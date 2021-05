Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c0830271-b529-46ca-a64e-7eac36958f12","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"A Magno Studio Kft. a semmiből érkezett meg a kormányközeli üzletek közelébe. A társaság 2016-ban még csak 30 millió forintos nyereséget termelt, tavaly már több mint 1 milliárd forintot.\r

","shortLead":"A Magno Studio Kft. a semmiből érkezett meg a kormányközeli üzletek közelébe. A társaság 2016-ban még csak 30 millió...","id":"20210511_magno_studio_beszamolo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0830271-b529-46ca-a64e-7eac36958f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397e2525-11fe-4824-b890-e2144a48e536","keywords":null,"link":"/kkv/20210511_magno_studio_beszamolo","timestamp":"2021. május. 11. 06:54","title":"Milliárdos lett Rogán Cecília békásmegyeri panelba bejelentett üzleti partnere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48f63db3-c827-4922-b59b-0a344cbc6e39","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hódmezővásárhelyi vállalkozó dohánytermelő szövetkezete 570 millió forint támogatást kapott erdőtelepítésre. Tavaly az erdősítésre kapott pénzen túl 714 millió forintot utalt az államkincstár nekik dohányra.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi vállalkozó dohánytermelő szövetkezete 570 millió forint támogatást kapott erdőtelepítésre. Tavaly...","id":"20210511_Erdositesbe_fogott_a_Lazar_Janos_dohanyiparos_baratja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48f63db3-c827-4922-b59b-0a344cbc6e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b130275-f4ee-453a-91f0-f0e1f9b365d9","keywords":null,"link":"/kkv/20210511_Erdositesbe_fogott_a_Lazar_Janos_dohanyiparos_baratja","timestamp":"2021. május. 11. 12:37","title":"Erdősítésbe fogott Lázár János dohányiparos barátja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c160f1fd-d21f-47cb-86cb-11d4a997b130","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Hivatalosan eddig tizenhárom fogvatartott halt meg koronavírus miatt a hazai börtönökben, a Büntetés-Végrehajtás Országos Parancsnokságának tájékoztatása szerint mindannyian a tököli rabkórházban. Csakhogy a hvg.hu információja szerint az áldozatok között van a 2008-as pécsi kézigránátos gyilkosság miatt elítélt egyik férfi is, aki néhány éve azzal került be a hírekbe, hogy a sopronkőhidai fegyházban illegálisan készített videóit tette fel a netre. Két, egymástól független forrás is megerősítette lapunknak, hogy ő nem Tökölön, hanem egy budapesti kórházban halt meg. Ez úgy lehetséges, hogy amikor már beteg volt, büntetése félbeszakítását engedélyezte a börtön parancsnoka. Éppen ezért szerettük volna megtudni, hogy egészségügyi okokból hány büntetés-félbeszakítást engedélyeztek idén a börtönökben, ám ezt az adatot a BVOP nem árulja el.","shortLead":"Hivatalosan eddig tizenhárom fogvatartott halt meg koronavírus miatt a hazai börtönökben, a Büntetés-Végrehajtás...","id":"20210510_Koronavirusban_halt_meg_a_sopronkohidai_fegyhazbol_videozo_rab","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c160f1fd-d21f-47cb-86cb-11d4a997b130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae4a70c-9f0c-4c77-82d5-a41be0946527","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_Koronavirusban_halt_meg_a_sopronkohidai_fegyhazbol_videozo_rab","timestamp":"2021. május. 10. 11:45","title":"Covid a magyar börtönökben: Koronavírusban halt meg a sopronkőhidai fegyházból videózó rab is ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"227280a0-e2b5-4ab2-86b6-bb3d84bcdab8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel már hosszú ideje vezető szerepet tölt be a félvezetőgyártásban, pontosabban az értékesítés terén. Úgy tűnik, hogy a Samsung felkészült a trónfosztásra.","shortLead":"Az Intel már hosszú ideje vezető szerepet tölt be a félvezetőgyártásban, pontosabban az értékesítés terén. Úgy tűnik...","id":"20210511_samsung_javulo_felvezeto_ertekesites_intel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=227280a0-e2b5-4ab2-86b6-bb3d84bcdab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b3f769-39c0-4c39-a4f3-af0c730d8a17","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_samsung_javulo_felvezeto_ertekesites_intel","timestamp":"2021. május. 11. 10:03","title":"(Fél)vezetőváltás: letaszítaná a trónról a Samsung az Intelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Büntetőeljárás indult az ügyben.","shortLead":"Büntetőeljárás indult az ügyben.","id":"20210511_holttestek_bobai_csaladi_hazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48dc1ff4-424b-4a46-be51-86f34805380e","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_holttestek_bobai_csaladi_hazban","timestamp":"2021. május. 11. 07:32","title":"Két holttestet találtak egy Vas megyei családi házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50cb560e-56d6-4420-a0bc-6f5e3d5888b6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nyílt tender eredménye már megjelent az uniós közbeszerzési értesítőben.","shortLead":"A nyílt tender eredménye már megjelent az uniós közbeszerzési értesítőben.","id":"20210511_stadion_nyiregyhaza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50cb560e-56d6-4420-a0bc-6f5e3d5888b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfef0edd-62c8-485a-ba81-7b5b46947512","keywords":null,"link":"/kkv/20210511_stadion_nyiregyhaza","timestamp":"2021. május. 11. 09:05","title":"Közel 14 milliárd forintból épül stadion Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3d779a-765c-4cdd-86f0-eec73e780ad2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az iskola egy volt tanulója nyitott tüzet a diákokra és a tanárokra, a tanulók az ablakokon keresztül menekültek az épületből. A támadót a rendőrség elfogta.","shortLead":"Az iskola egy volt tanulója nyitott tüzet a diákokra és a tanárokra, a tanulók az ablakokon keresztül menekültek...","id":"20210511_kazany_iskolai_tamadas_oroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef3d779a-765c-4cdd-86f0-eec73e780ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc4f802e-65c4-4e9f-8b3e-8e4a39d27b0a","keywords":null,"link":"/vilag/20210511_kazany_iskolai_tamadas_oroszorszag","timestamp":"2021. május. 11. 15:05","title":"Kazanyi iskolai támadás: egy 19 éves fiatal végzett 8 emberrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e305c9d-bd3f-448c-8ce7-9ad113a173df","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"sport","description":"Végéhez közelít az Európában nézők nélkül megrendezett 2020-2021-es futballszezon. Az öt topligából eddig csak az olasz és a német bajnokságban avattak győztest, azonban a brit első osztályban is szinte biztos a befutó. Összefoglalónk az európai topligák állásáról. ","shortLead":"Végéhez közelít az Európában nézők nélkül megrendezett 2020-2021-es futballszezon. Az öt topligából eddig csak az olasz...","id":"20210510_20202021_foci_bajnoksagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e305c9d-bd3f-448c-8ce7-9ad113a173df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e735a0-6a8d-4715-84a3-e6bcaef1d9ef","keywords":null,"link":"/sport/20210510_20202021_foci_bajnoksagok","timestamp":"2021. május. 10. 12:24","title":"Van, ahol trónfosztás, máshol papírforma – végéhez közelít a 2020-2021-es futballszezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]