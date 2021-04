Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e03c41fc-e6be-425b-bf73-805d5fa77f4a","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nagyjából hatezer milliárd forintot kér a magyar kormány az EU Helyreállítási Alapjából, a válságkezelésre szánt pénzek nagy részét az építőiparban költenék el, de az energetikával és digitális szolgáltatásokkal foglalkozó cégek is készülhetnek a pályázatokra, sőt, egy jelentős vasúti- és HÉV-kocsi-beszerzést is ebből a keretből finanszíroznának. De az orvosok fizetésemelésére is innen jutna pénz. Már ha jók a számok.","shortLead":"Nagyjából hatezer milliárd forintot kér a magyar kormány az EU Helyreállítási Alapjából, a válságkezelésre szánt pénzek...","id":"20210421_helyreallitasi_terv_eu_valsagkezeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03c41fc-e6be-425b-bf73-805d5fa77f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd684bb-1b70-475f-934c-ee38990455fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210421_helyreallitasi_terv_eu_valsagkezeles","timestamp":"2021. április. 21. 16:00","title":"Megnéztük, mire megy el az a hatezer milliárd, amit a kormány az EU-tól kért a járvány utáni helyreállításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"557b648c-3bf3-4fb6-9cf6-fdac38effedc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy új beruházással ötödével több Nissin instant tésztaleves készülhet a kecskeméti gyárban, és háromszor annyit tudnak tárolni belőle.","shortLead":"Egy új beruházással ötödével több Nissin instant tésztaleves készülhet a kecskeméti gyárban, és háromszor annyit tudnak...","id":"20210422_Tamogatas_kormany_japan_Nissin_Foods_Kecskemet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=557b648c-3bf3-4fb6-9cf6-fdac38effedc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99abc555-bf39-4278-bfad-2bd4af827312","keywords":null,"link":"/kkv/20210422_Tamogatas_kormany_japan_Nissin_Foods_Kecskemet","timestamp":"2021. április. 22. 11:23","title":"Félmilliárdot ad a kormány, hogy még több instant tésztaleves készülhessen Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A jövő évtől az MR Közösségi Lakásalap Nonprofit Kft. lesz a lakások kezelője és bérbeadója. El is adhatja őket.\r

\r

","shortLead":"A jövő évtől az MR Közösségi Lakásalap Nonprofit Kft. lesz a lakások kezelője és bérbeadója. El is adhatja őket.\r

\r

","id":"20210421_Karitativ_szervezet_eszkozkezelo_allami_berlakas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83604d02-360f-4aab-a41f-ae998976509b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210421_Karitativ_szervezet_eszkozkezelo_allami_berlakas","timestamp":"2021. április. 21. 15:23","title":"Ismeretlen karitatív szervezet kapja meg a korábbi eszközkezelő után megmaradt állami bérlakásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4ab5d42-9a02-4135-aaf2-7739ba785c45","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sebességkorlátozás, előjelző autók, fényjelzés, terelőkúpok – mindet figyelmen kívül hagyta a vétkes sofőr.

","shortLead":"Sebességkorlátozás, előjelző autók, fényjelzés, terelőkúpok – mindet figyelmen kívül hagyta a vétkes sofőr.

","id":"20210422_kozutkezelo_energiaelnyelo_modul_m1_baleset_kamion","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4ab5d42-9a02-4135-aaf2-7739ba785c45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5b8f42-594f-4835-9063-7192c3f3dbb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_kozutkezelo_energiaelnyelo_modul_m1_baleset_kamion","timestamp":"2021. április. 22. 12:53","title":"Letarolta a közútkezelő járművét egy kamion az M1-esen – videó a helyszínről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e197577-af10-48d1-a013-719d7d0a0405","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Őszig is kitolhatja a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet végét a kormány. Ennek lehetnek politikai hozadékai is, de alapjaiban érinti az egészségügyben és rendvédelmi szerveknél dolgozók életét is. ","shortLead":"Őszig is kitolhatja a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet végét a kormány. Ennek lehetnek politikai...","id":"20210422_veszelyhelyzet_oktober_orbankormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e197577-af10-48d1-a013-719d7d0a0405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3d855c-5e74-4a39-bd9f-43cbfc532765","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_veszelyhelyzet_oktober_orbankormany","timestamp":"2021. április. 22. 14:30","title":"Októberig nem lehet tüntetni, de bulizni igen? Ingyen parkolunk? Összeszedtük, mi jöhet a veszélyhelyzet kitolásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb72c321-380f-4953-be9b-674a30db2cc6","c_author":"HVG","category":"360","description":"A koronavírus elleni oltás kampányához is hasznos adalék lehet a Kaliforniai Egyetem egyik kutatási eredménye, amelyet nemrég hoztak nyilvánosságra.","shortLead":"A koronavírus elleni oltás kampányához is hasznos adalék lehet a Kaliforniai Egyetem egyik kutatási eredménye, amelyet...","id":"202116_oltasdiszkriminacio_inkabb_nok_inkabb_notol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb72c321-380f-4953-be9b-674a30db2cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2f73e5-48d2-4b13-b8db-95477bea9665","keywords":null,"link":"/360/202116_oltasdiszkriminacio_inkabb_nok_inkabb_notol","timestamp":"2021. április. 22. 16:00","title":"Kiderült, hogy jobban elfogadjuk a védőoltást, ha nő az orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89710815-995b-44f2-82a0-c76c7d520fb3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Napok óta az oltásszámokat figyelik, a 3 és fél millió bemondására várnak a vendéglősök, ekkor nyithatják meg teraszaikat. Körbejártuk szerdán Budapest belvárosát és lefotóztuk, hogyan készülnek a helyek a nyitásra. Az asztalok és székek már kint állnak, beindult a nagytakarítás, hétvégére már csak a jó időt kellene elintézni.","shortLead":"Napok óta az oltásszámokat figyelik, a 3 és fél millió bemondására várnak a vendéglősök, ekkor nyithatják meg...","id":"20210421_terasz_nyitasi_elokeszuletek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89710815-995b-44f2-82a0-c76c7d520fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"893b8ec7-19ca-45cc-b76c-25efc7b87cb3","keywords":null,"link":"/kkv/20210421_terasz_nyitasi_elokeszuletek","timestamp":"2021. április. 21. 19:00","title":"Épülnek a teraszok, kikerültek az asztalok - így készül a nyitásra az éledező Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Házasodik Mészáros Lőrinc, tömeges letartóztatások Oroszországban az Alekszej Navalnij melletti tüntetéseken. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Házasodik Mészáros Lőrinc, tömeges letartóztatások Oroszországban az Alekszej Navalnij melletti tüntetéseken. A hvg360...","id":"20210422_Radar360_Visszautasitott_vakcinak_es_uj_klimacelok_az_EUban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"924dc08c-9a46-4c9a-84a0-f7dca945bef6","keywords":null,"link":"/360/20210422_Radar360_Visszautasitott_vakcinak_es_uj_klimacelok_az_EUban","timestamp":"2021. április. 22. 07:50","title":"Radar360: Visszautasított vakcinák és új klímacélok az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]