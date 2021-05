Összesen 39 ezer milliárd forint értékű vagyon felosztása a tét Bill és Melinda Gates válásánál, az egyik leglátványosabb tétel pedig, amelynek a sorsáról dönteni kell, a Washington állambeli házuk. Ezt a legalább 130 millió dollárra, azaz 38,5 milliárd forintra becsült értékű ingatlant mutatta be részletesen a CNN, de néhány éve mi is írtunk már az épületről. Arról egyelőre nem adtak ki semmilyen információt, hogy a válás után mi lesz a birtok sorsa.

Az Aranypolgár című film után Xanadu 2.0-nak elnevezett, 6100 négyzetméteres épületben 24 fürdőszoba van, hat konyha gondoskodik a vendégek étkezéséről, de egy saját moziterem is helyet kapott. Az úszómedence már sokkal szerényebb amerikai otthonokban is helyet kap, Gates-éknél annyival spékelték ezt meg, hogy víz alatti zene is szól benne. Ahogy a tapéták alatt elhelyezett hangszórókból is a vendégek kedvenc zejéne szólhat.

A meghívottakra egyébként is figyelnek: az érkezéskor mindenki kap egy kitűzőt, amivel ott tartózkodásuk alatt kommunikálnak a ház különböző részein elhelyezett szenzorok. Például be lehet állítani, hogy az adott vendég milyen hőmérsékletet és fényviszonyokat kedvel, így ahogy a ház különböző helyiségeibe lép, a környezet az igényeinek megfelelően alakul. De nem csak a modern technika, hanem a régi nagy emlékek kedvelői is megkapják, amit szeretnének, legalábbis a könyvtárban ott van egy eredeti Leonardo da Vinci-kézirat.

Bill Gates kedvenc juharfáját 24 órában monitorozza egy rendszer, hogy a szárazság bármely jelére vizet kapjon. A birtokon átmegy egy folyó is, a tópartra pedig korábban a Karib-térségből hoztak homokot, de azóta inkább hawaii homokra cserélték.