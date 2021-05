Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a32861ee-cd62-4e29-9860-062426df202f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lovetris egy korábbi kísérlet kifordítása, amiben tényleg csak a játékoson múlik, hogy mikor vet véget a játéknak.","shortLead":"A Lovetris egy korábbi kísérlet kifordítása, amiben tényleg csak a játékoson múlik, hogy mikor vet véget a játéknak.","id":"20210510_tetris_bongeszos_jatek_lovetris","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a32861ee-cd62-4e29-9860-062426df202f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a7772c4-0cd6-43b9-8931-ec9e45937fd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_tetris_bongeszos_jatek_lovetris","timestamp":"2021. május. 10. 19:03","title":"Elkészült a világ legjobb Tetrisze, mindig a legjobb alakzat jön benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök a magyar nyelv és a gazdaság teljesítménye közötti kapcsolatot boncolgatja legújabb írásában.","shortLead":"A jegybankelnök a magyar nyelv és a gazdaság teljesítménye közötti kapcsolatot boncolgatja legújabb írásában.","id":"20210510_matolcsy_gyorgy_mnb_elnok_magyar_nyelv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39513375-92a4-4601-9400-a8294e5d2d17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210510_matolcsy_gyorgy_mnb_elnok_magyar_nyelv","timestamp":"2021. május. 10. 17:42","title":"Matolcsy: A magyar nyelv csúcstermék, amely közvetíti az „ősi tudást”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f90f928-50c5-409e-8862-993acb18d723","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alaposan felpaprikázott újdonság csúcsnyomatéka a 700 Nm-t is meghaladja.","shortLead":"Az alaposan felpaprikázott újdonság csúcsnyomatéka a 700 Nm-t is meghaladja.","id":"20210510_kozel_600_loeros_lett_a_gyorben_gyartott_kompakt_szabadidoauto_az_rs_q3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f90f928-50c5-409e-8862-993acb18d723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08db4dc7-8507-4479-aca1-02dbbac4f10a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210510_kozel_600_loeros_lett_a_gyorben_gyartott_kompakt_szabadidoauto_az_rs_q3","timestamp":"2021. május. 10. 09:21","title":"Közel 600 lóerős lett a Győrben gyártott kompakt szabadidő-autó, az Audi RS Q3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86211982-910b-47b8-a497-3263f4335e50","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Golden Globe-díjakat odaítélő Hollywoodban akkreditált külföldi tudósítók szövetségét (HFPA) nagyon sok bírálat érte már.","shortLead":"A Golden Globe-díjakat odaítélő Hollywoodban akkreditált külföldi tudósítók szövetségét (HFPA) nagyon sok bírálat érte...","id":"20210510_Scarlett_Johanssonnak_elege_van_a_Golden_Globebol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86211982-910b-47b8-a497-3263f4335e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2400deb0-3986-4ff4-b6e3-c0f538eb0f2c","keywords":null,"link":"/kultura/20210510_Scarlett_Johanssonnak_elege_van_a_Golden_Globebol","timestamp":"2021. május. 10. 11:14","title":"Scarlett Johanssonnak elege van a Golden Globe-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3461b8-28b1-4321-8c0f-2e114d3124c7","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Szűk hárommilliárdosra tervezték, végül csaknem négymilliárd forintból épült új szakrendelő a budapesti X. kerületben. Jelentős késés után is csak a falak állnak, gyógyítás nincs az épületben, és nem is tudni, mikor lesz.","shortLead":"Szűk hárommilliárdosra tervezték, végül csaknem négymilliárd forintból épült új szakrendelő a budapesti X. kerületben...","id":"202118__egeszseges_budapest__fontolva_haladas__kulisszatitkok__rendelesre_varnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa3461b8-28b1-4321-8c0f-2e114d3124c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e28e54-a4e2-450c-919e-72938e62f79c","keywords":null,"link":"/360/202118__egeszseges_budapest__fontolva_haladas__kulisszatitkok__rendelesre_varnak","timestamp":"2021. május. 10. 11:00","title":"Drága volt, de legalább szép lett az új szakrendelő – kár, hogy teljesen üres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09be60fa-74c5-4109-9b60-75e78f29af2d","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Dobrev Klárát karizmatikus politikusnak tartja, Gyurcsány Ferencet bátorságáért csodálja Szaniszló Sándor, a XVIII. kerület DK-s polgármestere. Elmondta, miért lépett ki az MSZP-ből és beszélt arról is, mit tett polgármesterként a vakcinálás népszerűsítéséért. HVG-Portré.","shortLead":"Dobrev Klárát karizmatikus politikusnak tartja, Gyurcsány Ferencet bátorságáért csodálja Szaniszló Sándor, a XVIII...","id":"202118_szaniszlo_sandor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09be60fa-74c5-4109-9b60-75e78f29af2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf981f4-ea4f-4b1b-919c-d71473ca99ff","keywords":null,"link":"/360/202118_szaniszlo_sandor","timestamp":"2021. május. 10. 15:00","title":"Szaniszló Sándor: \"A hatalom Dobrev Klárát tekinti a legerősebb ellenfélnek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5c01e12-4e41-4c34-8e8a-b35c6947c2ec","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Az osztrák államfőnek kellett utasítania a bécsi kormány pénzügyminiszterét, hogy tegyen eleget az alkotmányban előírt adatszolgáltatási kötelességének.","shortLead":"Az osztrák államfőnek kellett utasítania a bécsi kormány pénzügyminiszterét, hogy tegyen eleget az alkotmányban előírt...","id":"20210511_Szeretettel_Becsbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5c01e12-4e41-4c34-8e8a-b35c6947c2ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e260d9e0-5700-4157-9bb5-b0a7b13ed61c","keywords":null,"link":"/360/20210511_Szeretettel_Becsbol","timestamp":"2021. május. 11. 11:00","title":"Szeretettel Bécsből: Senki nem állhat a törvény fölött, még a pénzügyminiszter sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbfd045e-2baa-4d0b-91de-3a8c120b75d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helybeliek szerint lett volna más megoldás.","shortLead":"Helybeliek szerint lett volna más megoldás.","id":"20210510_csopak_fasor_fakivagas_vasut_villamositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbfd045e-2baa-4d0b-91de-3a8c120b75d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e06c67e4-8cc9-4e8d-9983-2c2c67867fac","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_csopak_fasor_fakivagas_vasut_villamositas","timestamp":"2021. május. 10. 18:17","title":"Kivágnak egy harmincéves fasort Csopakon, mert útban van a vasút villamosításánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]