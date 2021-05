Nehéz megjósolni, hogyan ér véget minden idők legértékesebb válása. Bill és Melinda Gates vagyonának megosztása jóval bonyolultabb lehet, mint az Amazon alapítójáé, az viszont biztosra vehető, hogy MacKenzie Scotthoz hasonlóan Bill Gates volt felesége is jócskán szán a hirtelen érkező vagyonból jótékonyságra.

130 milliárd dollár, napi árfolyamon 39 ezer milliárd forint a tét a világ legvagyonosabb házaspárjának válóperében: Bill és Melinda Gates hétfőn nyújtott be válókeresetet egy Washington állambeli bíróságon. A pár 27 év házasság és három gyerek felnevelése után, kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva kérte a frigy megszüntetését, ezzel pedig egy olyan folyamat veheti kezdetét, amelynek a végét nehéz megjósolni.

Melinda French és Bill Gates útjai 1987-ben találkoztak. Gates már ekkor is jó partinak számított: miután a 12 évvel korábban általa és gyerekkori barátja, Paul Allen által alapított Microsoft részvényeit 1986-ban bevezették a tőzsdére, Gates a legfiatalabb milliárdos lett.

Melindával közös szenvedélyük a programozás volt, amellyel a dallasi lány még a középiskolában kezdett foglalkozni. Tanulmányait ez után a Duke-on folytatta, ahol öt év alatt programozói és közgazdász diplomát is szerzett. Ez után került egy MBA-program keretében a Microsofthoz, ahol a hét felvett közül ő volt a legfiatalabb és az egyetlen nő – erről Mike Slade, a Microsoft volt marketingvezetője beszélt a Netflix Minden, ami Bill Gates című dokumentumfilm-sorozatában. Melinda gyorsan lépett előre a ranglétrán, nem sokkal később már a termékfejlesztésekért felelve több száz ember főnöke lett, később pedig olyan multimédiás projektekért felelt, mint az Expedia elindítása.

A vezérigazgató és a fiatal munkatárs még 1987-ben egy New York-i céges rendezvényen találkoztak, ahol a vacsorán véletlenül egymás mellé ültek. Hónapokkal később találkoztak újra, ekkor már a vermonti cég parkolójában, ahol véletlenül egymás mellé parkoltak. Bill Gates ekkor hívta randevúra kilenc évvel fiatalabb kollégáját.

A kapcsolatot az elején egyikük sem vette igazán komolyan: „neki barátai voltak, nekem meg a Microsoft” – mondta erről Bill Gates a dokumentumfilmben. A házasságkötés is sokáig váratott magára, Melinda Gates szerint ebben komoly szerepe volt annak, hogy nem mertek elköteleződni. „Egyszer bementem a hálószobába, és azt láttam, hogy a filctáblára érveket írt fel a házasságkötés mellett és ellene” – mesélte a Netflixnek.

Hamar kiderült az is, hogy nemcsak a matematika, a puzzle és a programozás a közös szenvedélyük, hanem a jótékonykodás is. Még jegyesek voltak, amikor ellátogattak Afrikába. „Mindenbe beleszerettünk, amit láttunk, de főleg az emberekbe. De egy sor kérdést tettünk fel magunknak arról: mi történik itt?” – idézte fel Melinda Gates 2016-ban. Ezen az úton egy kérdéssort is kitöltöttek arról, milyen értékeket tartanak fontosnak, ez alapján döntöttek úgy, hogy a Microsoftból származó jövedelmük jelentős részét társadalmi célokra fordítják majd.

A pár 1994-ben házasodott össze Hawaii Maui szigetén, az exkluzív eseményre akkori hírek szerint egymillió dollárt költöttek – ennek jelentős részét nem a torta tette ki, hanem az, hogy biztosítsák az esemény zavartalanságát. Így nemcsak a lagzinak helyet adó luxusszálloda összes szobáját vették ki, de kibérelték a szigeten elérhető összes helikoptert is.

Microsoft helyett alapítvány

Nem sokkal a házasságkötés után alakult meg a házaspár jótékonysággal foglalkozó szervezete, azóta több mint 29 milliárd dollárt adakoztak, az alapítvány vagyonát ma 50 milliárdra teszik.

Gates ideje egyre nagyobb részét fordította az alapítványi munkára. Visszavonulása már 2000-ben megkezdődött: ekkor adta át a vezérigazgatói tisztséget Steve Ballmernek. 2008-tól a napi operatív munkától is visszavonult, hogy több ideje maradjon az alapítványára. 2014-ben a Microsoft elnökségét is átadta Satya Nadellának, azóta – 2020-ig – igazgatósági tagként működött közre a vállalat munkájában.

Bár a házassághoz hasonlóan az alapítványban is fontosnak tartották a két fél közötti egyenlőséget, Melinda úgy érezte, háttérbe szorult. Ezért 2006-ban átszervezték az alapítvány működését, amely ekkor új nevet is kapott: Willam H. Gates helyett azóta Bill és Melinda Gates Alapítvány. Melinda Gates a munkamegosztásról így beszélt a Netflixnek: „Bill remek abban, hogy fejlesszen egy vécét. De nem gondol bele például abba, hogy azt a vécét úgy kell fejleszteni, hogy oda egy anyuka be tudja vinni a kisgyerekét is.”

A vécé nem légből kapott példa: az alapítvány egyik fontos projektje a higiénikus illemhelyek fejlesztése és telepítése a világ elmaradott részein. Az alapítvány ezen túl számtalan oktatási, egészségügyi kezdeményezést indított, ugyanakkor aktív a koronavírus leküzdésében is: eddig több mint 1,75 milliárd dollárnyi felajánlást tettek a járvány leküzdésére, ennek részeként 100 millió vakcinát ajánlottak fel szegényebb országok számára.

Gates a Covid–19-világjárvány kirobbanása idején, tavaly márciusban azzal lépett vissza a Microsoft igazgatóságából, hogy több időt szánna filantróp célokra. Ugyanekkor mondott le a Berkshire Hathaway befektetési cég igazgatóságában betöltött pozíciójáról is.

A Berkshire Hathaway alapítójához, Warren Buffetthez régi barátság fűzi, 2010-ben együtt indítottak el egy másik jótékonysági kezdeményezést is. A Giving Pledge célja az, hogy rávegye a világ leggazdagabb üzletembereit arra, vagyonuk legalább felét ajánlják fel jótékony célokra. A kezdeményezéshez már több mint kétszázan csatlakoztak, köztük Mark Zuckerberg, Jeff Bezos és volt felesége, MacKenzie Scott is. Mint azt a Marketwatch tavalyi, a kezdeményezés tizedik évfordulójára írt cikkében megjegyzi: a probléma csak annyi, hogy a tőzsde szárnyalása miatt a gazdagok vagyona sokkal gyorsabb tempóban nő, mint a felajánlásoké, így az 50 százalékos vállalástól többen már igen messze kerültek.

Melinda Gates is aktív a közös alapítványon kívül: 2015-ben alapította meg a Pivotal Ventures befektetési céget, amely a társadalmi egyenlőséget erősítő amerikai vállalkozásokat, kezdeményezéseket karol fel. Ennek keretében MacKenzie Scott-tal is együttműködik: a női esélyegyenlőséget segítő pályázatuk keretében 40 millió dollárt osztanak szét.

Mi lesz a vagyonnal?

A felek azt ígérik, hogy a közösen irányított Bill és Melinda Gates Alapítvány működése változatlan marad a válás után is. A vagyonmegosztás azonban már jóval trükkösebb kérdés. Bár Washington állam törvényei szerint a házasság idején szerzett vagyon közösnek számít, amelynek fele-felerészben tulajdonosa a férj és a feleség, ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy a vagyont két egyenlő részre kellene osztani a válás során.

A kérdés megválaszolását az is bonyolítja, hogy szemben az eddigi legértékesebb válóperrel, a két éve pereskedő Bezosékkal, itt a vagyon is többfelé oszlik meg. Amíg az Amazon alapítójának vagyonát jelentős részben cége részvényei tették ki, amelyek megosztása viszonylag egyszerű volt, Gates esetében kevesebb mint húsz százalékot tesznek ki a Microsoft részvényei. Persze ez sem kis pénz: a volt vezér a cég papírjainak mindössze 1,36 százalékát birtokolja, ám a jelenleg 1,88 ezer milliárd dollárra értékelt cég esetében is 26 milliárd dollárt jelent. Sok pénz került át az alapítványba, Gatesnek ezen túl a Cascade Investment nevű holdingban van érdekeltsége, amelyet szintén a Microsoft-részvények eladásából vagy a cégből szerzett osztalékokból alapított meg, és amelyen keresztül számtalan cégben van érdekeltsége.

Az biztos: ha felerészben osztják meg a vagyont, Melinda Gates 65 milliárd dolláros vagyonával a világ 16. leggazdagabb embere, egyben 3. legvagyonosabb nője lesz.