[{"available":true,"c_guid":"23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az informatikai közbeszerzéseket sorra nyerő cég szerint a Digi megszerzése “jól illeszkedne a 4iG telekommunikációs piacon bejelentett növekedési terveibe”.","shortLead":"Az informatikai közbeszerzéseket sorra nyerő cég szerint a Digi megszerzése “jól illeszkedne a 4iG telekommunikációs...","id":"20210329_4ig_digi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee87175-5092-4480-b6aa-38bc2e4385c8","keywords":null,"link":"/kkv/20210329_4ig_digi","timestamp":"2021. március. 29. 17:49","title":"A 4iG megveheti a Digit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf1649c-ae67-41cc-8d22-34274e47543b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Tragikus véget vetett egy alaszkai helikopterbaleset az egyik leggazdagabb közép-európai üzletember, a Telenorban, a Mallban és a Barionban is tulajdonos életének és karrierjének. Petr Kellnert sokan az amerikai álom megtestesülésének tartották hazájában, Csehországban, ám politikai nézetei sokakat aggodalommal töltöttek el.","shortLead":"Tragikus véget vetett egy alaszkai helikopterbaleset az egyik leggazdagabb közép-európai üzletember, a Telenorban...","id":"20210329_Korszakos_zseni_vagy_a_politikusokat_mozgato_oligarcha_Petr_Kellner_portreja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bf1649c-ae67-41cc-8d22-34274e47543b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bddbd607-b519-4307-bea9-f26617c1b27b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210329_Korszakos_zseni_vagy_a_politikusokat_mozgato_oligarcha_Petr_Kellner_portreja","timestamp":"2021. március. 29. 17:01","title":"Korszakos zseni vagy a politikusokat mozgató oligarcha? – Így tört előre a most Alaszkában elhunyt Petr Kellner","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf0f7db9-8cbf-4786-8667-5b87012893ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal a raktárosmunkákra tervezett robottal rukkolt elő az iparágban több érdekes fejlesztéssel is rendelkező Boston Dynamics.","shortLead":"Ezúttal a raktárosmunkákra tervezett robottal rukkolt elő az iparágban több érdekes fejlesztéssel is rendelkező Boston...","id":"20210330_boston_dynamics_robot_doboz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf0f7db9-8cbf-4786-8667-5b87012893ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fe864c-559c-4a06-b6c0-19b8a678a749","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_boston_dynamics_robot_doboz","timestamp":"2021. március. 30. 14:06","title":"Táncolni ugyan nem tud, de ügyesen pakolja a dobozokat a Boston Dynamics új robotja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha csak az első oltások számát nézzük, megelőztük Máltát. ","shortLead":"Ha csak az első oltások számát nézzük, megelőztük Máltát. ","id":"20210328_Magyarorszag_unios_oltasi_ranglista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9065f524-8c15-458b-b594-601194b28165","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_Magyarorszag_unios_oltasi_ranglista","timestamp":"2021. március. 28. 21:42","title":"Magyarország vezeti az uniós oltási ranglistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037fdeb0-3920-4a56-938e-509e40236871","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Unió egy különleges szuperszámítógépről álmodik, amellyel szimulált körülmények között tanulmányozhatják az éghajlatváltozást.","shortLead":"Az Európai Unió egy különleges szuperszámítógépről álmodik, amellyel szimulált körülmények között tanulmányozhatják...","id":"20210330_szuperszamitogep_videokartya_eghajlatvaltozas_destine","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=037fdeb0-3920-4a56-938e-509e40236871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2563aa25-047d-41fb-8b54-16e7d0164569","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_szuperszamitogep_videokartya_eghajlatvaltozas_destine","timestamp":"2021. március. 30. 09:33","title":"20 000 nagy teljesítményű videokártyát kötnek össze, hogy megtudják, mit hozhat a jövő a Föld számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d815fa57-c947-4942-a917-f8050864176e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó legkisebb szabadidő-autójából egy minden korábbinál terepesebb változat érkezett.","shortLead":"A japán gyártó legkisebb szabadidő-autójából egy minden korábbinál terepesebb változat érkezett.","id":"20210330_terepes_hangulatban_itt_a_hibrid_toyota_yaris_cross_adventure","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d815fa57-c947-4942-a917-f8050864176e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5902127-4e9b-4f2a-ab0a-2d1b7e2e6313","keywords":null,"link":"/cegauto/20210330_terepes_hangulatban_itt_a_hibrid_toyota_yaris_cross_adventure","timestamp":"2021. március. 30. 07:59","title":"Terepes hangulatban: itt a hibrid Toyota Yaris Cross Adventure","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy kamion és egy kisteherautó ütközött","shortLead":"Egy kamion és egy kisteherautó ütközött","id":"20210329_baleset_torlodas_m0","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455d711a-2e05-4b45-8f21-96584543309c","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_baleset_torlodas_m0","timestamp":"2021. március. 29. 13:44","title":"Baleset miatt lezárták az M0-s autóutat Halászteleknél, kilométeres a torlódás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14dddc3a-8f07-4e15-ba95-aa128caa7269","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy négyszáz lakosú nógrádi faluban indul az új általános iskola, szeptemberben.","shortLead":"Egy négyszáz lakosú nógrádi faluban indul az új általános iskola, szeptemberben.","id":"20210330_budapest_school_tereny_uj_iskola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14dddc3a-8f07-4e15-ba95-aa128caa7269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec4b2a4-dbfd-4de7-a58a-273493bca679","keywords":null,"link":"/elet/20210330_budapest_school_tereny_uj_iskola","timestamp":"2021. március. 30. 07:38","title":"Erdőszélen nyit új iskolát a Budapest School, tangazdaságot is építenek majd a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]