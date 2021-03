Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42608466-407f-43e5-9ed0-545c18f3be7b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A színházak, klubok és éttermek is kinyitottak már Moszkvában, pedig az orosz fővárosban haltak meg a legtöbben a koronavírus-járvány miatt. A helyi vezetés a Szputnyik V vakcinára alapoz, az oltóanyagot minden moszkvai számára elérhetővé tették. A hatóságok 4 millió beoltott emberről beszélnek, független szakértők szerint viszont kozmetikázták a számokat, és korai a lazítás. A Deutsche Welle riportja.","shortLead":"A színházak, klubok és éttermek is kinyitottak már Moszkvában, pedig az orosz fővárosban haltak meg a legtöbben...","id":"20210301_GUM_aruhaz_oltas_moszkva_Szputnyik_V","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42608466-407f-43e5-9ed0-545c18f3be7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff62d6c-f78a-4c66-9926-4393dd0c1fca","keywords":null,"link":"/vilag/20210301_GUM_aruhaz_oltas_moszkva_Szputnyik_V","timestamp":"2021. március. 01. 09:36","title":"Már a GUM áruházban is oltják a moszkvaiakat a Szputnyik V-vel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"843fee50-4dcf-410b-8484-6c7e5b994f13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A londoni székhelyű Time Out magazin a világ ötven legszebb moziját gyűjtötte össze; előkelő helyre került egy budapesti filmszínház is.","shortLead":"A londoni székhelyű Time Out magazin a világ ötven legszebb moziját gyűjtötte össze; előkelő helyre került...","id":"20210301_A_vilag_tizedik_legszebb_mozijanak_valasztottak_a_Puskint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=843fee50-4dcf-410b-8484-6c7e5b994f13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51bd95d5-1c2a-4c1c-99a6-e70c0d685aaf","keywords":null,"link":"/elet/20210301_A_vilag_tizedik_legszebb_mozijanak_valasztottak_a_Puskint","timestamp":"2021. március. 01. 15:09","title":"A világ tizedik legszebb mozijának választották a Puskint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5773d68-e2db-40bb-acb0-416592553db7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idő előtt kiszivárgott képek után hivatalosan is leleplezték az izgalmas német kompaktot.","shortLead":"Az idő előtt kiszivárgott képek után hivatalosan is leleplezték az izgalmas német kompaktot.","id":"20210301_a_golf_gti_45_szuletesnapjat_300_loeros_limitalt_szeriaval_unnepli_a_vw","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5773d68-e2db-40bb-acb0-416592553db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855dd4b8-309c-4289-8ba3-9d735e459c23","keywords":null,"link":"/cegauto/20210301_a_golf_gti_45_szuletesnapjat_300_loeros_limitalt_szeriaval_unnepli_a_vw","timestamp":"2021. március. 01. 07:59","title":"A Golf GTI 45. születésnapját 300 lóerős limitált szériával ünnepli a VW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1156a609-f8cc-422e-981f-b1880ba0c9d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tajvani videós különös akciójával több mint 11 ezer nézőt vonzott be.","shortLead":"A tajvani videós különös akciójával több mint 11 ezer nézőt vonzott be.","id":"20210301_twitch_kozvetites_elo_video_alvas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1156a609-f8cc-422e-981f-b1880ba0c9d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16421583-4fd2-48c5-a971-d8499f5d8eb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_twitch_kozvetites_elo_video_alvas","timestamp":"2021. március. 01. 19:42","title":"906 ezer forintnyi dollárt keresett a videós, aki élőben közvetítette, ahogy alszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keleten és nyugaton lehet számítani erős szélre.","shortLead":"Keleten és nyugaton lehet számítani erős szélre.","id":"20210301_idojaras_napsutes_szel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9636914-493a-45e5-9ecd-8d7039acc6f7","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_idojaras_napsutes_szel","timestamp":"2021. március. 01. 05:58","title":"Néhány órás napsütéssel és széllel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e68375-2698-4453-8337-40c45febab0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rabokat tavaly március óta nem lehet látogatni, Skype-on tartják a kapcsolatot a szeretteikkel.","shortLead":"A rabokat tavaly március óta nem lehet látogatni, Skype-on tartják a kapcsolatot a szeretteikkel.","id":"20210301_borton_koronavirus_skype","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0e68375-2698-4453-8337-40c45febab0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d9cc23-19d0-44a9-bdfa-092d9defeceb","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_borton_koronavirus_skype","timestamp":"2021. március. 01. 09:16","title":"Eddig 1225 rabnál mutattak ki koronavírus-fertőzést a börtönökben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d891ae37-9771-490b-85bc-d58de51304d5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elfogadhatatlannak tartja a Történelemtanárok Egylete az érettségi vizsga tervezett változtatását. A módosításról velük nem is egyeztettek. Egy vasárnap kiadott közleményben vették sorra a kifogásaikat.","shortLead":"Elfogadhatatlannak tartja a Történelemtanárok Egylete az érettségi vizsga tervezett változtatását. A módosításról velük...","id":"20210228_tortenelemtanarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d891ae37-9771-490b-85bc-d58de51304d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3aac03d-7c04-4228-88f5-46a3049037c9","keywords":null,"link":"/kultura/20210228_tortenelemtanarok","timestamp":"2021. február. 28. 18:03","title":"Olyat is számon kérnek majd a történelem érettségin, ami nincs a kerettantervben sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517dcc99-6507-42ea-bcab-1592cf207d2d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ferenc pápa egészségéről szóló interjút közölt a Vatikán a pápa iraki útja előtt. Az interjú ahhoz a könyvhöz készült, amely az egyházfők egészségével foglalkozik majd.","shortLead":"Ferenc pápa egészségéről szóló interjút közölt a Vatikán a pápa iraki útja előtt. Az interjú ahhoz a könyvhöz készült...","id":"20210228_Ferenc_papa_Romaban_papakent_kivan_meghalni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=517dcc99-6507-42ea-bcab-1592cf207d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b8eb3c-f016-49be-b34c-65920d347728","keywords":null,"link":"/kultura/20210228_Ferenc_papa_Romaban_papakent_kivan_meghalni","timestamp":"2021. február. 28. 07:46","title":"Ferenc pápa Rómában, pápaként kíván meghalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]