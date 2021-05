Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f6b0935b-bde4-47bc-baae-5209d5bc61bd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes egyik dalából sok erőt merített a tudós, amikor nehézségekkel szembesült. ","shortLead":"Az énekes egyik dalából sok erőt merített a tudós, amikor nehézségekkel szembesült. ","id":"20210508_Zoran_talalkozott_nagy_rajongojaval_Kariko_Katalinnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6b0935b-bde4-47bc-baae-5209d5bc61bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3bfb173-beed-4216-b130-f04428d72188","keywords":null,"link":"/kultura/20210508_Zoran_talalkozott_nagy_rajongojaval_Kariko_Katalinnal","timestamp":"2021. május. 08. 14:06","title":"Zorán találkozott nagy rajongójával, Karikó Katalinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da290ec-0876-4c13-bc7b-c42f8d51ca36","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kérelem beadására korábban a cseh képviselőház szólította fel az Andrej Babis vezette koalíciós kormányt","shortLead":"A kérelem beadására korábban a cseh képviselőház szólította fel az Andrej Babis vezette koalíciós kormányt","id":"20210509_oroszorszag_csehorszag_karterites_vrbeticei_robbanas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9da290ec-0876-4c13-bc7b-c42f8d51ca36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"632db687-53e2-45c7-b9c2-7ec8440ca8b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210509_oroszorszag_csehorszag_karterites_vrbeticei_robbanas","timestamp":"2021. május. 09. 12:45","title":"Prága kártérítést fog kérni Moszkvától a vrbeticei robbanásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"008d374b-9a94-41ec-854f-3f640aa91a1b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A biokémikust az Emberi Méltóság Tanácsa tüntette ki.","shortLead":"A biokémikust az Emberi Méltóság Tanácsa tüntette ki.","id":"20210508_Kariko_Katalin_olyan_elodok_nyomdokaiba_lepett_mint_Semmelweis_Ignac_vagy_SzentGyorgyi_Albert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=008d374b-9a94-41ec-854f-3f640aa91a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e93b544-2cb4-4e29-8b9c-307d3af9be1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210508_Kariko_Katalin_olyan_elodok_nyomdokaiba_lepett_mint_Semmelweis_Ignac_vagy_SzentGyorgyi_Albert","timestamp":"2021. május. 08. 08:20","title":"„Karikó Katalin olyan elődök nyomdokaiba lépett, mint Semmelweis Ignác vagy Szent-Györgyi Albert”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06c25b93-df63-44e4-b43a-b875a5e021a9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A függetlenek közül a legtöbb szavazatra Niko Omilana tett szert a polgármesterválasztáson, pedig eleve csak poénból indult el.","shortLead":"A függetlenek közül a legtöbb szavazatra Niko Omilana tett szert a polgármesterválasztáson, pedig eleve csak poénból...","id":"20210509_Megnyerte_az_egyeb_kategoriat_a_botranyhos_viccjelolt_a_londoni_valasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06c25b93-df63-44e4-b43a-b875a5e021a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30bd12d3-b3cd-423e-a2d0-612617b58fa0","keywords":null,"link":"/elet/20210509_Megnyerte_az_egyeb_kategoriat_a_botranyhos_viccjelolt_a_londoni_valasztason","timestamp":"2021. május. 09. 14:55","title":"Megnyerte az „egyéb” kategóriát a botrányhős viccjelölt a londoni választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d57d5d-406c-4dee-90fd-15dda0c1e94b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Melinda Gates 2019 óta egyeztetett több ügyvédi irodával házassága lezárásáról.","shortLead":"Melinda Gates 2019 óta egyeztetett több ügyvédi irodával házassága lezárásáról.","id":"20210509_Mar_evek_ota_zajlott_Bill_Gatesek_valasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06d57d5d-406c-4dee-90fd-15dda0c1e94b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6632559-d742-4a1e-879d-f6a9d6315098","keywords":null,"link":"/vilag/20210509_Mar_evek_ota_zajlott_Bill_Gatesek_valasa","timestamp":"2021. május. 09. 21:40","title":"Már évek óta zajlott Bill Gatesék válása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c00dfd43-29e9-4cf6-8d31-e4c64514071d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A dokumentumok között összeesküvés-elméletekről írt levelek vannak.","shortLead":"A dokumentumok között összeesküvés-elméletekről írt levelek vannak.","id":"20210508_Az_FBI_nyilvanossagra_hozta_a_Kurt_Cobainaktat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c00dfd43-29e9-4cf6-8d31-e4c64514071d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209d0d19-d283-40ce-8936-4aa21928495d","keywords":null,"link":"/kultura/20210508_Az_FBI_nyilvanossagra_hozta_a_Kurt_Cobainaktat","timestamp":"2021. május. 08. 10:46","title":"Az FBI nyilvánosságra hozta a Kurt Cobain-aktát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b95431-9cbe-48cc-8f69-a57116a8acb8","c_author":"HVG","category":"360","description":"A termékelhelyezés után megjelent a termékáthelyezés is. Mesterséges intelligencia segítségével feltűnés nélkül ki lehet cserélni a filmekben, videóklipekben megbújó termékeket. ","shortLead":"A termékelhelyezés után megjelent a termékáthelyezés is. Mesterséges intelligencia segítségével feltűnés nélkül ki...","id":"202118_intelligens_reklam_helyezd_ujra_sam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86b95431-9cbe-48cc-8f69-a57116a8acb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00437383-82f1-49b7-a775-0bd9e02ad566","keywords":null,"link":"/360/202118_intelligens_reklam_helyezd_ujra_sam","timestamp":"2021. május. 08. 13:40","title":"Utólag tehetnek be reklámtárgyakat a filmekbe, sőt évente cserélgethetik azokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6f9683-984d-4dd6-a874-d410398c0042","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ausztria a legjobb úton van afelé, hogy kövesse a magyar és a lengyel példát, azaz kiüresítse a jogállamot. Erre hívja fel a figyelmet a legolvasottabb német újság kommentárja, miután az osztrák Alkotmánybíróság kénytelen volt a köztársasági elnök segítségét kérni, mert a pénzügyminiszter nem volt hajlandó kiadni a törvényhozás vizsgáló bizottságának az Ibiza-botránnyal kapcsolatos aktákat.","shortLead":"Ausztria a legjobb úton van afelé, hogy kövesse a magyar és a lengyel példát, azaz kiüresítse a jogállamot. Erre hívja...","id":"20210508_Suddeutsche_Zeitung_Szegeny_Ausztria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e6f9683-984d-4dd6-a874-d410398c0042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541c3c4c-fe96-459c-93a1-862161cdc7dc","keywords":null,"link":"/360/20210508_Suddeutsche_Zeitung_Szegeny_Ausztria","timestamp":"2021. május. 08. 09:00","title":"Süddeutsche Zeitung: Kurz Orbánt másolja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]