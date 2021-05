Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"12200d03-bb4b-4b3f-ba97-58dc89399b1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár a repülőtér utasforgalma még mindig rendkívül alacsony, a teherforgalom rekordokat dönt.","shortLead":"Bár a repülőtér utasforgalma még mindig rendkívül alacsony, a teherforgalom rekordokat dönt.","id":"20210514_budapest_airport_terminal_ujranyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12200d03-bb4b-4b3f-ba97-58dc89399b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99201bd1-947a-4233-a1ef-36a19c532977","keywords":null,"link":"/kkv/20210514_budapest_airport_terminal_ujranyitas","timestamp":"2021. május. 14. 14:13","title":"Mólóval megtoldva nyithat újra a Liszt Ferenc reptér 1-es terminálja, amíg az új felépül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c126e7c1-7e63-4129-98af-7dd328871e9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mészáros Lőrinc és párja, Várkonyi Andrea budai luxusvillájához ment el Fekete-Győr András, a Momentum miniszterelnök-jelöltje és Hajnal Miklós országgyűlési képviselőjelöltje és plakátokat helyeztek el a kerítésen.","shortLead":"Mészáros Lőrinc és párja, Várkonyi Andrea budai luxusvillájához ment el Fekete-Győr András, a Momentum...","id":"20210515_Meszaros_es_Varkonyi_villajanak_keriteset_plakatoztak_ki_FeketeGyor_Andrasek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c126e7c1-7e63-4129-98af-7dd328871e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f657dd-d980-4bf8-ad2b-d1591f91cd1a","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Meszaros_es_Varkonyi_villajanak_keriteset_plakatoztak_ki_FeketeGyor_Andrasek","timestamp":"2021. május. 15. 10:50","title":"Mészáros és Várkonyi villájának kerítését plakátozták ki Fekete-Győr Andrásék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az önkormányzati bérlakások ügyében kedden nyújtottak be egy törvényjavaslatot. A főpolgármester szerint ennek azonban nem a bérlők, hanem az ügyeskedők, a fideszes csókosok és a lakásmaffia lesznek az igazi nyertesei.","shortLead":"Az önkormányzati bérlakások ügyében kedden nyújtottak be egy törvényjavaslatot. A főpolgármester szerint ennek azonban...","id":"20210513_karacsony_gergely_berlakasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"706cb63c-1e33-41d1-8bec-222a81a1ffc8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210513_karacsony_gergely_berlakasok","timestamp":"2021. május. 13. 15:36","title":"Karácsony szerint a lakásmaffia lesz a kormány új törvényjavaslatának nyertese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szombattól karantén-, vagy tesztelési kötelezettség nélkül utazhatnak a beoltott magyarok és csehek a két ország között. Elérhető a védettségi applikáció. Szárazföldi támadás indult a Gázai övezet ellen. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Szombattól karantén-, vagy tesztelési kötelezettség nélkül utazhatnak a beoltott magyarok és csehek a két ország...","id":"20210514_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0533b3-5875-469b-8e04-c4a1bc0cc13b","keywords":null,"link":"/360/20210514_Radar360","timestamp":"2021. május. 14. 08:27","title":"Radar360: Csak védettségi igazolvánnyal fesztiválozhatunk, landolhat Kína a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0d37ce-f3b2-4fbf-83da-324460664f97","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Matolcsy Ádám sem cáfolta, hogy a cége szállított a Széll Kálmán téri épületbe.","shortLead":"Matolcsy Ádám sem cáfolta, hogy a cége szállított a Széll Kálmán téri épületbe.","id":"20210513_Etikatlan_torvenytelen_Matolcsy_Adam_Magyar_Nemzeti_Bank_Postapalota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b0d37ce-f3b2-4fbf-83da-324460664f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e11c7a-d1a1-42cd-9799-c5182a046999","keywords":null,"link":"/kkv/20210513_Etikatlan_torvenytelen_Matolcsy_Adam_Magyar_Nemzeti_Bank_Postapalota","timestamp":"2021. május. 13. 18:42","title":"Etikátlan, de nem törvénytelen, hogy Matolcsy fiának érdekeltsége szállítja a bútort az MNB Postapalotájához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2eecb7f-5eef-4631-acf1-978fde8bb70b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Mészáros-csoport ötmilliárd forintot fizetett az épületért.","shortLead":"A Mészáros-csoport ötmilliárd forintot fizetett az épületért.","id":"20210514_A_Kogart_haz_is_a_Meszaros_birodalom_resze_lett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2eecb7f-5eef-4631-acf1-978fde8bb70b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9fe1865-7ef8-4b7b-a0c0-4b3d2e2a464b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210514_A_Kogart_haz_is_a_Meszaros_birodalom_resze_lett","timestamp":"2021. május. 14. 13:53","title":"Az Andrássy úti Kogart ház is Mészáros Lőrincé lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5320c8-79fc-423f-b28d-cc5d234a4599","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google még fejlesztés alatt álló rendszere, a Fuchsia a legtöbb felhasználó előtt teljesen ismeretlen. Ez azonban csak idő kérdése, hogy megváltozzon.","shortLead":"A Google még fejlesztés alatt álló rendszere, a Fuchsia a legtöbb felhasználó előtt teljesen ismeretlen. Ez azonban...","id":"20210514_samsung_mobilok_android_fuchsia_operacios_rendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f5320c8-79fc-423f-b28d-cc5d234a4599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903fddf0-5ddc-4d0d-9658-b0428a90fb86","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_samsung_mobilok_android_fuchsia_operacios_rendszer","timestamp":"2021. május. 14. 20:14","title":"A Samsung idővel elbúcsúzhat az Androidtól – véli az egyik legismertebb szivárogtató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972c33a9-d5ba-4c09-b808-5dbfb0990672","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Titokban vették fel, a számot Martin Garrix dj, valamint a U2-ból Bono és The Edge jegyzi. ","shortLead":"Titokban vették fel, a számot Martin Garrix dj, valamint a U2-ból Bono és The Edge jegyzi. ","id":"20210514_Itt_a_labdarugoEb_hivatalos_dala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=972c33a9-d5ba-4c09-b808-5dbfb0990672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09edddd-13d8-4673-81a9-39a8e624d4d8","keywords":null,"link":"/elet/20210514_Itt_a_labdarugoEb_hivatalos_dala","timestamp":"2021. május. 14. 16:07","title":"Itt a labdarúgó-Eb hivatalos dala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]