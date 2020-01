Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87fa2f44-f37e-4cae-bb37-322d6f2b3acc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A múltat ugyanolyan nehéz megérteni, mint a jövőt megmondani. A HVG jóslata: a következő évtized a 100 évvel ezelőtti régi történeteket fogalmazza újra, de minden gyorsabb, veszélyesebb és még inkább felhasználóbarát lesz. Ez sorozatunk 5. része, a téma a sport.","shortLead":"A múltat ugyanolyan nehéz megérteni, mint a jövőt megmondani. A HVG jóslata: a következő évtized a 100 évvel ezelőtti...","id":"20200115_19202020_sport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87fa2f44-f37e-4cae-bb37-322d6f2b3acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f4655b-46af-4112-bcc9-a9fb5f829ca5","keywords":null,"link":"/360/20200115_19202020_sport","timestamp":"2020. január. 15. 14:30","title":"1920–2020: Interpellálják-e a kormányt, ha Dzsudzsákék kikapnak Bulgáriától? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcbe0abe-1414-4c53-8b54-f17c5069dc66","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dokumentumból kiderül, hogy a néhai multimilliomos két magánszigetet használt a Virgin-szigeteken, ahol csaknem két évtizeden át csempészett és erőszakolt meg lányokat.\r

","shortLead":"A dokumentumból kiderül, hogy a néhai multimilliomos két magánszigetet használt a Virgin-szigeteken, ahol csaknem két...","id":"20200116_jeffrey_epstein_szexualis_ragadozo_vadirat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcbe0abe-1414-4c53-8b54-f17c5069dc66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d7c1eee-9b8d-41b2-8f34-51e3897e814e","keywords":null,"link":"/vilag/20200116_jeffrey_epstein_szexualis_ragadozo_vadirat","timestamp":"2020. január. 16. 05:47","title":"Szörnyeteg képe rajzolódik ki az Epstein ellen benyújtott vádiratból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0064bc80-ebf2-41f1-b134-a495f5c33ddf","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kiderült, hogy tényleg bővítik, és az is, merre. Ezzel valószínűleg elveszi a Budapest legnagyobb bevásárlóközpontja címet a Westendtől.","shortLead":"Kiderült, hogy tényleg bővítik, és az is, merre. Ezzel valószínűleg elveszi a Budapest legnagyobb bevásárlóközpontja...","id":"20200115_symmetryarena","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0064bc80-ebf2-41f1-b134-a495f5c33ddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf3dfe7-6bb7-4337-ab48-18d4fbb6f9fa","keywords":null,"link":"/360/20200115_symmetryarena","timestamp":"2020. január. 15. 13:00","title":"Másfélszeresére bővítik az Aréna Plázát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a7301ad-94f0-4b10-b60d-e58d65010272","c_author":"Nicolas Schmit","category":"gazdasag","description":"Az EU-ban még mindig túl sok dolgozót fenyeget az elszegényedés. E helyzet enyhítése érdekében olyan közös alapot kell találnunk, amely előmozdíthatja a bérmegállapítás magas szintű normáit – írja véleménycikkében Nicolas Schmit foglalkoztatásért és szociális jogokért felelős uniós biztos. ","shortLead":"Az EU-ban még mindig túl sok dolgozót fenyeget az elszegényedés. E helyzet enyhítése érdekében olyan közös alapot kell...","id":"20200114_nicolas_schmit_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a7301ad-94f0-4b10-b60d-e58d65010272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1c7ab9-2904-4461-92cc-00f1a1d8d309","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200114_nicolas_schmit_velemeny","timestamp":"2020. január. 14. 15:30","title":"Egységes keretet szeretne az uniós minimálbéreknek az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A NAV 443 millió forintnál is többet követel a furcsa nevű cégtől.","shortLead":"A NAV 443 millió forintnál is többet követel a furcsa nevű cégtől.","id":"20200114_Meszaros__Felcut_Kftre_kereszteltek_a_ceget_majd_elcsaltak_160_millio_forint_adot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1201707-6872-4e10-8151-b803d0f12628","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_Meszaros__Felcut_Kftre_kereszteltek_a_ceget_majd_elcsaltak_160_millio_forint_adot","timestamp":"2020. január. 14. 07:34","title":"Mészáros & Felcut Kft.-re keresztelték a céget, majd elcsaltak 160 millió forint adót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adac79e-c3fc-4a8b-b0b5-54145b13e2c3","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Első pillantásra ideálisnak tűnhet, ha a vezető egy barátját is a csapatában tudhatja. De néha több probléma adódik csupán ebből az egy munkakapcsolatból, mint a csapat többi részének menedzseléséből.","shortLead":"Első pillantásra ideálisnak tűnhet, ha a vezető egy barátját is a csapatában tudhatja. De néha több probléma adódik...","id":"20200114_Hol_a_hatar_Tiltott_zonak_baratsag_eseten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3adac79e-c3fc-4a8b-b0b5-54145b13e2c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d55259b-3560-4ee2-81c1-3f181ea886da","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200114_Hol_a_hatar_Tiltott_zonak_baratsag_eseten","timestamp":"2020. január. 14. 14:47","title":"Hol a határ? Tiltott zónák barátság esetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61441efb-0acf-4f73-bfd9-92a6ef9ba1c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De azt nem tudni, hogy a Voldemortként is ismert egykori kormánypárti képviselő tényleg bevonult-e.","shortLead":"De azt nem tudni, hogy a Voldemortként is ismert egykori kormánypárti képviselő tényleg bevonult-e.","id":"20200115_hadhazy_akos_mengyi_roland_voldemort_borton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61441efb-0acf-4f73-bfd9-92a6ef9ba1c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1de147c7-b2cc-42e6-9694-cfc48e19af40","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_hadhazy_akos_mengyi_roland_voldemort_borton","timestamp":"2020. január. 15. 08:10","title":"Hadházy szerint a volt fideszes Mengyinek szombaton kellett börtönbe vonulnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google olyan új modellt dolgozott ki, amellyel gyorsabban készíthetők időjárás-előrejelzések. A keresőcég szerint a számítást végző algoritmus percek alatt megmondja, milyen idő várható.","shortLead":"A Google olyan új modellt dolgozott ki, amellyel gyorsabban készíthetők időjárás-előrejelzések. A keresőcég szerint...","id":"20200114_idojaras_elorejelzes_google_algoritmus_mesterseges_intelligencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"398d57f6-58d4-4822-bd7f-f957603b1789","keywords":null,"link":"/tudomany/20200114_idojaras_elorejelzes_google_algoritmus_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. január. 14. 16:09","title":"Új időjárás-előrejelző rendszert dolgozott ki a Google, gyorsabb és pontosabb is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]