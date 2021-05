Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Trükkös tüntetésre készülnek a Fudan egyetem ellen, püspökké szentelték az egykori humánminisztert, Európa-bajnok lett a sportlövők botrányának egyik szereplője. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Trükkös tüntetésre készülnek a Fudan egyetem ellen, püspökké szentelték az egykori humánminisztert, Európa-bajnok lett...","id":"20210525_Radar360_Gyors_EUszankciok_Feheroroszorszag_ellen_visszafogott_magyar_diplomacia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169473b7-1410-4c67-9764-1d867f09d163","keywords":null,"link":"/360/20210525_Radar360_Gyors_EUszankciok_Feheroroszorszag_ellen_visszafogott_magyar_diplomacia","timestamp":"2021. május. 25. 08:00","title":"Radar360: Gyors EU-szankciók Fehéroroszország ellen, visszafogott magyar diplomácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92cab528-f060-4354-bd97-6acfce2458d8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár ma már szinte mindennek van napja, mégis sokaknak fura lehet, hogy van törülközőnap is. A Douglas Adams-rajongóknak viszont ez teljesen egyértelmű.\r

\r

","shortLead":"Bár ma már szinte mindennek van napja, mégis sokaknak fura lehet, hogy van törülközőnap is. A Douglas Adams-rajongóknak...","id":"20210525_Miert_ne_lenne_a_torulkozonek_is_nemzetkozi_napja_De_miert_pont_ma_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92cab528-f060-4354-bd97-6acfce2458d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cecd089-8f88-4b2e-b786-50b0cfb3e42e","keywords":null,"link":"/kultura/20210525_Miert_ne_lenne_a_torulkozonek_is_nemzetkozi_napja_De_miert_pont_ma_van","timestamp":"2021. május. 25. 11:19","title":"Persze hogy van a törülközőnek is nemzetközi napja. De miért pont ma?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d1c44bc-b092-4920-86d1-dffaff03517f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közzétették a pilóták közt zajlott beszélgetés leiratát, amiből kiderül, a pilóták sem voltak meggyőződve arról, hogy valós-e a bombafenyegetés.","shortLead":"Közzétették a pilóták közt zajlott beszélgetés leiratát, amiből kiderül, a pilóták sem voltak meggyőződve arról...","id":"20210526_ryanair_feheroroszorszag_elterites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d1c44bc-b092-4920-86d1-dffaff03517f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22ef5381-f7f1-405f-a1b5-af52e3ba7ae0","keywords":null,"link":"/vilag/20210526_ryanair_feheroroszorszag_elterites","timestamp":"2021. május. 26. 12:35","title":"Hezitáltak a Minszkben leszállásra kényszerített gép pilótái, mielőtt visszafordultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1d5b06-c9b7-4793-ae12-c083682a13a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ideológiai alkalmaságért felelős testület döntése miatt tüntetések jöhetnek az országban.","shortLead":"Az ideológiai alkalmaságért felelős testület döntése miatt tüntetések jöhetnek az országban.","id":"20210525_elnokvalasztas_mersekelt_jelolt_iran_orok_tanacsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd1d5b06-c9b7-4793-ae12-c083682a13a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7fd5f0-862d-4205-8ee8-f044d31cfcd7","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_elnokvalasztas_mersekelt_jelolt_iran_orok_tanacsa","timestamp":"2021. május. 25. 06:28","title":"Már az elnökválasztás előtt kiszórt két mérsékelt jelöltet Iránban az Őrök Tanácsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38bd6c23-39ab-4e93-ae28-7c930164ada1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ügyvédje szerint nincs szó vádalkuról, és nem volt más választása a férfinak, mint megnevezni Sz. Lajost.","shortLead":"A férfi ügyvédje szerint nincs szó vádalkuról, és nem volt más választása a férfinak, mint megnevezni Sz. Lajost.","id":"20210526_h_attila_itelet_katzenbach_gyilkossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38bd6c23-39ab-4e93-ae28-7c930164ada1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88852322-a085-46a0-be77-e25001f24adb","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_h_attila_itelet_katzenbach_gyilkossag","timestamp":"2021. május. 26. 07:18","title":"Előnyösebb ítélet reményében dobta fel társát a Katzenbach Imre megölésével gyanúsított H. Attila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Olcsóbb a házhozszállításnál és járvány idején biztonságosabb az áruházaknál.","shortLead":"Olcsóbb a házhozszállításnál és járvány idején biztonságosabb az áruházaknál.","id":"20210525_ikea_balaton_mobil_atveteli_pont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc0b314-8010-43f9-b655-c127636f3721","keywords":null,"link":"/kkv/20210525_ikea_balaton_mobil_atveteli_pont","timestamp":"2021. május. 25. 16:07","title":"Az IKEA lement a Balatonra, két átvételi pontot is nyitnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"757b0ee9-adce-4234-8eac-c0600fd683af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három megye kivételével az országban mindenhol figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Három megye kivételével az országban mindenhol figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20210524_Zivatar_villamlas_jegeso__ez_var_rank_kedden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=757b0ee9-adce-4234-8eac-c0600fd683af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e2296d-3eac-4726-8924-6b3817b621c3","keywords":null,"link":"/elet/20210524_Zivatar_villamlas_jegeso__ez_var_rank_kedden","timestamp":"2021. május. 24. 21:15","title":"Zivatar, villámlás, jégeső - ez vár ránk kedden is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f37c0fbd-708f-475a-99ce-702c417aad63","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pótfesztivált rendeznek helyette, másik néven.","shortLead":"Pótfesztivált rendeznek helyette, másik néven.","id":"20210525_koronavirus_fesztival_rockmaraton_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f37c0fbd-708f-475a-99ce-702c417aad63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b83517e-afb2-4a51-a6f4-15772dc38e9b","keywords":null,"link":"/kultura/20210525_koronavirus_fesztival_rockmaraton_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. május. 25. 19:36","title":"Elmarad a Rockmaraton, mondván a rajongók fele nem kér az oltási igazolványból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]