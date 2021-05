Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2e3d8505-b0c5-477e-b408-a2c334907572","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az illiberális demokrácia eljövetelét évtizedekkel korábban megjósoló amerikai elemző szerint az ellenségeskedésnek sem politikai, sem katonai úton nem lehet véget vetni, pedig addig nem lesz béke, amíg a palesztinoknak nem lesz állama.","shortLead":"Az illiberális demokrácia eljövetelét évtizedekkel korábban megjósoló amerikai elemző szerint az ellenségeskedésnek sem...","id":"20210522_Fareed_Zakaria_Izrael_palesztinok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e3d8505-b0c5-477e-b408-a2c334907572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d674970c-7157-4d69-b0af-cb7e6b913062","keywords":null,"link":"/360/20210522_Fareed_Zakaria_Izrael_palesztinok","timestamp":"2021. május. 22. 09:30","title":"Fareed Zakaria: Az izraeli-palesztin konfliktus csak erkölcsi alapon oldható meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a57f42e-d088-4d26-9eb7-083df06aad19","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az élelmiszereket hűtött rekeszekben fogják elhelyezni.","shortLead":"Az élelmiszereket hűtött rekeszekben fogják elhelyezni.","id":"20210523_csehorszag_alza_elelmiszer_kiszallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a57f42e-d088-4d26-9eb7-083df06aad19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42117f3d-b49b-4776-9b44-8e6d7e9b9b7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210523_csehorszag_alza_elelmiszer_kiszallitas","timestamp":"2021. május. 23. 15:33","title":"Az Alza bevezeti az automatás élelmiszerszállítást – egyelőre Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"208c37ea-08f5-4147-8140-01c74ba59dc5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A biokémikus férjével is Szegeden ismerkedett meg, és a lánya is ebben a városban született.","shortLead":"A biokémikus férjével is Szegeden ismerkedett meg, és a lánya is ebben a városban született.","id":"20210521_szeged_kariko_katalin_diszpolgar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=208c37ea-08f5-4147-8140-01c74ba59dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a613ceb9-516a-4ade-858c-0a91e3c54664","keywords":null,"link":"/elet/20210521_szeged_kariko_katalin_diszpolgar","timestamp":"2021. május. 21. 21:33","title":"Szeged díszpolgárává választották Karikó Katalint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15472a7d-9119-4be1-8670-8e0f68f540e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Észak-Koreában az orrkarika sem engedélyezett.","shortLead":"Észak-Koreában az orrkarika sem engedélyezett.","id":"20210523_eszak_korea_kim_dzsongun_farmer_frizura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15472a7d-9119-4be1-8670-8e0f68f540e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5145a0da-3124-4a4a-ae3d-97bed6ac082c","keywords":null,"link":"/elet/20210523_eszak_korea_kim_dzsongun_farmer_frizura","timestamp":"2021. május. 23. 13:35","title":"Kim Dzsong Un betiltott több frizuraformát és a szűk farmert is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc4df73-c377-4e7e-bf6d-424ae91391e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megjelent a közlönyben a határozat az ötmillió beoltotthoz kötött enyhítések hatályba lépéséről.","shortLead":"Megjelent a közlönyben a határozat az ötmillió beoltotthoz kötött enyhítések hatályba lépéséről.","id":"20210522_Orban_elhamarkodta_a_maszklevetelt_vasarnaptol_elnek_az_uj_rendelkezesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bc4df73-c377-4e7e-bf6d-424ae91391e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4443d844-bee1-4be2-89f6-f50752ebd460","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_Orban_elhamarkodta_a_maszklevetelt_vasarnaptol_elnek_az_uj_rendelkezesek","timestamp":"2021. május. 22. 19:53","title":"Orbán elhamarkodta a maszklevételt: vasárnaptól élnek az új rendelkezések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af54b92-3b67-43ea-8ecc-3869a63863f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bármerre lovagolt is Potápi Árpád, volt ott egy fotós a közmédiától.","shortLead":"Bármerre lovagolt is Potápi Árpád, volt ott egy fotós a közmédiától.","id":"20210522_potapi_lovagol_a_csiksomlyoi_bucsun_semjen_miset_nez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9af54b92-3b67-43ea-8ecc-3869a63863f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48bedac-65cc-4cfb-b5ee-fdc78a10e4d7","keywords":null,"link":"/elet/20210522_potapi_lovagol_a_csiksomlyoi_bucsun_semjen_miset_nez","timestamp":"2021. május. 22. 17:53","title":"Lovon járta végig a nemzetpolitikáért felelős államtitkár a csíksomlyói búcsút, Semjén is feltűnt a misén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4a1f473-5506-4ea0-a8d6-253b6c314b6e","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Kevés jómódú érdekében a szociális gondokkal küzdő többség lakhatási esélyeit rontaná a kormány – most az önkormányzati bérlakásokat vinnék a közösből. ","shortLead":"Kevés jómódú érdekében a szociális gondokkal küzdő többség lakhatási esélyeit rontaná a kormány – most az önkormányzati...","id":"202120__berlakasok__kenyszerertekesites__lakhatasi_szegenyseg__elveteli_szandek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4a1f473-5506-4ea0-a8d6-253b6c314b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"763298cc-39e7-4749-aab7-04f5245e5a33","keywords":null,"link":"/360/202120__berlakasok__kenyszerertekesites__lakhatasi_szegenyseg__elveteli_szandek","timestamp":"2021. május. 22. 11:00","title":"A gazdagok lakást kaphatnak, a többi bérlő örüljön, ha tető marad a feje felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felcsúti milliárdosnak nagyobb a vagyona, mint a két brit szupersztárnak.","shortLead":"A felcsúti milliárdosnak nagyobb a vagyona, mint a két brit szupersztárnak.","id":"20210523_meszaros_lorinc_mick_jagger_elton_john","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee1d917-c932-4867-9618-4a169f115b4d","keywords":null,"link":"/kkv/20210523_meszaros_lorinc_mick_jagger_elton_john","timestamp":"2021. május. 23. 10:37","title":"Mészáros Lőrinc megelőzte Mick Jaggert és Elton Johnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]