortLead":"Egy rendkívüli körülményekről született rendkívüli könyvet adaptáltak a filmvászonra a Russo-fivérek. Főszerepben...","id":"202112_film__harmas_hatas_cherry_azelveszett_artatlansag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90be225a-8443-499d-bec6-0e4c6278ea69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6d79ca-62a7-4063-b2d3-935a71bc7ae7","keywords":null,"link":"/360/202112_film__harmas_hatas_cherry_azelveszett_artatlansag","timestamp":"2021. március. 30. 14:00","title":"A szuperhősöket traumatizált bankrablóra cserélték a Marvel-filmek sikerrendezői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7365eb1-d6a5-4b54-bd71-c9a846c36e62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rektor szerint bírjuk ki ezt a másfél hónapot és akkor lesz egy nagyon szép nyarunk.","shortLead":"A rektor szerint bírjuk ki ezt a másfél hónapot és akkor lesz egy nagyon szép nyarunk.","id":"20210329_Merkely_jarvany_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7365eb1-d6a5-4b54-bd71-c9a846c36e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584e463c-7c49-46f2-9163-720b52879b6b","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_Merkely_jarvany_oltas","timestamp":"2021. március. 29. 20:58","title":"Merkely: Másfél hónap van még a járványból, utána jelentősen csökkenni fognak a számok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0559958c-124e-4916-965c-8efa331fac11","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A palackot dobó mercedeses bemutatott egy jobbról előzést is az eset után.","shortLead":"A palackot dobó mercedeses bemutatott egy jobbról előzést is az eset után.","id":"20210329_buntetofekezes_palack_M3_as_autopalya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0559958c-124e-4916-965c-8efa331fac11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1872f03-a467-4ece-9e4e-320e49c73920","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_buntetofekezes_palack_M3_as_autopalya","timestamp":"2021. március. 29. 20:10","title":"Büntetőfékezés után röpült egy palack az M3-as autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886c7afb-dd6c-4b48-8e6f-d2526b1f2782","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Több hónap csúszással tették közzé a határozatot.","shortLead":"Több hónap csúszással tették közzé a határozatot.","id":"20210330_nepszavazas_epitesi_tilalom_strand","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=886c7afb-dd6c-4b48-8e6f-d2526b1f2782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf64a22d-d66e-4c32-b03d-00c78d30bec9","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_nepszavazas_epitesi_tilalom_strand","timestamp":"2021. március. 30. 20:31","title":"Nem lesz népszavazás arról, hogy legyen-e építési tilalom a strandokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a5b731-15df-4185-8181-4e0db7a642ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy operatőrt szándékosan elgázoltak, egy másik sajtóst pedig megütöttek és megrugdaltak. A kormány tehetetlen.","shortLead":"Egy operatőrt szándékosan elgázoltak, egy másik sajtóst pedig megütöttek és megrugdaltak. A kormány tehetetlen.","id":"20210329_ujsagirokra_tamado_holland_protestansok_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65a5b731-15df-4185-8181-4e0db7a642ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de3b9c99-0c11-4244-98dc-1bf1295252fb","keywords":null,"link":"/elet/20210329_ujsagirokra_tamado_holland_protestansok_koronavirus","timestamp":"2021. március. 29. 15:54","title":"Újságírókra támadtak a lezárások ellen tiltakozó holland protestánsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]